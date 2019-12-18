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«Это провокация»: кого винят в скандале вокруг Загитовой

Глава ФФККР назвал виновников скандала вокруг Загитовой

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался относительно скандала вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, объявившей о приостановлении карьеры. По его мнению, травлю и оскорбления между фигуристами и тренерами спровоцировали представители СМИ. Сама же спортсменка по данному поводу отказывается говорить.

Решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой на время уйти из спорта ожидаемо шокировало многих любителей фигурного катания. С одной стороны, взять паузу в карьере — вполне естественное желание 17-летней фигуристки. Еще в прошлом сезоне она испытывала проблемы с физикой и психологией, а в нынешнем, когда на взрослый уровень поднялись ее партнерши по «Хрустальному» Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, выполняющие элементы ультра-си, не владеющая ими Загитова не смогла справиться с конкуренцией. В текущем сезоне чемпионка Пхенчхана-2018 довольствовалась лишь серебром и бронзой на двух этапах Гран-при, а в финале и вовсе заняла итоговое последнее место, уступив не только своим юным соотечественницам, но и японке Рике Кихире с Брэди Теннелл из США. С другой стороны, временный уход Загитовой из спорта не просто вызвал массу дискуссий, но и породил громкий скандал, к которому Алина имеет лишь косвенное отношение.

Обсуждая решение Загитовой, многие эксперты, фигуристы и журналисты положительно оценили его, посчитав, что спортсменка сделала очень серьезный шаг, на который сейчас способны пойти далеко не все. Например, не обошлось без сравнения Алины с Евгенией Медведевой. 20-летняя фигуристка после поражения Загитовой на одиночных прокатах на Олимпийских играх-2018 решила прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где теперь занимается с известным канадским специалистом Брайаном Орсером. Последующие после этого «трансфера» два сезона складываются для Медведевой ни шатко ни валко: из особых достижений в ее активе только бронза чемпионата мира в Сайтаме и неоднозначные прокаты на остальных турнирах, где Евгения выступала нестабильно, допуская падения и грубые ошибки. Но фигуристка, несмотря на те же советы взять паузу, уходить из спорта не решилась, в отличие от ее младшей соотечественницы.

Другие же выразили мнение, что на карьере Загитовой уже можно ставить крест.

Среди многих сторонников данной позиции оказалась и Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, ныне работающий телекомментатором на соревнованиях по фигурному катанию. По ее словам, Загитова посчитала для себя достаточными те достижения, которые имеет в своем активе, из-за чего теперь можно заняться другими делами.

«Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру. Пока не получается, видимо, перейти этот пубертат, вот и все. И ничего в этом такого нет. Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Ключевым стало высказывание знаменитого тренера о том, что теперь Загитовой предстоит искать себя в другой сфере деятельности, ведь вернуться в конкурентную среду фигуристов Алина уже не сможет.

Именно эти слова породили громкий скандал, в который ввязалась и Этери Тутберидзе, и ее тренерский штаб в лице Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова, и даже Евгений Плющенко с Алексеем Ягудиным.

Так называемая «команда Тутберидзе» выступила против Татьяны Тарасовой, обвинив ее в предвзятом отношении ко многим фигуристам и к Загитовой, в частности, а также резко ответила на слова Плющенко о том, что 17-летняя олимпийская чемпионка, вероятно, может сменить тренера в поиске повышенного внимания к своей персоне ввиду большого количества ценных кадров в группе Тутберидзе сейчас.

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Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться.Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь.Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы.Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс.Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ.Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

Следующим элементом скандала стало появление петиции на свободном онлайн-портале Change.org, на котором группа активистов обратилась к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и руководству ФФККР отстранить Тарасову от комментаторской работы. Данную петицию, к слову, подписали уже более трех тысяч пользователей. На это уже резко отреагировал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин, защитивший Татьяну Тарасову, своего бывшего тренера и ныне партнера по работе на телевидении, в своем Instagram.

Публичное выступление Ягудина в социальной сети оказалось громким: активистов, создавших петицию, он назвал «полнейшими дебилами», а также призвал «несогласных с величием Тарасовой — сосать».

Оскорбления и грубость олимпийский чемпион впоследствии из своей публикации удалил, но пользователи данный посыл в свой адрес заметили и Ягудина раскритиковали.

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Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более, в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми - восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой @t.a.tarasova , я не могу. Определенная группа (не очень большая, но все же) активистов занимаются травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, то обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же можете вернуться к той же картинке). Нужно ценить Легенды, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Я вас люблю всегда!!!! Тарасова для меня навсегда! #нетарасова #лучшая #великая #навсевремена #ягудин #ягудинтарасованавсегда

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Отреагировали даже в руководстве Центре спорта и образования «Самбо-70», которому принадлежит отделение «Хрустальный», где преподает Тутберидзе. Так, директор школы Ренат Лайшев подчеркнул, что поднятая шумиха является нормальным явлением в среде бизнеса, а поведение двух сторон назвал лишь борьбой за привлечение внимания к себе. При этом он заступился за Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна штампует чемпионок, а у других не получается, вот и нервы сдают. И им нужно придумать себе оправдание. Эта привычка такая искать оправдания чужим успехам, вместо того, чтобы просто поздравить», — цитирует Лайшева сайт телекомпании «Новый Век».

Известный блогер и журналист Василий Уткин в данном споре напротив встал на сторону Татьяны Тарасовой.

«Она — лучший комментатор российского телевидения, признанный телевизионным сообществом в прошлом календарном году. Комментатор фигурного катания, признанный лучшим спортивным комментатором страны в год футбольного чемпионата мира в России.

А Этери Тутберидзе — посмотрите на ее ответы в Instagram. Ее группа сеет абсолютную ненависть»,

— цитирует Уткина сайт «Эхо Москвы».

Казалось, что по случившемуся скандалу высказались все. Кроме самой Загитовой и руководства ФФККР. Если Алина до сих пор эту ситуации не комментирует, то в федерации уже не смогли пройти мимо, учитывая, насколько сильно поднялся градус. Так, глава организации Александр Горшков обвинил в продолжающемся скандале не тренеров или фигуристов, которые ругаются между собой, а представителей СМИ. По его мнению, именно журналисты спровоцировали всю истерию и никто иной. Более того, он предложил создать в Союзе журналистов России специальный комитет по этике, который как-то контролировал бы поток информации по тому или иному поводу. Правда, в уставе Союза и без того уже имеются пункты о профессиональной этике журналистов.

«Я бы создал комитет по этике где-нибудь в Союзе журналистов. Мы этим заниматься не планируем. Очевидно, скандал был спровоцирован и раздут именно журналистами. Если бы не они, то никакого скандала, никаких провокационных вопросов не было бы», — цитирует РИА «Новости» Горшкова, подчеркнувшего, что федерация с уважением относится к временному уходу Загитовой из спорта.

Примечательно, что сам скандал вышел за рамки России. Произошедшую ситуацию комментируют даже за океаном. Например, известный американский журналист Филипп Херш в своем Twitter назвал оскорбления и травлю между тренерами «войной», выделив при этом Загитову. По его мнению, олимпийская чемпионка остается единственной, кто выступает в данном вопросе с «достоинством, зрелостью и сдержанностью».

«Во всей этой неразберихе со стороны главных действующих лиц в мире российского фигурного катания, единственной публичной личностью, выступающей с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова, решение которой отдохнуть от соревнований привело к войне в социальных сетях между взрослыми людьми», — написал журналист.

При этом сам Херш также представил результаты опроса, результаты которого показали: Загитова в профессиональное фигурное катание уже не вернется. Хотя сама спортсменка утверждает, что взяла только паузу с намерением продолжить соревновательную карьеру в будущем.

Сейчас же Загитова планирует выступить в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Там спортсменка впервые попробует себя в парном катании. О своей дальнейшей карьере фигуристки Алина говорить отказывается, равно как и о реакции общественности на ее временный уход.

«Я все сказала по поводу перерыва на Первом канале, не буду говорить об этом. Я продолжаю тренировки. Отличие спорта от шоу в том, что на шоу тренировки могут быть ночью. Но я рада, что участвую в этом шоу, это будет очень важный опыт. Слежу ли за тем, как реагируют болельщики? Не буду отвечать»,

— цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».

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После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, «что означает мое интервью», и «почему я завершила карьеру». Я очень волновалась, но все же четко донесла свои мысли, которые впоследствии были по-разному интерпретированы другими СМИ: «Я приостанавливаю свое участие в соревнованиях. Я никуда не ухожу, но я не участвую в чемпионате России и без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на Чемпионат мира, потому что я всегда отбираюсь по спортивному принципу». Для меня фигурное катание –это моя жизнь, и большой спорт –то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая Олимпийское золотои золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров. Following my latest TV appearance I am getting a lot of questions. For me Figure Skating is all about what I always worked for and continue working for since I was 4 years old. Forever I will be very grateful to my coaches for the tremendous job we have done and I am not planning either to stop or retire. I am still part of team Russia and still I can take part in international competitions for team Russia. I am continuing my figureskating way with the great support from my coaches // 4

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)