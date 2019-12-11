«Расстрел» за ошибки: новые неудачи Малкина и Панарина

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4

К матчу с «Монреалем» команда Майка Салливана набрала отличный ход: в десяти последних играх «пингвины» одержали одержали шесть побед при 36-ти заброшенных шайбах. Однако с высоким атакующим потенциалом проблем в обороне у «Питтсбурга» хватало сполна. И встреча с «Канадиенс», находящимся во второй половине турнирной таблице Восточной конференции, это наглядно показала.

Реклама

В самом дебюте встречи хозяева арены в Питтсбурге быстро открыли счет усилиями Евгения Малкина, Брайана Раста и Джейка Гюнцеля. Российский форвард вывел Раста проникающей передачей в чужую зону, а тот прострелил на дальнюю штангу, и Гюнцель расстрелял ворота «Монреаля». На этом удачные действия «Пингвинз» кончились.

Во втором периоде канадцы выстрелили триплетом. Сначала Филлип Дано обокрал защитников «Питтсбурга» у чужих ворот, отпасовал на Брендана Галлахера, а тот ассистировал Томашу Татару, сравнявшему счет. Затем Крис Летанг в своей зоне допустил грубейшую ошибку, махнув клюшкой мимо шайбы и позволив Йоэля Армию выйти один на один с вратарем. Тот свой шанс мгновенно использовал и вывел «Канадиенс» вперед. Ну, и еще через несколько минут Ши Уэбер пробежался от своей зоны до чужой, объехал ворота и, обманув голкипера, закинул шайбу в пустой угол ворот.

Времени на то, чтобы исправить ситуацию, у «Питтсбурга» был целый третий период. Но ничего, кроме обычного навала, хозяева исполнить не смогли. А за полторы минуты до окончания основного времени матча «Монреаль» окончательно добил «пингвинов».

Татар выбросил шайбу из своей зоны, и Галлахер, опередив Джастина Шульца, в падении бросил по пустым воротам.

1:4 — Евгений Малкин хоть и отметился набранным очком, которое стало для него уже 1029-м за всю карьеру в НХЛ, но именно удаление российского форварда позволило «Канадиенс» сравнять счет.

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2

Накануне выездной игры с «Флоридой» «Тампа» потерпела обидное поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» при своих болельщиках. Пять пропущенных шайб объяснить не смог никто. Совпадение или нет, но на матч с «пантерами» Джон Купер вернул Андрея Василевского в рамку ворот, и российский голкипер не подвел, отразив 27 из 28 бросков. А вот его визави и соотечественнику Сергею Бобровскому повезло меньше: на голкипера «Флориды» обрушился целый град бросков от «Тампы», россиянин лишь успевал либо метаться за шайбами от одной штанги к другой, либо вытаскивать их уже из своей сетки. От своих одноклубников в обороне Бобровский помощи уже не ждет, это очевидно, и приходится все брать в свои руки в прямом смысле слова.

Уже на седьмой минуте матча Майк Мэтисон привез голевой момент у своих ворот, потеряв шайбу в простейшей ситуации. Алекс Киллорн вовремя подхватил снаряд и передал его Стивену Стэмкосу. Лидеру «Тампы» оставалось лишь обыграть Бобровского, что он и сделал, убрав вратаря на замахе и закинув шайбу в пустой угол.

Под конец первого периода «Флорида» попыталась отыграться, чтобы уйти в раздевалку, не проигрывая, но Василевский в двух моментах подряд выручил «Лайтнинг». А в дебюте второго периода «Тампа» уже увеличила свое преимущество в матче.

Все тот же Киллорн подхватил шайбу в своей зоне, добежал до чужой и откатил чуть назад на Энтони Чирелли. Бобровский бросок 71-го номера «молний» отразил, но шайба отскочила точно к Киллорну, который к результативной передаче добавил еще и гол.

Отчасти поквитаться «пантеры» смогли уже в концовке матча, забросив две шайбы. Но одну из них арбитры, к сожалению, не засчитали. К сожалению — потому что гол получился действительно красивым, хоть и с нарушением правил.

Хозяева выиграли вбрасывание в чужой зоне, Маккензи Уигар набросил на пятак верхом, и Бретт Коннолли удивительным образом поймал шайбу на крюк, переправив ее в ворота. Но после просмотра видеоповтора судьи зафиксировали, что Коннолли поднял клюшку выше положенного, потому гол засчитан не был.

Уже за две минуты до конца основного времени матча Василевский вытащил еще одну шайбу из сетки, и это взятие ворот уже было зафиксировано.

Майк Хоффман беспрепятственно прошел от чужой синей линии по правому краю и бросил в ближний угол, Джонатан Юбердо слегка клюшкой изменил направление полета шайбы, которую голкипер «Тампы» уже упустил из виду, и российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов загнал снаряд в ворота.

2:1 — «Лайтнинг» одерживает важную победу, но по-прежнему остается вне зоны плей-офф в Восточной конференции, отставая как раз от «Пантерз».

«Баффало Сэйбрз» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2

Действующий обладатель Кубка Стэнли текущий сезон начал не совсем удачно, но после первых матчей существенно исправил положение дел и по праву остается лидером Запада. Однако после визита в Баффало команда Крэйга Берюбе потерпела уже третье поражение подряд.

Матч с «Сэйбрз» не задался для «музыкантов» с самого начала. Уже на 18-й секунде счет был открыт.

Алекс Пьетранджело не смог выбросить шайбу из своей зоны, ее подхватил Виктор Олофссон, набросивший на пятак, и Сэм Райнхарт беспрепятственно переправил ее мимо Джейка Аллена.

Впрочем, «Сент-Луис» отреагировал достаточно оперативно, сравняв счет через несколько минут. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отвоевал шайбу за чужими воротами, прострелил на пятак, и Трой Брауэр «прошил» Линуса Улльмарка.

На протяжении остального времени «Блюз» совершали неимоверное количество ошибок в обороне, им после гола Юхана Ларссона пришлось вновь отыгрываться. Удалось это сделать в начале третьей 20-минутки, когда после эффектного финта и передачи Дэвида Перрона точным броском отметился Пьетранджело. Правда, буквально сразу же «Баффало» вновь вышел вперед.

Барбашев не уследил за Джеком Айкелом, позволив тому спокойно дойти до ворот, придержать шайбу и выйти на ударную позицию, откуда он и «расстрелял» Аллена. После этого уже под занавес встречи хозяева забили еще, отправив две шайбу за одну минуту в пустые ворота.

5:2 — «Баффало» укрепляет свои позиции в первой восьмерке Востока.

«Даллас Старз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:0

Так уж вышло, что игра «Далласа» с «Нью-Джерси» была именована встречей двух неудачников лиги. Совсем недавно «Дэвилз» уволили Джона Хайнса после ужасного начала сезона, временно поставив на его место Алена Насреддина, у которого тоже дела пока обстоят плохо — четыре поражения в четырех матчах. «Старз» же тоже подошли на игру с «дьяволами» с новым тренером.

Накануне «Даллас» поддержал скандальную тенденцию последнего месяца и неожиданно уволил своего наставника Джима Монтгомери за «несоответствующее этичным нормам клуба поведение». Команду ко встрече с «Дэвилз» готовил уже Рик Боунесс.

В отличие от своего коллеги Боунесс начал эффективно, одержав «сухую» победу.

Уже на второй минуте «Старз» открыли счет после прохода Радека Факсы из-за ворот, «прошившего» угол Макензи Блэквуда. К середине первого периода хозяева льда свое преимущество удвоили усилиями Джо Павелски.

Российский нападающий Александр Радулов сразу же после выхода со скамейки на площадку подхватил шайбу в чужой зоне, эффектно откатил ее себе за спину на Роопа Хинца, голкипер с броском финна справился, но Павелски уже точно сыграл на добивании.

2:0 — «Даллас» благодаря очередной победе приблизился к лидерам Запада, а вот «Нью-Джерси» продолжает ломать голову над тем, как бы попытать счастье и зацепиться за плей-офф, что уже кажется невозможным.

Настоящую перестрелку между собой устроили «Эдмонтон и «Каролина». Но, учитывая все проблемы «Ойлерз» в обороне и прямую зависимость от Коннора Макдэвида с Леоном Драйзайтлем, гости прошлись по команде Дэйва Типпетта ураганом.

Уже в первом периоде «Каролина» забросила сразу три шайбы. Открыл счет Себастьян Ахо, удвоил преимущество «Харрикейнз» Нино Нидеррайтер, а затем он же выступил в роли ассистента на Райан Дзингела.

Начало для «Эдмонтона» оказалось обескураживающим. Однако хозяева льда напомнили, что в хоккее можно перевернуть ход матча буквально за несколько минут, и сумели отыграться с 0:3. Во всех трех ответных заброшенных шайбах ожидаемо поучаствовал Макдэвид.

Капитан «Ойлерз» отметился хет-триком по результативным передачам, дважды ассистировав Заку Кассиану и еще раз — Райану Ньюджент-Хопкинсу, в очередной раз подтвердив мнение о зависимости команды от своей игры.

Более того, Макдэвид имел возможность отличиться, но в самом начале третьего периода не реализовал свой буллит.

После трех пропущенных шайб «Каролина» вновь увеличила обороты, и в атаку уже включился российский форвард Андрей Свечников, сделавший две подряд голевые передачи за три минуты. Сначала с его паса Джордан Мартинук дальним точным броском вывел «ураганов» вперед, а затем россиянин точно прострелил на Ахо, который записал на свой счет дубль.

Красивую точку в матче поставил Даги Хэмилтон. Канадский защитник «Харрикейнз» решился на дальний выстрел от красной линии и бросил настолько мощно и сильно, что Микко Коскинен даже моргнуть не успел, как шайба оказалась в его воротах.

6:3 — «Каролина» одерживает третью победу подряд.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1

В этом сезоне команды встречались впервые, и у «Рейнджерс» было особое желание взять верх над одной из худших команд лиги. Во-первых, дела у «Нью-Йорка» обстоят не лучшим образом, команда играет крайне нестабильно, чередуя громкие победы с неожиданными поражениями, и никак не может закрепиться в зоне плей-офф Востока. Во-вторых, «Рейнджерс» еще с декабря 2017 года не может обыграть «королей». К сожалению для болельщиков команды из Нью-Йорка, безвыигрышная серия продолжилась и на этот раз.

Матч в Лос-Анджелесе команда Дэвида Куинна начала активно, постоянно прессингуя соперника в его зоне и не оставляя Джонатана Куика в покое. Однако к концу периода гости откровенно сдали.

«Лос-Анджелес» в последние несколько минут прижал «Рейнджерс» не просто в их зоне, а у ворот. Менее чем за пять минут хозяева нанесли четыре броска, один из которых оказался точным — Дастин Браун после нескольких отскоков и рикошетов разобрался в суматохе у ворот Хенрика Лундквиста и «прошил» его за секунды до сирены на перерыв.

В середине второго периода «Кингз» увеличили свое преимущество. Во многом благодаря ошибке Лундквиста.

Мэтт Рой нанес незамысловатый бросок в ближнюю «девятку», надеясь на удачный рикошет, но голкипер «Нью-Йорка» задачу упростил: Лундквист не сумел зафиксировать шайбу в «ловушке», упустив ее за спину, и Тоффоли оставалось просто проткнуть снаряд за линию ворот в сетку.

Только менее чем за минуту до конца основного времени «Рейнджерс» сподобились на гол. И его автором стал Артемий Панарин, отлично сыгравшийся в последних играх с Каапо Какко.

Финский молодой талант, получив пас от Панарина, бросил с близкого расстояния, но голкипер «Кингз» с этим выстрелом справился. Шайба отрикошетила к Крису Крайдеру, и тот откатил снаряд на пустой угол, откуда уже российский форвард не промазал.

У «Нью-Йорка» оставалось еще 30 секунд, чтобы исправить ситуацию и перевести игру в овертайм, но Адриан Кемпе поистине выковырял шайбу у борта и, продвинувшись чуть вперед, точно бросил по пустым воротам, приговорив гостей.

Остальные результаты игрового дня регулярного чемпионата НХЛ:

«Виннипег Джетс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1

«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:1

«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:3 (ПБ)

«Аризона Койотс» — «Калгари Флэймз» — 2:5

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1

«Ванкувер Кэнакс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4