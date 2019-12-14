Крах России и триумф «Ливерпуля»: каким был 2019-й в футболе

2019 год выдался не самым богатым на футбольные события, однако значимые моменты все равно происходили. Начать стоит с одного из самых главных разочарований декабря для России – четыре российских клуба, которые выступали в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, вылетели из еврокубков, не сумев выйти в плей-офф турниров.

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В противовес этому сборная России досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы – 2020 и уже узнала, с кем сразится грядущим летом. Отличный год выдался и для английского «Ливерпуля», ставшего победителем Лиги чемпионов, а в новом сезоне подопечные Юргена Клоппа с большим отрывом лидируют в чемпионате Англии. А нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз в своей карьере выиграл «Золотой мяч», теперь по количеству этих наград он опережает португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Крах российских клубов в еврокубках

Начнем с неприятного, даже весьма болезненного – провала российских клубов в еврокубках. В Лиге чемпионов выступали московский «Локомотив» и петербургский «Зенит», а за выход из группы Лиги Европы боролись «Краснодар» и столичный ЦСКА. Были еще тульский «Арсенал» и «Спартак», но до финальной стадии они так и не добрались, покинув турнир еще на стадии квалификационных раундов.

Петербургский «Зенит» до последнего боролся за выход из группы, которую многие эксперты считали проходимой. Для этого подопечным Сергея Семака нужно было обязательно побеждать португальскую «Бенфику» в последнем туре и рассчитывать на поражение французского «Лиона» в параллельном матче с немецким «РБ Лейпцигом». И выход в плей-офф был вполне реален после первого тайма двух игр – «Зенит» удерживал нулевую ничью, а «Лион» «горел» дома со счетом 0:2. Но второй тайм все перевернул с ног на голову – петербуржцы получили три безответных мяча в свои ворота, а французы вырвали за восемь минут до конца основного времени так необходимую им ничью. Итог был просто шокирующим – «Зенит» занял четвертое место в группе. Даже не третье, которое позволило бы сыграть в плей-офф Лиги Европы, нет. Последнее.

На такой же позиции оказался и «Локомотив». Но тут с самого начала все было гораздо сложнее: в группу к москвичам попал туринский «Ювентус» с Криштиану Роналду, мадридский «Атлетико» и крепкий немецкий «Байер». Начали свой путь подопечные Юрия Семина очень бодро – на выезде обыграли клуб из Германии со счетом 2:1. Но после этого удача от команды отвернулась, больше очков на групповом этапе «железнодорожники» набрать не смогли. Игра «Локомотива» смотрелась очень неплохо, по итогам двух матчей с «Ювентусом» хавбеком красно-зеленых Алексеем Миранчуком даже якобы заинтересовались скауты туринского клуба, но этого было мало. Примечательно то, что во всех оставшихся пяти играх «железнодорожники» пропускали по два мяча. Итог такой же, как у «Зенита», — четвертое место.

Группу, которая досталась московскому ЦСКА, сразу назвали одной из самых легких и лучшим жребием для россиян. Крепким орешком был только «Эспаньол», а вот болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош» страха не вызывали, армейцев заранее отправили в плей-офф Лиги Европы. Но ужас столичного клуба начался уже в первом матче – на выезде в Болгарии команда Виктора Гончаренко была разгромлена со счетом 1:5. Следующие два матча фактически поставили крест на выходе команды из группы – дважды дома ЦСКА проиграл: сначала «Эспаньолу», затем «Ференцварошу». Всего за шесть матчей армейцы набрали пять очков – были две ничью с болгарами и венграми, а в последнем туре команда с минимальным счетом обыграла «Эспаньол». Но, увы, эта победа не решала уже ничего.

«Краснодар» был последним, кто мог спасти положение и выйти в плей-офф еврокубков, но оступился в последнем матче. В первом туре, правда, команда «сгорела» 0:5 швейцарскому «Базелю», затем проиграла «Хетафе», но потом краснодарцы выдали серию из трех побед – дважды был повержен «Трабзонспор» и взят реванш у «Базеля». В шестом туре «Краснодару» необходимо было побеждать — только выигрыш гарантировал второе место и еврокубковую весну. В Испании, где и проходила игра с «Хетафе», команда держалась на нулевой ничье до второй половины второго тайма, а потом пропустила три мяча за десять минут. Слабым, но оправданием для команды Мурада Мусаева может послужить то, что на матч футболисты вышли уставшими из-за того, что прилетели в Мадрид с восьмичасовой задержкой – вылететь из Краснодара вовремя они не смогли из-за метеоусловий.

Примечательно, что такого с российскими командами не случалось 18 лет.

Триумф «Ливерпуля»

В прошлом сезоне «Ливерпуль» остановился в шаге от победы в Английской премьер-лиге (АПЛ). От выигравшего чемпионат «Манчестер Сити» подопечных Юргена Клоппа отделило всего одно очко.

Но в первый день лета 2019 года «Ливерпуль» стал обладателем важнейшего трофея – команда выиграла Лигу чемпионов, обыграв в финале еще один английский клуб – «Тоттенхэм».

Путь к финалу для ливерпульской команды был не самым простым. На групповом этапе клуб трижды выиграл и трижды проиграл, занял второе место, имея в активе девять очков и пропустив на первую позицию французский «ПСЖ» с 11-ю баллами. Примечательно, что проиграл «Ливерпуль» всем трем противникам – и итальянскому «Наполи», и сербской «Црвене Звезде», и парижанам. .Так или иначе, второе место гарантировало команде Юргена Клоппа выход в плей-офф.

На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» встречался с мюнхенской «Баварией». Первый матч, домашний, закончился нулевой ничьей, а вот на выезде англичане проблем не испытали – уверенная победа со счетом 3:1. В четвертьфинале затруднений также не возникло, португальский «Порту» был повержен с общим счетом 6:1. Катастрофа случилась в первом матче полуфинала, где «Ливерпуль» бился с каталонской «Барселоной».

Итоговый счет был 3:0, и почти никто не верил в то, что в ответном матче Клопп и его игроки смогут отыграться. Каталонцы были заранее отправлены в полуфинал, потому что разница мячей действительно была большой, а «Барселона» — это «Барселона». Но вторая игра заставила рыдать всех: фанатов «Ливерпуля» от невероятной радости, болельщиков «Барсы» — от горя. Англичане сотворили чудо, и иначе это назвать никак нельзя. Встреча завершилась победой скаузеров со счетом 4:0. А уже следом был финал с «Тоттенхэмом» и победный матч за Суперкубок УЕФА, где обладатели трофея Лиги чемпионов обыграли еще одних англичан – «Челси».

В новом сезоне «Ливерпуль» также сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, но интереснее здесь не столько вопрос, смогут ли мерсисайдцы защитить титул чемпионов Европы, сколько их борьба за золото АПЛ. После 17-ти туров «красные» являются единоличными лидерами чемпионата Англии, имея в своем активе 49 очков. Ближайший преследователь – «Лестер» — отстает на десять баллов. И кажется, что это заявка на трофей, который не покорился в прошлом сезоне.

Отбор сборной России на чемпионат Европы

После удачного выступления российской сборной на домашнем чемпионате мира (а Россия, напомним, летом 2018-го дошла до четвертьфинала, где проиграла будущим вице-чемпионам – команде Хорватии) на отборочном этапе к чемпионату Европы – 2020 от подопечных Станислава Черчесова ждали уверенного выхода в финальную часть турнира. Может, и не с первого места, все же в одной группе с Россией выступала сборная Бельгии, которая на мундиале в 2018 году заняла третье место.

И правда, именно с бельгийской командой у российских футболистов возникли проблемы. Оба матча были проиграны, первый раз Россия уступила со счетом 1:3, а вторая встреча завершилась для россиян разгромом — 1:4.

Но два проигрыша стали единственными во время квалификации, остальные матчи подопечные Черчесова выиграли. На чемпионат Европы Россия вышла со второго места, набрав 24 очка. В одной группе с Россией и Бельгией выступали также команды Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино.

1 декабря состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы в Бухаресте. Примечательно, что двух соперников Россия знала еще до начала церемонии. За выход из группы национальная команда будет вновь биться с Бельгией, а также проведет встречи с Данией и Финляндией, которая впервые в своей истории вышла в финальную часть европейского первенства. Стоит сказать, что два матча в группе Россия сыграет на стадионе в Санкт-Петербурге. Примечательно, что проведение Евро в северной столице могло оказаться под угрозой, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию на четыре года от международных соревнований, запретив также проводить подобные мероприятия у себя. Однако в дальнейшем стало известно, что решение организации не будет распространяться на чемпионат Европы в связи с тем, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не является подписантом Кодекса соответствия WADA.

До европейского первенства, которое пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля, сборная России проведет еще четыре контрольных матча – с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.

«Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС», — заявил Черчесов, говоря об этих матчах.

Шестой «Золотой мяч» Месси

В прошлом году вручение престижной награды «Золотой мяч» стало в какой-то степени неожиданностью – трофей получил не Криштиану Роналду и не Лионель Месси, а хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Справедливости ради стоит сказать, что он вполне это заслужил: хавбек был лидером сборной Хорватии на чемпионате мира – 2018, помог ей дойти до финала, где «шашечные» проиграли Франции. Но в этом году такого сюрприза не случилось, эксперты и журналисты заранее отдали трофей нападающему сборной Аргентины и капитану каталонской «Барселоны» Лионелю Месси.

Перед церемонией, которая состоялась 2 декабря в Париже, у Месси и Роналду «Золотых мячей» было поровну – по пять у каждого. Но стоит сказать, что борьба за награду развернулась между аргентинцем и защитником «Ливерпуля» Вирджилом Ван Дейком. Роналду на церемонию даже не прилетел.

Ван Дейк мог конкурировать с Месси, ведь за прошедший год вместе с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов (выбив в полуфинале именно «Барселону» Месси), Суперкубок УЕФА, также защитник сыграл в финале Лиги Наций в составе сборной Нидерландов. В активе Месси была только победа в чемпионате Испании, финал Кубка страны и третье место на Кубке Америки, но вот по личным показателям форвард ожидаемо значительно превзошел защитника – за 2019 год он сыграл 53-х встречах, отметившись 45 голами и 17 результативными передачами.

В этом году сенсации на вручении «Золотого мяча» не случилось, хотя она была очень близка. Месси выиграл шестую награду в своей карьере, Ван Дейк стал вторым, уступив аргентинцу лишь семь очков в голосовании, а Роналду замкнул тройку лидеров.