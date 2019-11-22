«Адреналина не хватило»: почему провалилась Загитова

В японском Саппоро стартовал заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Традиционно наибольший интерес у зрителей вызвали выступления женщин-одиночниц, среди которых выступили в том числе и олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также еще одна одаренная россиянка Алена Косторная. Главной оппоненткой россиянок же, как и предполагалось, стала местная фигуристка Рика Кихира.

И, что любопытно, положение Загитовой и Косторной осложнялось тем, что японка приняла решение усложнить свой контент перед финалом престижной серии — в произвольной программе она намерена исполнить четверной сальхов, а также два тройных акселя.

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В коротком прокате она традиционно исполнила один аксель в три с половиной оборота, получив за него солидную надбавку. Но и этого не хватило японке, чтобы перепрыгать Косторную. 16-летняя россиянка идеально откатала свою программу со все тем же тройным акселем (причем с большим плюсом, чем у Кихиры), сделав также другие элементы на максимально сложном уровне без единой помарки.

Как итог, ученица Этери Тутберидзе набрала за прокат 85,04 балла, установив новый мировой рекорд.

Отечественный хореограф Илья Авербух, комментируя выступление Косторной, обратил внимание на чистоту ее выступлений. По его мнению, на предстоящем чемпионате мира она будет одной из главных претенденток на победу.

«Конечно, это очень хорошее выступление, Алена сейчас выглядит в короткой программе наиболее сбалансированной фигуристкой, у нее есть в арсенале сложный прыжок — тройной аксель, который позволяет ей получать такой отрыв. Судьи оценивают ее очень высоко по компонентам. Сегодня получилось абсолютно все, это рекорд, и, конечно, с таким выступлением она становится вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой одной из претенденток на победу на чемпионате мира. Она сейчас в очень-очень хорошей форме», — приводит слова эксперта ТАСС.

Однако в произвольной программе Косторная может столкнуться с проблемой в лице Кихиры, если у японки получится исполнить квад. У них обоих заявлено по два трикселя, один из которых должен быть в каскаде, однако при удачном четверном сальхове, учитывая примерно одинаковые компоненты, россиянка математически обогнать Рику не сможет. Другое дело, что сначала это надо сделать, ведь у японки случаются провалы и на фирменном трикселе, не говоря уже о четверном, который до этого она прыгала только на тренировках. Так или иначе, контент соперницы Косторную заботит мало.

«Не буду отказываться от тройного акселя в дальнейшем, буду только учить что-то новое. Я выучила тройной аксель после своего первого юниорского сезона, но потом вышла на сборы и заново собирала тройные, просто не хватало времени. А в середине сезона были соревнования и не хотелось травмироваться.

Кихира? Если человек умеет прыгать четверной, то это очень круто и достойно уважения.

Рика — очень сильная спортсменка, если у нее получился четверной, то я очень рада, что она смогла это сделать. Но я об этом не задумываюсь, просто сделаю свое, а дальше пусть решат судьи», — подчеркнула она.

А вот для Загитовой короткая программа обернулась настоящим провалом. Тройной лутц в начале номера получился не самым лучшим, а каскад из тройного флипа и тройного риттбергера и вовсе оказался смазан — второй прыжок вышел только в один оборот. Казалось бы, что обошлось без падений, но при такой конкуренции шансов на тройку у чемпионки Пхенчхана-2018 не было.

66,84 балла — только четвертое промежуточное место.

Она выступала после Косторной и, как предположили болельщики, была обескуражена рекордным прокатом соотечественницы. Загитова опровергла эти домыслы, заявив, что ей не хватило эмоций.

«Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило. У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной», — заверила спортсменка.

Тренер Инна Гончаренко же отметила, что слезы спортсменки были лишними. По ее словам, у Загитовой есть все шансы реабилитироваться в произвольной программе.

«После проката Алина заплакала, что было лишним. Она боец и должна настроиться не то что на прыжковый набор, а на показ своей программы. У нее все получится. Когда она выходила сегодня на лед, у меня возникло ощущение, что она немножко зажалась», — цитирует Гончаренко РИА «Новости».

Авербух в свою очередь допустил, что Загитова допустила психологический прокол, из-за чего полностью смазала прокат.

«Случается определенная психологическая яма, не вышел каскад, следом Алина пыталась спасти ситуацию, добавив риттбергер к флипу, но не получилось. Поэтому она потеряла большое количество элементов, но я думаю, что в произвольной программе она может вернуть позиции и как минимум третье место сможет занять, что позволит ей попасть в финал Гран-при. Сейчас самое главное — сбросить этот груз, Алина выглядела очень красивой на льду, убедительной, но ошибки были, поэтому оценки заслуженные», — уверен он.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова же считает, что действующая чемпионка мира переживает не лучший момент в карьере. В качестве примера она привела другую российскую фигуристку Евгению Медведеву, которая существенно уступает молодым спортсменкам, только перешедшим на взрослый уровень, но владеющим более сложной техникой.

«Очень хорошая программа. Очень жаль, что испортила. После таких оценок Косторной, наверное, ей тяжело. Мне в свое время тяжело не было, а ей, наверное, тяжело. Ничего страшного. Она начала оформляться. Выигрывала-выигрывала, но начала оформляться, это изменения в фигуре, в центре тяжести и так далее. Надо было тулуп прыгать, он полегче для нее и труда не составляет. Но она выполняла то, что выполняла, и рассчитывала на свои силы.

Не надо расстраиваться. Надо всегда подождать. Мы немножко подождали и дождались прекрасного проката Жени Медведевой» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Получился прокат в Саппоро у Софьи Самодуровой, ученицы Алексея Мишина. Чемпионка Европы чисто исполнила весь заявленный контент, но в очередной раз доказала, что без элементов ультра-си в современном фигурном катании бороться за призовые места невозможно.

Результаты после произвольной программы выглядят следующим образом:

Фигурное катание. Этап Гран-при. Саппоро, Япония

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 85,04 (мировой рекорд).

2. Рика Кихира (Япония) — 79,89.

3. Карен Чен (США) — 67,21.

4. Алина Загитова (Россия) — 66,84...

7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85.

Произвольная программа у девушек состоится 23 ноября в 10.45 по московскому времени.