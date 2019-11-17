«Веры нет, СБР обманул всех»: скандал в российском биатлоне

16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне. Первый этап Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября, а Кубок IBU — 28 ноября в норвежском Шушене. Заявка российской сборной выглядит следующим образом:

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Мужчины:

Кубок мира: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев; Кубок IBU: Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины:

Кубок мира: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых; Кубок IBU: Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Анастасия Егорова.

Состав участников вызвал немало вопросов как у общественности и любителей биатлона, так и у самих тренеров некоторых спортсменов. Напомним, что новое руководство СБР во главе с Владимиром Драчевым обозначило четкие критерии отбора в сборную. Так, в национальную команду на грядущие этапы Кубков должны были быть допущены те, кто прошел централизованную подготовку со сборной, а также спортсмены, показавшие высокие результаты в прошлом сезоне. В числе последних, например, Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт, прошедшие в состав из-за попадания в топ-15 по итогам общего зачета Кубка мира сезона-2018/19, а также Бабиков и Сливко, получившие личные квоты в статусе победителей общего зачета Кубка IBU того же соревновательного года. Кроме того, решение по двум позициям из мужской и женской команд в каждой могли принять сами тренеры. Что касается остальных «сборников», то здесь уже проводился непосредственный отбор на прокатах в Тюмени.

Среди мужчин в первом отборочном спринте места в тройке лидеров между собой распределили Малышко, Стрельцов и Томшин соответственно, по итогам второго заезда — Поршнев, Малышко и Латыпов. Что касается женской команды, то первый отборочный спринт выиграла Миронова, второй стала Воронина, а тройку лидеров замкнула Резцова, во втором же отборочном заезде вновь победила Миронова, а вот второе и третье места соответственно заняли Екатерина Глазырина и Ирина Старых.

И вот здесь уже возникают вопросы: почему Старых, которая не проходила подготовку со сборной и должна была допуститься максимум до участия в первых этапах Кубка IBU, вошла в состав команды для участия в этапах Кубка мира; и почему в списке вдруг не оказалось Глазыриной.

Главный тренер российской национальной команды Анатолий Хованцев, отвечая на эти вопросы, заявил, что Старых была заявлена потому, что ее считают «надежным эстафетным бойцом».

«С мужской сборной определились быстро. Что касается женщин, при определении состава учитывался тот факт, что на первом этапе Кубка мира будет много эстафет. Это важные очки для возвращения максимальной квоты», — цитирует Хованцева «Тюменская арена».

Более объемный комментарий дал глава СБР Владимир Драчев. В частности, президент организации подчеркнул, что руководство федерации «старалось следовать всем критериям отбора, и почти все условия были выполнены». И это, пожалуй, то, на что стоит обратить внимание. Драчев, объясняя случившуюся проблему, отметил, что руководство СБР советовалось с тренерским штабом сборной и правильность выбора состава команды «покажет время».

«Каждый раз такие решения даются трудно. Понимаем, что имеем дело не просто с результатом и набором очков. За ними стоят определенные фигуры. Это работа и на перспективу с учетом возможностей каждого спортсмена. К отборам не все, возможно, сумели подойти в оптимальной форме. Хотя такая задача и не стояла. Наша цель – удачно выступать на Кубке мира и замечательно — на чемпионате мира и Европе», — сказал Драчев.

Однако отвечать на вопрос о том, почему же все-таки в составе сборной не оказалось Глазыриной, он не стал. Примечательно еще и то, в Тюмени Драчев лично вручил российской биатлонистке золотую медаль за выступление на летнем чемпионате мира — 2019. Тогда, напомним, в Минске Глазырина заняла первое место в спринте совместно с Люцией Харватовой. Организаторы же подготовили только одну золотую медаль, которую и вручили Харватовой, свою награду Глазырина получила уже от руководства СБР в Тюмени.

Сразу же после этого биатлонистка узнала, что не выступит на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU в составе сборной России.

Возмущение от того, что Глазырина не вошла в заявку команды, выразила ее личный тренер Валентина Стремоусова, намекнувшая на то, что против Екатерины, вероятно, есть заговор со стороны руководства СБР.

«Катя сейчас очень расстроена, это очень несправедливо, и эту несправедливость видит вся биатлонная страна. Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение. Если она занимает третье место в отборе, то почему не попадает в состав команды? За что, что она такого сделала?» — цитирует специалистку ТАСС.

Однако, как утверждает News.ru со ссылкой на источник, Глазырина могла не попасть в состав сборной из-за того, что в течение года дважды пропустила допинг-тесты. В случае еще одного пропуска за оставшуюся часть года биатлонистка рискует быть наказана вплоть до длительной дисквалификации. И это при том, что Екатерина в феврале 2019-го вернулась в строй после двухлетнего отстранения.

Впрочем, с обвинениями и резкой критикой в адрес СБР выступил и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, по словам которого руководство федерации проигнорировало свои же договоренности.

«Веры на слово руководству СБР теперь не будет — обманули всех тренеров. По факту из расширенного списка в отборе никто не выступает, только сборники и больше никто. Возникает много вопросов. Для чего эти старты? Что это? Игнорирование мнения биатлонной общественности?»

— задался он вопросом.

На несправедливые отборы посетовала и Анастасия Егорова. И это при том, что сама биатлонистка вошла в состав команды для участия в стартовых этапах Кубка IBU. У себя в Instagram Stories Егорова опубликовала сообщение, в котором высмеяла заявку от СБР, а также заявила, что не едет на Кубок IBU. Хотя в составе сборной она, повторимся, числится.

«Не понимаю, зачем выкладывать ложную информацию? Да, я отобралась по очкам, но я не еду на Кубок IBU. Меня не взяли по каким-то непонятным причинам. Честные отборы», — написала Егорова, но позднее данную публикацию удалила.

Что интересно, возмущение последовало и от руководства СБР, а именно — от первого вице-президента по работе с региональными организациями и члена правления Союза биатлонистов России Алексея Нуждова. Как заявил чиновник, состав сборной его сильно удивил. Более того, Нуждов лично посетовал на нарушение критериев отбора, которые установило руководство его же федерации.

«Получается, что глава СБР Владимир Драчев, который сейчас находится в Тюмени, единолично и неправомерно изменил их, включив в состав людей, которых там быть не должно.

Мне сейчас стыдно за руководство СБР, этим решением мы обманываем не только болельщиков, но спортсменов, отобравшихся в команду по спортивному принципу. Лично я не хочу, чтобы про меня говорили, что мои слова расходятся с делом», — цитирует Нуждова ТАСС.

Интересно еще и то, что на это высказывание отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

«Нуждов давно проходил диспансеризацию? Когда заместитель диктует условия президенту — это не влазит ни в какие ворота. В мое время Нуждов после таких слов тут же закрыл бы дверь моего кабинета с обратной стороны», — написал Тихонов в своем блоге.

Впрочем, ситуация относительно состава сборной на старт грядущего сезона еще может измениться, ведь 18 ноября члены правления СБР проведут заседание, на которой путем голосования будет официально утверждена итоговая заявка национальной команды. При этом помимо голосования также будут учтены комментарии и мнение представителей тренерского штаба сборной России.