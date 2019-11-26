«Не могут простить успех Сочи»: чем WADA угрожает России

Российский спорт в ближайшем будущем могут ожидать серьезные санкции: накануне комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию кодексу организации рекомендовал исполнительного комитету отстранить нашу страну от международных соревнований на четыре года. Это связано с тем, что независимая комиссия, проводившая проверку данных Московской лаборатории, ранее обнаружила манипуляции с допинг-пробами.

Ситуация усугубилась тем, что, как стало известно The New York Times, экспертов WADA не удовлетворил ответ российской стороны на претензии по поводу изменений в базе данных Московской лаборатории.

В том случае, если рекомендация комитета будет приведена в исполнение, то национальным командам России по разным видам спорта грозит четырехлетний бан: в этот период пройдут летняя Олимпиада в Токио — 2020, чемпионат Европы по футболу — 2020 и чемпионат мира в Катаре — 2022, а также Универсиада — 2023, местом организации которой выбран Екатеринбург.

Реклама

Член президиума федерации горнолыжного спорта Светлана Гладышева в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что допинговый скандал и возможные санкции в отношении России связаны с успехом страны на Олимпиаде 2014 года.

«Вопрос, естественно, вызывает озабоченность.

Мировое сообщество никак не может простить нам успех на Олимпиаде-2014 в Сочи и хочет всячески третировать наших атлетов.

Сама проблема есть, ее корни уходят в 2000-е: были в WADA, а затем стали терять позиции. А для такой страны, как Россия, представительство в данном агентстве должно быть безусловным. Проблема допинга есть, и из нее надо выходить только благодаря конструктивному диалогу. Надеюсь, у главы WADA Витольда Баньки достаточно компетенции, чтобы принять правильное решение», — сказала она.

Помимо прочего, она отметила, что не верит в информацию западных СМИ о поддержке системы допинга государственными органами.

«Судя по тому, что я сейчас вижу, мы сохраним свое представительство на внешней арене, выполнив поставленные перед нами требования. Что же касается господдержки допинга, о которой говорят наши западные коллеги, — это полный бред и явная атака на российский спорт в преддверии нового сезона», — подчеркнула Гладышева.

Что касается некоторых других видов спорта, которым в теории может грозить бан, то, как считает чемпион мира Павел Буре, санкции не коснутся хоккея. В том числе и на турнирах, которые должна организовать России — молодежный и взрослый чемпионаты мира среди мужчин.

«Не буду говорить за весь спорт, но российский хоккей не пострадает от возможных санкций WADA, даже если они будут. По крайней мере, я на это очень надеюсь», — успокоил Буре.

«Пока позиция WADA носит лишь рекомендательный характер. Наши хоккеисты проходят постоянные проверки, ни в каких манипуляциях с допингом ни игроки, ни руководители хоккея замешаны не были, поэтому, думаю, наш хоккей никто не тронет, и сборная России поедет на Олимпиаду. Что касается домашних международных турниров, то, я уверен, их тоже никто не отберет. Решение о проведении ЧМ-2023 в Петербурге и МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске уже принято ИИХФ, и даже в случае санкций WADA не может принять решение в одностороннем порядке об их отмене. Проведение этих турниров одобрено всеми федерациями, и никто не заинтересован в их переносе», — считает Буре.

Напомним, что история с разбирательства WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года. Тогда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации и наложило два обязательства. Одним из них было предоставление доступа к данным Московской лаборатории, где и обнаружили массовые нарушения. Глава РУСАДА Юрий Ганус несколько дней назад заявил, что, вероятнее всего, организации грозит повторное лишение статуса и, как следствие, глобальные санкции.

Владимир Лукин, президент Паралимпийского комитета России, высказал мнение, что всерьез о последствиях можно будет говорить только после заседания комитета, на котором будет оглашена официальная рекомендация.

«Все, что сейчас обсуждается в СМИ, — лишь разговор внутри международных инстанций. Когда будет принято решение, тогда и можно будет обсуждать данную тему», — заявил он «Газете.Ru».

В похожем ключе ответила и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Дождемся окончательного решения WADA. Не комментируем до 9 декабря», — сказала функционер.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подчеркнул, что отечественные спортсмены не бросают подготовку к предстоящим Играм в Токио, несмотря на возможное отстранение.

«Все это, конечно, очень печально: о скандале говорит как спортивная, так и неспортивная общественность. Но я надеюсь, что возобладает здравый смысл. Наши же спортсмены продолжают, несмотря ни на что, готовиться к Олимпийским играм», — ответил он.

Несмотря на критику и угрозу в виде трагических последствий для российского спорта, на сторону атлетов встал Международный олимпийский комитет (МОК). Согласно пресс-релизу, организация выступает за участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях, поскольку «ответственность за нарушение целостности данных Московской лаборатории несут российские власти, а ни одно из спортивных движений, в частности Олимпийский комитет России и его члены, не участвовало в манипуляциях».

Помимо прочего, МОК потребовал от российской стороны предоставить необработанные данные Московской лаборатории, а также полностью одобрил санкции в отношении российских властей и призвал WADA передать свидетельства о махинациях в Совет Европы и ЮНЕСКО.

9 декабря в Париже пройдет заседание исполкома WADA, на котором будет принято окончательное решение касательно статуса РУСАДА.