Лучшая фигуристка США: «Ехать к Тутберидзе? Дома лучше»

Брэди Теннелл — пожалуй, единственная участница финала Гран-при, помимо безупречной Алены Косторной, которой было совершенно не в чем себя упрекнуть.

Реклама

Американская фигуристка выдала в Турине два практически идеальных проката, допустив лишь пару недокрутов, которые смогла разглядеть только техпанель, а зрители провожали ее бурными аплодисментами.

До финала спортсменка приняла участие в двух этапах Гран-при, где также выдала свой максимум: в США она уступила только Анне Щербаковой, показавшей запредельную техническую сложность с двумя четверными лутцами, а в Канаде пропустила вперед лишь королеву квадов Александру Трусову и двух девушек с тройным акселем — японку Рику Кихиру и кореянку Ю Ён.

Благодаря своей стабильности Брэди и без ультра-си выглядела вполне достойно. Например,

в США она оказалась выше Елизаветы Туктамышевой, в Канаде обошла Евгению Медведеву, а в финале Гран-при — Алину Загитову. И это при том, что Теннелл лишь в середине сентября приступила к тренировкам после тяжелой травмы, из-за которой два месяца проходила в гипсе.

В интервью «Газете.Ru» сильнейшая фигуристка основной сборной США рассказала о своих планах по изучению ультра-си, восстановлению от перелома стопы и летних занятиях у Алексея Мишина, который поразил ее своим чувством юмора.

— Серебро на этапе Гран-при в США, четвертое место — в Канаде, попадание в финал, где ты уступила только соперницам с элементами ультра-си, при этом сама не допустила явных ошибок. Как оцениваешь первую половину сезона?

— Очень хорошо!

Вы знаете, я восстанавливалась от травмы ноги в течение лета. Так что моей главной целью для этой части сезона было просто пробиться в финал Гран-при.

У меня был только месяц полноценных тренировок перед моим первым этапом в серии, так что я не была уверена, что смогу это сделать. Но я просто начала очень много работать, чтобы прокататься на том уровне, на котором мне хотелось. И в конце концов я была просто счастлива выступать в финале.

— Какие ожидания у тебя были от финала?

— Это был очень хороший опыт для меня. Соперничать в финале было действительно тяжело, и я горжусь тем, что смогла показать два сильных проката. Конечно, есть вещи, которые еще хотелось бы улучшить. В США я буду тренироваться так серьезно, как никогда, чтобы исправить некоторые моменты перед второй половиной сезона.

— Ты продемонстрировала потрясающую стабильность в этом финале. Как тебе удалось не дрогнуть, зная, что Александра Трусова и Анна Щербакова будут прыгать четверные прыжки, а Рика Кихира и Алена Косторная — тройной аксель?

— Это действительно может напугать, если оценивать ситуацию поверхностно. Но, если задуматься, в фигурном катании то, что делают твои соперницы, никак не влияет на твою собственную работу в данный момент.

Я пришла к тому, что нужно сконцентрироваться на том объеме работы, который именно я хочу сделать, и на тех промежуточных целях, которые именно мне нужно достигнуть. Это помогло мне просто выйти на лед и откататься на высоком уровне.

Результат в данном случае ничего не значил для меня. Я ехала на финал только для того, чтобы продемонстрировать два качественных выступления и приобрести хороший опыт.

— Что ты думаешь о том, чтобы самой изучить элементы ультра-си?

— Это нужно обязательно!

Я точно буду учить тройной аксель и уже работала над ним, прежде чем получила травму ноги летом.

Естественно, мне пришлось прервать эти занятия, чтобы полностью восстановиться. Однако планы на тройной аксель у меня остаются. Буду работать над ним в будущем и надеюсь, что смогу показать его уже в следующем сезоне.

— Летом ты стажировалась у известного российского тренера Алексея Мишина. Почему решила поехать к нему и что извлекла из этого сотрудничества?

— Изначально я прилетела во Францию, чтобы поработать с моим хореографом Бенуа Ришо, а мистер Мишин как раз проводил там сборы. Так мне удалось убить двух зайцев одним выстрелом.

Я безумно благодарна Мишину за то, что он позволил мне присоединиться к тренировкам его группы и позаниматься рядом с другими сильными фигуристами, тем более что все проходило в Куршевеле, а там невероятно красиво. Это было очень полезно и необычно для меня, поскольку стиль тренировок сильно отличался от того, к которому я привыкла. И я многому научилась.

— В чем же было главное отличие от твоих обычных тренировок?

— Во-первых,

у Мишина я тренировалась рядом с большим количеством фигуристов топового уровня. На моем собственном катке их мало.

Во-вторых, мне не нужно было добираться до арены на машине, я могла просто дойти пешком — это было чудесно! Дома я трачу много времени на то, чтобы доехать до катка. Наконец, в целом атмосфера во время тренировок бок о бок с сильными спортсменами и общее настроение сделали эту стажировку уникальной.

— Было ли легче постоянно заниматься рядом с фигуристами высокого уровня?

— Да, определенно.

Правда, Елизаветы Туктамышевой там, к сожалению, не было — она выступала на шоу, но мы тренировались с чемпионкой Европы Софьей Самодуровой, например. Я бы даже сказала, что с ней мы общались больше всего.

Не знаю, насколько хорошо другие фигуристы говорят по-английски, но Софья владеет языком великолепно. Жаль, что с тех пор мы с ней не виделись, — это ведь зависит от того, на какие соревнования нас отправляют. Пересечься пока не получилось.

— Мишин известен в России своей харизмой и чувством юмора. Удалось ли вам узнать его с этой стороны?

— Да! Знаете, когда фигурист делает «бабочку» (по-английски — «to pop a jump» — сорвать прыжок, раскрыться слишком рано, недокрутив обороты), Мишин называет это «попкорном» («popcorn»).

Он говорит: «Посмотрите, у нас тут попкорн!» («We have a popcorn there!»).

И я находила это очень забавным, потому что большинство тренеров просто бы сильно разозлились. Очевидно, что делать «бабочки» — это плохая привычка, но Мишин просто восклицал: «Нет, это попкорн!»

— Хотелось бы пройти летнюю стажировку еще у какого-нибудь российского тренера? Например, у Этери Тутберидзе, как японец Шома Уно делал этим летом?

— Трудно сказать. Уверена, что любой подобный опыт стал бы уникальным, весьма содержательным и я бы многое освоила. Но при этом я действительно считаю, что лучше тренируюсь дома. В какой-то степени я домашний человек, мне нравится находиться там. Так что лично я больше хочу заниматься на своем катке, чем посещать множество тренировочных сборов в разных местах.

— Известный российский хореограф и бывший фигурист Илья Авербух комментировал ваши прокаты на телевидении и иногда по ошибке называл вас «Бренди» вместо «Брэди». Это породило множество шуток среди любителей фигурного катания в России.

— О, правда? К сожалению, я не знаю Авербуха, простите (улыбается). Но вообще многие люди называли меня «Бренди». Да, серьезно! Это очень распространенная ошибка.

Когда я была младше, я всегда злилась из-за этого. Но сейчас я уже думаю — а, ну ладно, все равно я ничего не смогу поделать, верно (смеется)?