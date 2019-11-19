«Англичане несут чушь»: теперь Россию хотят лишить Евро

После возникновения крупного допингового скандала, в который ввязался весь российский спорт несколько лет назад, на него регулярно оказывается давление со стороны зарубежных СМИ, чиновников и спортсменов. На данный момент Министерство спорта и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ожидают итогового заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет решена судьба россиян.

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Еще в сентябре прошлого года РУСАДА было восстановлено в статусе при условии обязательного выполнения двух критериев: предоставление доступа к базе данных московской лаборатории, а также допинг-пробам российским спортсменам. Все эти критерии были выполнены, однако позднее экспертная группа WADA обнаружила некоторые несоответствия в данных: часть из них, по предварительной информации, либо была изменена, либо вовсе удалена. Министр спорта Павел Колобков заявил, что никаких изменений Россия не вносила, но с объяснениями и ответами на 31 вопрос, поступивших из WADA, все-таки выступил в личном письме.

18 ноября во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что расследование по данному поводу завершено, итоги же будут объявлены 9 декабря.

В РУСАДА — а именно генеральный директор организации Юрий Ганус — ожидают самых плачевных результатов. То есть лишения ведомства статуса соответствия.

Дискредитация РУСАДА повлечет за собой запрет на проведение в России международных соревнований, а также может исключить российские олимпийские сборные от участия в ближайших летних и зимних Играх: в 2020 и 2022 году соответственно. Впрочем, отстранение россиян от Олимпиад будет решаться уже позднее, итоговое решение по Уставу должно принимать руководство Международного олимпийского комитета (МОК), хоть и президент организации Томас Бах косвенно передал полномочия в руки WADA.

Однако, по мнению английских СМИ, на этом проблемы у России не заканчиваются. Накануне британское издание Daily Mail опубликовало новость, в которой утверждается, что россиянам якобы грозит запрет на проведение домашних матчей грядущего чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года в 12 странах континента. Помимо России игры первенства примут также Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния и Шотландия.

От России Евро-2020 примет стадион «Санкт-Петербург», на котором свои домашние матчи проводит местный «Зенит». Всего на арене на Крестовском острове пройдет четыре встречи, три из которых в групповом этапе, а одна — в рамках четвертьфинала турнира. Примечательно, что арена «Санкт-Петербург» примет матчи группы B, куда уже квалифицировалась сборная России. Англичане же считают, в случае дискредитации РУСАДА российской сборной будет запрещено проводить матчи на своем стадионе.

Теоретически подобный сценарий мог бы рассматриваться, ведь, как говорилось выше, в случае лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия WADA России будет запрещено проводить какие-либо международные спортивные соревнования. Однако британцы не учли того момента, что конкретно чемпионат Европы — 2020 по футболу, например, под данную ситуацию не подходит.

Об этом в очередной раз заявил и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» он подчеркнул, что ни WADA, ни РУСАДА не оказывают никакого влияния на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) особенно.

«У ФИФА есть собственная допинг-служба, свои допинг-офицеры, которые приезжают на каждый официальный и международный матч, по итогам которого забирают допинг-пробы у двух футболистов из каждой команды. Это регламент, который известен всем. По итогам забора анализов проводится тестирование в лаборатории, имеющей официальную лицензию. РУСАДА и Российский футбольный союз никак не связаны», — сообщил Колосков.

Кроме того, почетный президент РФС назвал информацию, которая поступает от британских СМИ «вбросом и чепухой», а также призвал не обращать на нее внимания.

«Бессмысленно обсуждать вбросы английских СМИ. Мы взрослые люди, надо понимать, что есть WADA и РУСАДА, которые не имеют абсолютно никакого отношения к футболу. В том числе и к грядущему чемпионату Европы. Да, РУСАДА сейчас находится под угрозой потери статуса соответствия, но ни к нашей национальной футбольной сборной, ни к РФС это никакого отношения не имеет.

Для чего западные СМИ этим занимаются? В основном этим занимаются англичане, которые в 2010 году проиграли России в выборах страны-хозяйки чемпионата мира — 2018. Как только они проиграли нам, то постоянно несут какую-то чушь, а мы из-за них начинаем реагировать, оправдываться и отбиваться. Это бессмысленно»,

— заявил он.

Интересно, что нападки на российскую футбольную сборную происходили ранее, после того, как экспертная группа WADA заподозрило Россию в манипуляциях с данными московской лаборатории. Тогда британское издание The Telegraph и вовсе сообщило, что россиян ожидает не только недопуск до участия в двух ближайших Олимпийских играх, но и в чемпионате мира по футболу, который в 2022 году примет Катар.

«Россию ждет полная изоляция от всего спортивного мира после того, как следователи из экспертной группы WADA обнаружили махинации с допинг-пробами со стороны РУСАДА. Россияне обязаны в ближайшие три недели убедить WADA в своей невиновности, иначе их спортивное будущее будет подвергнуто серьезным сомнениям. В случае же, если подозрения WADA подтвердятся, то России будет запрещен доступ не только к Олимпийским играм в Токио, но чемпионату мира в Токио», — утверждали британские журналисты.

Однако никакого продолжения эта история не получила, да и в ФИФА с УЕФА выразили поддержку в отношении России, заявив, что отечественные футболисты не подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Такое поведение британских СМИ не является необычным. Англичане, опираясь на допинговый скандал, провели активную информационную атаку на РФС перед чемпионатом мира — 2018, который прошел в России, и даже пропагандировали идею бойкота мундиаля, но и это ничем в итоге не закончилось. Та же английская сборная уверенно дошла до полуфинала мирового первенства, где уступила обладателям серебряных медалей, сборной Хорватии.

Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова досрочно обеспечила выход в финальный раунд чемпионата Европы — 2020 со второго места группы I. Российская команда дважды бельгийцам — лидерам группы, а также одержала победы над соперниками из Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. С последними подопечные Черчесова проведут заключительный матч отборочного этапа сегодня, 19 ноября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 22.45 по московскому времени.