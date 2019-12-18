«Это провокация»: кого винят в скандале вокруг Загитовой

Решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой на время уйти из спорта ожидаемо шокировало многих любителей фигурного катания. С одной стороны, взять паузу в карьере — вполне естественное желание 17-летней фигуристки. Еще в прошлом сезоне она испытывала проблемы с физикой и психологией, а в нынешнем, когда на взрослый уровень поднялись ее партнерши по «Хрустальному» Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, выполняющие элементы ультра-си, не владеющая ими Загитова не смогла справиться с конкуренцией. В текущем сезоне чемпионка Пхенчхана-2018 довольствовалась лишь серебром и бронзой на двух этапах Гран-при, а в финале и вовсе заняла итоговое последнее место, уступив не только своим юным соотечественницам, но и японке Рике Кихире с Брэди Теннелл из США. С другой стороны, временный уход Загитовой из спорта не просто вызвал массу дискуссий, но и породил громкий скандал, к которому Алина имеет лишь косвенное отношение.

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Обсуждая решение Загитовой, многие эксперты, фигуристы и журналисты положительно оценили его, посчитав, что спортсменка сделала очень серьезный шаг, на который сейчас способны пойти далеко не все. Например, не обошлось без сравнения Алины с Евгенией Медведевой. 20-летняя фигуристка после поражения Загитовой на одиночных прокатах на Олимпийских играх-2018 решила прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где теперь занимается с известным канадским специалистом Брайаном Орсером. Последующие после этого «трансфера» два сезона складываются для Медведевой ни шатко ни валко: из особых достижений в ее активе только бронза чемпионата мира в Сайтаме и неоднозначные прокаты на остальных турнирах, где Евгения выступала нестабильно, допуская падения и грубые ошибки. Но фигуристка, несмотря на те же советы взять паузу, уходить из спорта не решилась, в отличие от ее младшей соотечественницы.

Другие же выразили мнение, что на карьере Загитовой уже можно ставить крест.

Среди многих сторонников данной позиции оказалась и Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, ныне работающий телекомментатором на соревнованиях по фигурному катанию. По ее словам, Загитова посчитала для себя достаточными те достижения, которые имеет в своем активе, из-за чего теперь можно заняться другими делами.

«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру. Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет. Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Ключевым стало высказывание знаменитого тренера о том, что теперь Загитовой предстоит искать себя в другой сфере деятельности, ведь вернуться в конкурентную среду фигуристов Алина уже не сможет.

Именно эти слова породили громкий скандал, в который ввязалась и Этери Тутберидзе, и ее тренерский штаб в лице Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, и даже Евгений Плющенко с Алексеем Ягудиным.

Так называемая «команда Тутберидзе» выступила против Татьяны Тарасовой, обвинив ее в предвзятом отношении ко многим фигуристам и к Загитовой, в частности, а также резко ответила на слова Плющенко о том, что 17-летняя олимпийская чемпионка, вероятно, может сменить тренера в поиске повышенного внимания к своей персоне ввиду большого количества ценных кадров в группе Тутберидзе сейчас.

Следующим элементом скандала стало появление петиции на свободном онлайн-портале Change.org, на котором группа активистов обратилась к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и руководству ФФККР отстранить Тарасову от комментаторской работы. Данную петицию, к слову, подписали уже более трех тысяч пользователей. На это уже резко отреагировал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин, защитивший Татьяну Тарасову, своего бывшего тренера и ныне партнера по работе на телевидении, в своем Instagram.

Публичное выступление Ягудина в социальной сети оказалось громким: активистов, создавших петицию, он назвал «полнейшими дебилами», а также призвал «несогласных с величием Тарасовой — сосать».

Оскорбления и грубость олимпийский чемпион впоследствии из своей публикации удалил, но пользователи данный посыл в свой адрес заметили и Ягудина раскритиковали.

Отреагировали даже в руководстве Центре спорта и образования «Самбо-70», которому принадлежит отделение «Хрустальный», где преподает Тутберидзе. Так, директор школы Ренат Лайшев подчеркнул, что поднятая шумиха является нормальным явлением в среде бизнеса, а поведение двух сторон назвал лишь борьбой за привлечение внимания к себе. При этом он заступился за Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна штампует чемпионок, а у других не получается, вот и нервы сдают. И им нужно придумать себе оправдание. Эта привычка такая искать оправдания чужим успехам, вместо того, чтобы просто поздравить», — цитирует Лайшева сайт телекомпании «Новый Век».

Известный блогер и журналист Василий Уткин в данном споре напротив встал на сторону Татьяны Тарасовой.

«Она — лучший комментатор российского телевидения, признанный телевизионным сообществом в прошлом календарном году. Комментатор фигурного катания, признанный лучшим спортивным комментатором страны в год футбольного чемпионата мира в России.

А Этери Тутберидзе — посмотрите на ее ответы в Instagram. Ее группа сеет абсолютную ненависть»,

— цитирует Уткина сайт «Эхо Москвы».

Казалось, что по случившемуся скандалу высказались все. Кроме самой Загитовой и руководства ФФККР. Если Алина до сих пор эту ситуации не комментирует, то в федерации уже не смогли пройти мимо, учитывая, насколько сильно поднялся градус. Так, глава организации Александр Горшков обвинил в продолжающемся скандале не тренеров или фигуристов, которые ругаются между собой, а представителей СМИ. По его мнению, именно журналисты спровоцировали всю истерию и никто иной. Более того, он предложил создать в Союзе журналистов России специальный комитет по этике, который как-то контролировал бы поток информации по тому или иному поводу. Правда, в уставе Союза и без того уже имеются пункты о профессиональной этике журналистов.

«Я бы создал комитет по этике где-нибудь в Союзе журналистов. Мы этим заниматься не планируем. Очевидно, скандал был спровоцирован и раздут именно журналистами. Если бы не они, то никакого скандала, никаких провокационных вопросов не было бы», — цитирует РИА «Новости» Горшкова, подчеркнувшего, что федерация с уважением относится к временному уходу Загитовой из спорта.

Примечательно, что сам скандал вышел за рамки России. Произошедшую ситуацию комментируют даже за океаном. Например, известный американский журналист Филипп Херш в своем Twitter назвал оскорбления и травлю между тренерами «войной», выделив при этом Загитову. По его мнению, олимпийская чемпионка остается единственной, кто выступает в данном вопросе с «достоинством, зрелостью и сдержанностью».

«Во всей этой неразберихе со стороны главных действующих лиц в мире российского фигурного катания, единственной публичной личностью, выступающей с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова, решение которой отдохнуть от соревнований привело к войне в социальных сетях между взрослыми людьми», — написал журналист.

При этом сам Херш также представил результаты опроса, результаты которого показали: Загитова в профессиональное фигурное катание уже не вернется. Хотя сама спортсменка утверждает, что взяла только паузу с намерением продолжить соревновательную карьеру в будущем.

In this very unscientific poll, 82 percent of the 611 responders think Zagitova is finished competing despite her insistence on Instagram that she will keep working to come back. https://t.co/o1vwkGA4ud — Philip Hersh (@olyphil) December 17, 2019

Сейчас же Загитова планирует выступить в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Там спортсменка впервые попробует себя в парном катании. О своей дальнейшей карьере фигуристки Алина говорить отказывается, равно как и о реакции общественности на ее временный уход.

«Я все сказала по поводу перерыва на Первом канале, не буду говорить об этом. Я продолжаю тренировки. Отличие спорта от шоу в том, что на шоу тренировки могут быть ночью. Но я рада, что участвую в этом шоу, это будет очень важный опыт. Слежу ли за тем, как реагируют болельщики? Не буду отвечать»,

— цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».