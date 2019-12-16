Еврокошмар и борьба за медали: что спасет ЦСКА

Когда 30 августа после официальной жеребьевки стало ясно, с кем предстоит сыграть армейцам в групповом этапе Лиги Европы, эксперты и болельщики в один голос говорили о том, что соперники красно-синих не представляют из себя ничего особенного.

Реклама

Действительно, ЦСКА выпали «Лудогорец», «Ференцварош» и «Эспаньол» — идеальный вариант, у коллег из Краснодара все было куда сложнее. Из этой троицы опасность представляли только испанцы, да и то призрачную, потому что в чемпионате Испании они находились в зоне вылета. Казалось, что даже со всеми имеющимися сложностями красно-синие уж точно выйдут в плей-офф как минимум со второго места. Но юная команда Виктора Гончаренко оказалась вообще не готова к европейской компании и вот почему.

Оборона

Проблема с линией обороны у красно-синих все это время находилась в спящем состоянии без конкретного решения. Все покупки и аренды, совершенные летом, закончились на Седрике Гогуа, Лукасе Сантосе и Звонимире Шарлии. Молодой 23-летний хорват сразу же начал приносить пользу и хорошо проявил себя в первой части сезона. В третьем туре чемпионате России против «Локомотива» он вышел на замену вместо Васина и привлек внимание многих своей бескомпромиссной манерой игры (2,5 выигранных единоборств). Футболист стелился в подкатах и старался остановить любую угрозу. С этого момента Шарлия зарекомендовал себя как качественный игрок и завоевал симпатию фанатов. Во многом это случилось благодаря Виктору Васину — виновнику бед армейцев как прошлого сезона (совершил больше всех ошибок, приведших к голу), так и этого. На его фоне хорват был в разы лучше. Два мяча, забитые «Крыльями советов» в первом матче первенства страны, остались на совести российского защитника.

«Виктор Васин даже не уровень ФНЛ»,

— сказал однажды ветеран ЦСКА Владимир Пономарев.

Но сегодня Шарлия выходит на поле крайне редко. Что произошло с футболистом за такой маленький отрезок времени — непонятно. Игорь Дивеев тоже не производит впечатление лидера центра обороны. Хотя он и забил «Лудогорцу» (1:5), индивидуальных ошибок у российского защитника довольно много. Можно вспомнить дерби против «Спартака», где он просто упустил из виду набегающего сзади Жиго и дал забить тому головой, или показательный четвертый гол в Лиге Европы от тех же «орлов».

Матч против болгарской команды теперь можно использовать в качестве обучающего материала того, как нельзя действовать вблизи своих ворот. Эта встреча стала одной из самых провальных за все время нового ЦСКА.

Все удары, нанесенные в первом тайме, пришлись в створ ворот. Дивеев и Магнуссон, о котором стоит сказать отдельно, просто провожали взглядами все мячи, героически отражавшиеся Акинфеевым. Если бы не опытность вратаря ЦСКА, счет мог бы стать гораздо больше.

Пожалуй, самым надежным центральным оборонительным игроком в обойме Гончаренко должен был стать Хердур Магнуссон, но и у него целый список неточностей. Страх и нервозность исландца в Лиге Европы в концовке встречи против «Эспаньола» заставили совершить Хердура детскую ошибку

«Многие проблемы команды идут от неуверенной игры в обороне, когда там играли большие мастера, это было как здоровый фундамент у здания. А сейчас футболисты ЦСКА поглядывают назад, думают, как бы не пропустить. Молодые ребята действуют у армейцев в обороне, они играют ситуативно, не привязаны к групповым и коллективным действиям»,

— подчеркнул бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.

Обычно он подключается к атаке и при прессинге создает численное преимущество, либо меняется с пока играющем в полсилы после травмы Константином Кучаевым ролями и навешивает с левого фланга. Еще исландец любит начинать наступления длинными передачами, адресатом которых постоянно становится всемогущий Марио Фернандес. Бразилец как был, так и остается номером один в команде. На нем —все развитие атак. В ЛЕ он чуть ли не становился вторым нападающим и тоже наносил удары по воротам, после дерби стало ясно, что и это под силу Марио.

Такая схема игры на Фернандеса, придуманная Виктором Гончаренко, — вынужденная. У ЦСКА до сих пор атрофирован левый фланг. Получив травму во время предсезонки (перелом лодыжки), которая до сих пор не дает ему покоя, Георгий Щенников серьезно озадачил тренерский штаб красно-синих. По его выступлениям за прошлые два сезона было видно, как игрок раскрыл свой потенциал и в последствии был даже вызван Станиславом Черчесовым в сборную России. Это футболист высокого класса, умеющий играть в быстрый и умный футбол. Он часто брал игру на себя и вел всю команду за собой как в матче против «Реала» в Лиге чемпионов, где Георгий забил гол после качественного подключения.

Вместо него пришлось выпускать Кирилла Набабкина, но это не решило проблему, а скорее усугубило. Левый фланг встал.

Из-за возраста и отсутствия практики Кирилл начал совершать бессмысленные фолы, отдавать передачи назад, тем самым замедляя позиционную атаку и добавляя еще больше работы юным центрдефам. Поэтому использовать лонгболлы в данной ситуации — лучшее решение, если конечно соперник не будет играть позиционно с Фернандесом. С этим Гончаренко неожиданно столкнулся в Лиге Европы. Если бы Щенников был готов к евросезону, то «армейцы» смогли бы атаковать сразу с двух флангов и не испытали бы таких проблем.

Последнее, что нужно сказать на тему обороны красно-синих — это непонятная многим по сей день комичная трансферная компания и покупка Седрика Гогуа из «Тамбова».

Креативные продюсеры ЦСКА так заморочились, что сделали смешное видео к приходу футболиста, но все оказалось не так радужно. Этот трансфер стал идеальным олицетворением того, что происходит в ЦСКА. А произошло следующее: руководство и селекционный отдел армейцев серьезно прокололись и тем самым подставили всю команду и самого Гончаренко. Гогуа — защитник ниже среднего уровня, который всю свою карьеру менял клубы, как перчатки (восемь команд), не задерживаясь нигде подолгу. Но зачем обращать внимание на многочисленные переходы и статистику, когда нужно просто выполнить просьбу главного тренера. Футболист куплен, а какой он - уже неважно. Именно так рассуждал Евгений Гинер. Гогуа забил сразу же в дебютном матче против тульского «Арсенала», а после этого резко угас. Он даже успел получить микротравму. Далее пошла череда ошибок футболиста, в Лиге Европы он не мог отдать ровный пас, при своем гигантском росте качественно сыграть на втором этаже (18 единоборств, всего 67 % эффективных). Как его оплошности сказались на результате было хорошо видно родным фанатам на домашнем матче против испанцев.

В итоге ЦСКА обманул сам себя. Купить настолько дешевый вариант и не проанализировать риски— такого в московском клубе не было давно.

Армейцам пришлось вызывать совсем еще юного 17-летнего Вадима Карпова из молодежки, который только в 2018 году полноценно начал за нее выступать. Защитник дебютировал за основу прямо в Лиге Европы против «Лудогорца». И вот если ко всем остальным можно предъявлять претензии в плане игры, то к нему — ни в коем случае. Да, он ошибался, боялся, проигрывал большинство единоборств, но футболист не виноват в этом, это данность. ЦСКА дошел до того, что средний возраст команды практически равен 21,5 лет. Дивеев в 20 лет тоже не должен быть основным игроком. Летняя стагнация, неумение руководить клубом и незнание азов селекции привели Гинера к этой удручающей картине. Концепция скупать юнцов со всего мира и делать из них футболистов больше не работает. ЦСКА нужен не Гогуа за €400 тысяч, а серьезный и работоспособный футболист, у которого достаточно опыта. Оборона нуждается в постоянной психологической поддержке, сегодня в этой зоне нет акцентированного лидера, того, кто поможет и подстрахует в случае чего. Необходим новый костяк, наподобие того, что существовал во времена Леонида Слуцкого. Гончаренко не волшебник и не в состоянии сделать за пять игр из семнадцатилетнего парня надежного защитника, второго Игнашевича, например.

Полузащита

Сила нынешнего ЦСКА кроется в зоне полузащиты. Команда по сравнению с началом этого сезона перестала зависеть от одного Николы Влашича. В игру наконец-то включились Ильзат Ахметов и Иван Обляков, также прогрессирует Кристиан Бистрович. Но главным все равно остается хорват. Он отлично взаимодействует с Марио Фернандесем на правом фланге, использует свой шикарный дриблинг, тем самым протаскивая мяч через все поле. В конце Влашич обычно сам становится завершителем и вообще наносит ударов больше всех в составе: в среднем 4,2 попыток за матч. Обычно это происходит из-за пределов штрафной, как в матче против «Крыльев Советов».

Также атакующий полузащитник отлично видит поле и старается при позиционных атаках резко обострить ситуацию у чужих ворот разрезающими точными передачами: 82,9%, 3 ключевых паса за игру. В РПЛ молодому хорвату нет равных (7 голов, у 29-летнего Гжегоша Крыховяка, к примеру, 8). Но Никола не показал такой активности в ЛЕ. Причина в том, что футболист задействован еще и за основную сборную Хорватии, выходит в старте в каждом матче и сыграл в этом сезоне уже 1681 минуту — лучший результат лиги. Ильзат Ахметов — 1288 минут. Ни один из центральных полузащитников из топ-5 команд чемпионата не имеет такого показателя (Оздоев, Барриос, Баринов сыграли меньше). Игроки устали, перегорели и физически не могут везде выдавать максимум. Отсюда системная проблема слабых вторых таймов. Промах Влашича с трех метров в матче против «Ференцвароша» тому явное доказательство.

Получается, что все возвращается опять к проблеме короткой скамейки ЦСКА. Если бы у красно-синих был не только хорошо бьющий и разыгрывающий в последнее время Обляков, а еще один Влашич, то красно-синие не выглядели бы такими выморочными в еврокубках.

В полузащите у красно-синих есть комбинации, скорость, не стоит забывать и о важной роли Арнора Сигурдсона (83,4% точности передач) при атаках и прессинге. Он поддерживает Влашича и Облякова, спонсируя их мячами для дальних ударов, либо участвует в комбинациях с короткими пасами. И вот на частых ударах из-за пределов штрафной стоит остановиться. В Лиге Европы даже такие коллективы, как «Лудогорец», высоко крыли атакующих игроков ЦСКА. Обляков бил в два раза меньше, а Влашич даже не прицеливался и забыл об этом. «Армейцам» пришлось менять рисунок игры по ходу встречи и переходить на распасовку низом. Это тоже ударило по уверенности подопечных Виктора Гончаренко, ошибок при передачах стало больше.

К тому же в линии полузащиты играют только атакующие футболисты. В ЦСКА нет опорника, того, кто будет возвращаться и помогать защите при наступлениях соперника. Красно-синим необходим Вернблум. Он был стержнем всей команды, вторым капитаном и воином, который оказывал положительное психологическое воздействие, умел грамотно сфолить. Швед создавал особую концентрацию, мог, когда нужно схватить за шею недовольного всем Витиньо или вернуться в оборону и выбить мяч с ленточки ворот.

Атака

Кроме опорника у «армейцев» отсутствует нападающий. Федор Чалов все никак не может обрести те кондиции, которые были у него в прошлом сезоне. Постоянные самокопания, пассивность в игре и упадок отразились на игре в ЛЕ. Своими неакцентированными действиями на острие он заставлял двигаться всех полузащитников к атакующей зоне, создавая разрыв между линиями. Игроку сейчас очень тяжело. Разговоры о его отъезде в АПЛ и интересе самого «Челси», невызове в сборную могли надломить футболиста, ведь ему всего 21 год. И при этом ему еще нужно вести за собой команду. Чалову лучше действовать с кем-то в паре, впереди должен быть высококлассный, хладнокровный форвард, тот же Комличенко, которым интересовался ЦСКА. Переложить целую команду на плечи юному нападающему — не лучшее решение.

Разница в классе

Надо признать, что уровень Российской премьер-лиги слишком уступает европейскому. Достаточно взглянуть на то, как в этом году выступили ведущие клубы нашего чемпионата в еврокубках: ни одна из российских команд не вышла в плей-офф престижного турнира (впервые за 18 лет). ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах. Хотя петербуржцы — чемпионы прошлого сезона, а железнодорожники — позапрошлого. Из-за таких удручающих результатов в таблице коэффициентов УЕФА тоже произошли изменения: Россию обогнала Португалия, и в следующем году в Лиге Чемпионов от нашей страны сможет сыграть только один клуб.

Значит, уровень футбола не соответствует мировым меркам, главные команды чемпионата не могут соперничать даже со средними по классу клубами той же Ла Лиги. Момент с выходом Чалова и Кучаева на ворота «Эспаньола» в последнем матче стал миниатюрой всего российского футбола в этом еврокубковом сезоне.

Поэтому проблемы сегодняшнего ЦСКА не отразились сильно на турнирной таблице в РПЛ. Если даже с ними они остаются в гонке лидеров, то значит класс их соперников по чемпионату просто несерьезен.

Неправильная схема

Виктор Гончаренко, не важно РПЛ это или ЛЕ, выбирает схему 3-4-3. Для красно-синих такая расстановка категорически не подходит. Все дело в трех защитниках, этого слишком мало с учетом всех проблем в той зоне. Она больше атакующего плана, а ЦСКА нужно играть от обороны.

Необходимы четыре постоянных защитника. Для этого нужно спустить Марио Фернандеса обратно в оборонительную зону на его излюбленный правый фланг. Так он сумеет помогать Карпову и, когда нужно, перемещаться чуть выше для развития атак.

При такой схеме тяжелее всего приходится крайним защитникам. Они становятся зажатыми и не могут развивать атаку с фланга, потому что тогда тут же образуется большое открытое пространство в центре самой защиты. В таких случаях очень важен первый, как правило, длинный пас, но он не всегда точен у того же Магнуссона или Дивеева. Плюс у центрдефов появляется нервозность и нарушение взаимопонимания, такая расстановка подходит только для хорошо сбалансированной команды. Это приводит к тому, что при позиционных атаках, если хоть один игрок уйдет вперед помогать полузащите и увлечется этим, в случае потери мяча в обороне останется только двое футболистов. То есть при любой контратаке у соперника есть шанс забить гол, красно-синие пропускают в РПЛ больше всех при быстрых атаках (3). Так было против «Арсенала» или «Эспаньола», где после такой потери команду спас Акинфеев.

Трансферный кризис и отсутствие конкуренции

«Надо немного разбавить команду, чтобы поднять ее средний возраст», — намекнул главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

С этими словами трудно спорить. Наставник армейцев уже какой месяц выпрашивает качественное усиление для своей команды. В первую очередь, красно-синим нужен защитник и центральный нападающий. Все приобретения, совершенные летом, оказались неточными. Седрик Гогуа не оправдал ожидания, Лукасу Сантосу не дали даже толком проявить себя. Бразилец сыграл в пяти официальных матчах, проведя на поле суммарно лишь 101 минуту. В товарищеских играх он неоднократно забивал, стараясь привлечь к себе хоть какое-нибудь внимание, но клуб решил не выкупать молодого вингера за 4,8 млн евро. Получается, что аренда Шарлии — единственное попадание.

Но ЦСКА нужен все же другой вариант. Критерий сумасшедшей юности футболиста больше не должен быть основным.

Задача селекционного отдела найти игрока опытного и технически оснащенного, который сможет подсказывать и руководить нынешним армейским пионеротрядом. С его приходом в команде появится конкуренция и движение. Сегодня из-за юного возраста всей команды футболистам не с кем соперничать за выход на поле.

Например, Игорь Дивеев знает, что следующую встречу он проведет не на скамейке запасных, а в стартовом составе, потому что у Виктора Гончаренко нет другого выбора, альтернативы. Также думает и Чалов. Неужели Такума Нисимура, приобретение которого тоже можно считать провальным, в силах подвинуть его в составе? Это дает право играть некоторым футболистам менее ярко. В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, в этом у него только пять мячей в 19 матчах. Зимний перерыв —то, что способно спасти «армейцев» в данной ситуации. Пауза могла бы перезарядить батарейки у молодых игроков и дать возможность поискать новые ресурсы.

Положительные стороны

Возвращение Алана Дзагоева в стан ЦСКА можно с легкостью назвать долгожданным и важнейшим «трансфером».

«Дзага, мы с тобой!» Слова поддержки Алану Дзагоеву от красно-синей команды! pic.twitter.com/txFENIl89Q — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 марта 2019 г.

Вернулся тот игрок, от которого зависит очень многое в центре полузащиты. Пока сам футболист еще не обрел былую форму, но уже запомнился тем, как отдал предголевой пас в игре против «Лудогорца». И своей активностью в недавней принципиальной встрече с «Краснодаром». Его умение создавать моменты и играть в скоростной футбол никуда не исчезли. Также Алан очень опытен, что является главным для нынешнего ЦСКА. Во второй части чемпионата он сможет уже в полную силу помогать своей команде и выстраивать игровые связи. Именно благодаря ему полузащита может стать главным козырем армейцев. Сейчас футболисту нужно время, чтобы вновь почувствовать вкус игры, уж очень долго Дзагоев не выходил на поле. И зимний перерыв пойдет полузащитнику на пользу, а Гончаренко за это время сумеет придумать интересные комбинации с его участием.

Зачем покупать новых игроков, когда можно вернуть своих воспитанников, которые когда-то были отданы в аренды. Кажется, что Евгений Гинер придумает любой выход, чтобы больше не тратить столько денег, как при сделке по приобретению Влашича. Зимой в ЦСКА может вернуться талантливый нападающий Тимур Жамалетдинов, выступающий сейчас за польский «Лех» на правах аренды. Агент игрока Александр Маньяков заявил о том, что не исключает возможности возвращения форварда.

«Скорее всего, Тимуру нужно будет искать новую команду в это трансферное окно. Конечно, его не гонят из «Леха». Он находится в обойме команды и попадает в запас. Но Жамалетдинову надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, пусть даже в таком сильном клубе, как «Лех». Возможно, он останется в польском клубе, но мы будем стараться что-то найти для игровой практики»,

– сказал Маньяков.

За польскую команду 22-летний игрок отыграл всего два матча, сыграв в общей сложности 20 минут. Даже несмотря на молодой возраст нападающего, он способен усилить армейцев и создать интересный тандем с Чаловым.

Надежда на Гончаренко

Сегодняшний ЦСКА переживает далеко не лучшие времена. Команда никак не может оправиться после резкой смены поколений, произошедшей два года назад, и обрести стабильность. Но Виктор Гончаренко — единственный шанс красно-синих пройти плавно этот этап. Он проводит топовую работу с армейским коллективом. Красно-синие — самая атакующая команда в российском чемпионате (36% игрового времени), лучшая по ударам из-за пределов штрафной (9,4), лишь вторая после «Зенита» по допущенным ударам (10,4 против 12,2). Имея столько индивидуальных ошибок в защите, игроки все равно стараются вести себя очень дисциплинировано и четко. ЦСКА также отлично проводит первые таймы, как и на ужасном поле в матче в Уфе, так и в Лиге Европы против «Эспаньола», где весь матч на ворота Диего Лопеса оказывалось давление. Да, вторые таймы — это беда красно-синих, но это возможно исправить. Главное, что у этой команды есть все составляющие для того, чтобы бороться за самые высокие места: прессинг, умение вскрывать крепкую оборону и интересные геометрические комбинации. И поставил, привил эти качества совсем юным «армейцам» Виктор Гончаренко. Он, как никто, переживает за результат эмоционально, правда, не всегда цензурно, реагирует на каждое решение судей, за что теперь наказан уже во второй раз на два матча и один условно.

Напряженность в клубе растет, нет трансферов, сплошные травмы, появляются новые локальные проблемы. Главному тренеру ЦСКА явно не позавидуешь. Но то, что сегодня вновь возводит белорусский специалист — невероятно. Никто в РПЛ не работал с настолько молодым составом, находясь при этом в топ-5. Наставник мог бы давно уйти из армейского клуба из-за такого отвратительного отношения руководства.

Гончаренко не покинет московский клуб, потому что уже стал для этих футболистов чем-то большим, нежели просто тренером, он воспитал из них бойцов, он же, на отказ Гинера в покупках новых игроков, отвечает идеями, создает особый стиль и схемы. И без неудачных отрезков или спадов здесь не обойтись. Зимняя пауза даст возможность восстановится ЦСКА как морально, так и физически, и во второй части чемпионата от них можно ждать турнирного рывка, нужного эмоционального всплеска, о котором говорил сам Гончаренко.

«Кажется, вот-вот, мы должны взлететь в таблице», — подчеркивал он.

В РПЛ после 19 туров ЦСКА занимает четвертую строчку и имеет в своем активе 34 очка.