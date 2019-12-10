10 пропущенных на двоих: кошмарная ночь для Овечкина и Кучерова

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:5

Матч «Вашингтона» с «Коламбусом» был ознаменован долгожданным возвращением форварда «столичных» Никласа Бекстрёма. Шведский нападающий до сего момента выходил на лед в последний раз еще в конце ноября, пропустив из-за травмы восемь матчей. Примечателен выход Бекстрёма из лазарета хотя бы тем, что это является отличной новостью для Александра Овечкина, для которого швед — едва ли не главный и самый нужный партнер по команде. В его отсутствие капитан «Кэпс» отметился пятью голами в восьми играх, но, во-первых, отличился лишь в трех из них, а три шайбы были заброшены в пустые ворота.

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«На сегодняшний день я готов. Проснулся и почувствовал себя хорошо. Боли не было. Сейчас мы показываем хороший хоккей и набираем необходимые очки. Еще рано, но надо набирать, набирать и набирать. Наша команда создана для того, что будет потом. Все знают, что в регулярном сезоне тоже надо хорошо выступать, так что сейчас мы создаем коллектив для будущих свершений», — сказал Бекстрём в преддверии матча с «Коламбусом».

По возвращении из лазарета швед сразу был поставлен в первое звено — к Овечкину и Тому Уилсону. Евгений Кузнецов, который играл со своим легендарным соотечественником во время отсутствия Бекстрёма, был отправлен обратно во вторую тройку к Ти Джею Оши и Якубу Вране.

В первом же матче после почти месячного перерыва шведский форвард сразу отметился результативными действиями. И, что важно, сделал это как раз в паре с Овечкиным. Правда, на конечный результат это никак не повлияла: свои два гола «Вашингтон» организовал, лишь отыгрывая двойное преимущество «Коламбуса». Еще в первых двух периодах «мундиры» забили по шайбе усилиями Кэма Аткинсона и Райана Мюррея, «Кэпиталз» же ответил лишь в самом дебюте заключительной 20-минутки.

Все тот же Бекстрём выиграл вбрасывание в чужой зоне, откатил шайбу назад на Дмитрия Орлова, российский защитник набросил на пятак, где затерявшийся снаряд подобрал Овечкин, расстрелявший ворота «Блю Джекетс».

Впрочем, «Коламбус» отреагировал максимально оперативно и быстро вернул себе преимущество, увеличив его аж до трех шайб. Сначала Райли Нэш воспользовался ошибкой защитников и «прошил» Брэйдена Холтби, бросив с отрицательного угла, а чуть менее чем через четыре минуты Оливер Бьёркстранд удачно подставил клюшку после прострела Сонни Милано.

Под занавес основного времени матча связка Овечкин — Бекстрём вновь сработала удачно: Александр мощно бросил от синей линии, Йоонас Корписало отразил шайбу перед собой, и шведский форвард «Коламбуса» забросил ее в ворота — 4:2.

Пытаясь отквитать еще две шайбы, «Вашингтон» устроил навал на чужие ворота, сняв при этом Холтби. Ничего хорошего из этого вышло. Кузнецов прорвался по левому краю, но шайбу потерял, и ее мгновенно подхватил Аткинсон. 13-й номер «Блю Джекетс» изначально хотел вынести снаряд из своей зоны, но сделал это настолько удачно, что шайба, отскочив от борта, залетела точно в пустые ворота «Кэпиталз». Овечкин до последнего пытался догнать снаряд, но в итоге проводил его лишь взглядом.

5:3 — «Коламбус» прервал серию из четырех поражений кряду, но повлиять на турнирное положение не сумел, оставшись внизу турнирной таблицы Восточной конференции, в то время как «Вашингтон» является ее безоговорочным лидером.

^«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:5

«Пятерку» вместе с «Вашингтоном» получила и «Тампа». Речь идет не об оценке, а о количестве пропущенных шайб. В текущем сезоне регулярного чемпионата одну из сильнейших команд лиги откровенно потряхивает: «молнии» до сих пор никак не могут забраться в зону плей-офф Восточной конференции, а число поражений зашкаливает — 14 в 28 матчах, то есть в половине сыгранных встреч. Впрочем, есть вероятность, что «Тампа» попросту экономит силы, держа в уме прошлые сезоны, когда «регулярка» проводилась в сумасшедшем темпе с не менее сумасшедшими результатами, а в плей-офф не удавалось ровным счетом ничего.

Место в воротах на игру с «Айлендерс» занял не Андрей Василевский, а канадский голкипер Кёртис Макэлинни. И не сказать, что гости из Нью-Йорка сильно много-то бросали в створ ворот «Тампы»: всего-то 24 раза. Пять из них, правда, оказались точными, и Макэлинни со своей работой, очевидно, не справился.

В начале второго периода голкиперу «Лайтнинг» пришлось дважды подряд вытаскивать снаряд из сетки: сначала после, казалось бы, обычного броска Росса Джонстона с правого края, а затем после выхода один на один Джоша Бейли.

Отквитал к концовке периода один гол Стивен Стэмкос: Энтони Чирелли продвинулся вперед по правому краю, откатил назад на Кевина Шаттенкирка, тот набросил на пятак, и Стэмкос, развернувшись, с неудобного крюка бросил точно в ближний угол.

Для «Тампы» этот гол оказался единственным в матче.

В третьем периоде «Айлендерс» забросил еще три шайбы, две из которых на свой счет записал Брок Нельсон. «Лайтнинг» же из-за Чирелли потерял шанс на камбэк. При счете 1:3 Виктор Хедман сократил отставание, однако гол шведского защитника не был засчитан, так как Чирелли в голевой атаке забрался в офсайд.

1:5 — «Тампа» терпит пятое поражение в семи последних матчах и остается на 12-м месте Восточной конференции, отставая от расположившегося на восьмой строчке «Баффало Сэйбрз» на три балла, а российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов занес себе в актив 31 сейв.

«Мы знали, что в третьем периоде они будут давить. Счет 2:1, и это же «Тампа». Мы выжили в первые пять минут, а потом снова стали показывать свою игру. Не хочу разговаривать о своей игре. Да, я чувствовал себя хорошо, но я отдаю должное всей команде, я всегда это делаю. Но особенно этой команде за то, как мы обороняем ворота и боремся в своей зоне. Наблюдать за этим — одно удовольствие. Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, пожалуй, лучшие игроки в лиге, они не валяют дурака. Когда играешь против них в меньшинстве, надо всегда оставаться начеку. Сегодня мы это сделали», — сказал Варламов после матча.

«Оттава Сенаторз» — «Бостон Брюинз» — 5:2

Настоящая сенсация случилась в Оттаве, где местный «Сенаторз» неожиданно разбил финалиста Кубка Стэнли прошлого сезона и одного из лидеров регулярного чемпионата «Бостон».

Игра для «мишек» стала складываться неудачно с самого ее начала. Уже на второй минуте защитники гостей «проворонили» российского форварда «Сенаторз» Артема Анисимова, позволив ему выйти один на один с Тууккой Раском и реализовать первый же голевой момент.

Через 15 минут хозяева льда увеличили свое преимущество. Защитники «Бостона» вновь начудили в своей зоне. В простейшей ситуации они могли либо просто вынести шайбу, либо организовать выход в позиционную атаку, однако ни того, ни другого произвести не удалось. Джон Мур не сумел обработать шайбу после паса за воротами, снаряд мгновенно подхватил Крис Тирни, откативший под бросок Энтони Дюклера. Тот со своей задачей справился без проблем.

Под занавес периода гости один гол отквитали. Уйдя в контратаку три в три, Брэд Маршан вывел Давида Пастрняка, лучшего снайпера текущей «регулярки», на ударную позицию, но чех бросать не стал, а аккуратно покатил на Патриса Бержерона, который и отметился голом.

К концу матча «Оттава» вновь разразилась двумя заброшенными шайбами. И примечательно, что оба раза отметился еще один российский форвард «Сенаторз» Владислав Наместников. На свой счет он записал две голевые передачи: одну в дебюте второго периода, точно отпасовав Крису Тирни, вторую — за две минуты до окончания основного времени матча, ассистировав Жан-Габриэлю Пажо.

К слову, за эти две минуты команды успели еще по разу огорчить друг друга: Пастрняк и Маршан организовали гол Джейку Дебраску, на что точным броском по пустым воротам за секунды до финальной сирены ответил Дюклер.

2:5 — «Бостон» терпит уже третье поражение кряду, оставаясь при этом вторым на Востоке.

«Колорадо Эвеланш» — «Калгари Флэймз» — 4:5 (ОТ)

Следить за матчами «Колорадо» можно хотя бы из-за Валерия Ничушкина. На протяжении нескольких лет российский нападающий был одним из объектов насмешек в Национальной хоккейной лиге. Чудовищная безголевая серия 24-летнего россиянина породила массу шуток и сарказма в отношении хоккеиста, но 24 ноября в матче с «Торонто» все изменилось: голевая засуха в НХЛ прервалась на 92-й игре.

Шутка ли, но после этого Ничушкина буквально прорвало. С момента игры против «Торонто» Валерий отметился заброшенными шайбами еще четыре раза за последние семь матчей. В том числе во встрече с «Калгари». Причем сделал это российский форвард весьма курьезно.

В середине второго периода при счете 1:1 Ничушкин сумел выбраться из-под опеки лучшего защитника лиги прошлого сезона Марка Джиордано, сблизился с вратарем и во время обыгрыша голкипера упал. Но в падении все-таки успел нанести точный бросок, выведя «Колорадо» вперед.

Удержать свое преимущество хозяева, правда, не смогли. Уже через шесть минут после гола Ничушкина «Калгари» счет сравнял, а в дебюте третьего периоде забил в ворота Павла Францоуза еще дважды. Впрочем, «Эвеланш» сумели реабилитироваться и отквитать две шайбы за десять минут до конца основного времени, переведя игру в овертайм.

Решила исход встречи одна атака «Флэймз». Диллон Дюбе при выходе из обороны классно убрал на замахе защитника и сделал пас на ход Шону Монахану. Тот вышел один на один с голкипером и свой момент реализовал.

5:4 — «Калгари» увозит важную победу из Денвера и закрепляется в восьмерке сильнейших в таблице Западной конференции.