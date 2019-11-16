Приставят охрану: тренеру «Интера» пригрозили пулей

Главного тренера миланского «Интера» Антонио Конте со дня на день начнут охранять представители правопорядка, информирует Corriere della sera.

Данное решение полиции связано с не самыми приятными событиями в жизни именитого итальянского специалиста. На этой неделе тренеру на домашний адрес пришло анонимное письмо с угрозами и пулей. Отмечается, что в Италии подобные действия являются одним из самых популярных способов запугивания.

Стражи правопорядка уже начали расследование, пообещав Конте и его семье предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы черно-синих. Власти, в свою очередь, остались всерьез обеспокоены этим инцидентом, несмотря на то, что, по сведениям некоторых СМИ, данное письмо было не более чем розыгрышем.

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Если говорить о самой персоне тренера, то он искренне ненавидим фанатами «Ювентуса». За туринский клуб Антонио выступал в бытность футболистом, а затем успешно тренировал «старую сеньору», с которой не раз брал золото в чемпионате Италии. Привел же к негодованию болельщиков тот факт, что Конте, которого зазывали к себе помимо «Юве» еще и английский «Манчестер Юнайтед», сделал выбор в пользу «Интера», который на протяжении многих лет считается заклятым врагом черно-белых.

Буквально месяц назад одна из болельщицких организаций «Ювентуса» даже создала петицию с требованием убрать звезду Антонио Конте с клубной аллеи славы, которая находится на туринском стадионе «Альянц».

Вместо него 15 тыс. фанатов, в первые же дни подписавших документ, настаивали на увековечивании заслуг Клаудио Маркизио. Впоследствии в скандал вмешался президент клуба Андреа Аньелли, который высказался категорически против исключения Конте из числа легенд «Ювентуса».

Именно о Маркизио и произошедшем с ним страшном случае нельзя не вспомнить в контексте угроз трехкратному чемпиону Италии и обладателю золота Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Челси». Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио в ночь на 30 октября был ограблен.

Как сообщал телеканал Sky Sport Italia, четверо вооруженных холодным и огнестрельным оружием преступников, минуя систему видеонаблюдения, незаконно проникли на территорию виллы спортсмена в районе Турина под названием Виново. В этот момент футболист и его жена Роберте Синополи находились дома.

Отмечается, что злоумышленники угрожали супругам пистолетами и отвертками, потребовав отдать им драгоценности и деньги, находившиеся в сейфе. В итоге Маркизио исполнил требование грабителей, после чего они скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, забрав с собой различные ценные дорогие вещи, среди которых наручные часы футболиста, драгоценности жены и наличные деньги. Точную сумму материального ущерба даже не удалось сразу определить.

Карабинеры, прибывшие на место преступления, исследовали записи камер видеонаблюдения в районе, чтобы выйти на след грабителей. Лиц и подробных примет преступников потерпевшим разглядеть на удалось, поскольку те были в масках. Однако, по некоторым данным, полицейские предполагали, что злоумышленники хорошо знакомы с планировкой и системой безопасности района, в котором проживает футболист.

«Если вы заходите в дом человека, чтобы ограбить его, вы преступник. Если вы направляете пистолет на женщину, вы дурак. Если после этой истории вы можете только глупо пошутить, то вы бедолага. Всем большое спасибо за поддержку», — описывал инцидент сам итальянец.

Напомним, что 33-летний Маркизио является семикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В сентябре прошлого года хавбек на правах свободного агента перебрался в Россию, где начал выступать за «Зенит».

Однако карьера в стане сине-бело-голубых у итальянца не заладилась из-за многочисленных травм. Звездный полузащитник так и не смог стать игроком основы, проведя за команду в общей сложности всего 15 матчей, забив два мяча.

1 июля текущего года «Зенит» расстался с Клаудио по обоюдному согласию сторон, а спустя четыре месяца чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной Италии объявил о завершении профессиональной карьеры.