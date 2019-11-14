Призрачный шанс на финал: Медведева против Трусовой

Серия Гран-при по фигурному катанию постепенно близится к своей кульминации. И — во многом решающие — прокаты пройдут как раз в Москве в рамках пятого этапа соревнований, по итогам которого могут определиться участники финала.

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Особый интерес, как и всегда, вызывают прокаты девушек-одиночниц. Россию представят Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова. Последняя уже, наверное, ни на что не надеется после своего провального выступления на Skate America, где она заняла итоговое предпоследнее место. Основная же борьба за золото развернется, конечно же, между Трусовой, японкой Сатоко Мияхарой, американкой Мэрайей Белл и, вероятно, Медведевой.

Евгения находится в весьма плачевной ситуации. Свои шансы на победу в Канаде российская фигуристка потеряла еще после короткой программы, которую она откровенно провалила. Во время выступления Медведева, которая до этого на тренировке выполнила все элементы чисто, неожиданно допустила степ-аут на двойном акселе, а также упала с тройного лутца, при этом ударившись о борт ледовой арены. Тренер фигуристки Брайан Орсер не скрывал своего шокового состояния после неудачи своей подопечной.

«Мы не ожидали такого. Евгения старалась, но мы оба ошеломлены и еще долго будем переживать такой провал», — говорил канадский специалист.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая известна своей симпатией к Медведевой, также утверждала, что хуже выступления придумать невозможно. Произвольная программа вышла для Евгении более удачной. За исключением неправильного ребра на лутце все остальные элементы у россиянки получились чистыми: двойной аксель, тройной риттбергер, тройной флип,а также каскады двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, тройной флип + двойной тулуп и тройной сальхов + тройной риттбергер.

Это дало Медведевой только пятое итоговое место, а шансов на попадание в финал — только теоретический минимум.

Куда проще Александре Трусовой, которая смогла поставить мировой рекорд в произвольной программе даже с падением после четверного сальхова. Четверной лутц и четверной тулуп в каскаде с тройным, а также четверной тулуп с тройным сальховом предоставили юной ученице Этери Тутберидзе золотую медаль. В Москве при своих болельщиках Александре будет одновременно проще и сложнее — психологическое давление (учитывая огромную фан-базу Медведевой) фигуристке обеспечено. Впрочем, сомнений в том, что Трусова добьется триумфа и пробьется в финал Гран-при, практически нет. Особенно, если учитывать настрой самой фигуристки, которая готова соперничать даже с представителями мужского пола.

«Выступить с мужчинами? Не знаю, но я хочу. Можно посоревноваться с мужчинами, потому что у них можно прыгать четверной в короткой», – сказала Трусова в интервью Olympic Channel.

Зато остаются сомнения в отношении представителей России в мужском одиночном катании. Много вопросов возникает по третьему фигуристу российской сборной — Макару Игнатову. Для него текущий Гран-при является первым в карьере на взрослом уровне. В этом сезоне он довольно успешно выступил на двух турнирах: взял золото на Nebelhorn Trophy и занял второе место по итогам Denis Ten Memorial Challenge. Однако именно прокаты в Москве станут для него поистине серьезной проверкой.

Не меньше вопросов и по Александру Самарину с Дмитрием Алиевым. Второй завоевал бронзу на Skate America, пропустив вперед американцев Джейсона Брауна и Нейтана Чена. С первым тягаться практически бесполезно: Чен — сильнейший фигурист мира на данный момент. А вот Брауну Алиев составил серьезную конкуренцию, Дмитрию не хватило буквально два балла до серебра.

Проиграл Чену и Самарин, один из лучших российских фигуристов на сегодняшний день. Между Александром и американцем на французском этапе Гран-при возникла большая пропасть в более чем 30 баллов, хотя Самарин в своей произвольной программе чисто выполнил два четверных прыжка, да и сам прокат вышел весьма сильным. Помешало россиянину только падение с четверного флипа.

«Не знаю даже, как оно будет, никогда не выступал на московском этапе Гран-при. Будет в новинку, я в предвкушении. Жду, когда вновь выйду на этот лед при домашней публике», — говорил Самарин в преддверии своего выступления в России.

Есть только одно «но»: и Самарин, и Алиев обладают высокой технической базой, но страдают от отсутствия стабильного выполнения элементов. Как говорил Илья Авербух, тому же Александру необходимо «прежде всего справиться с собой». Дмитрия касается то же самое.

Зато переживаний нет за российских танцоров. В Москве Россию представят, пожалуй, сильнейший дуэт на сегодня: Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. Поддержат компанию россиян Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, а также Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Первые в текущем сезоне выступали только на турнирах серии «Челленджер», но за медали зацепиться не смогли, вторые — заняли только седьмое место на этапе Гран-при в Китае.

Вместе со Скопцовой и Алешиным в Чунцине выступили и Синицина с Кацалаповым. И сделали это успешно.

Российский танцевальный дуэт набрал 209,90 балла по итогам двух прокатов и в борьбе за золотые медали опередил танцоров из США Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Причем в произвольном танце Синицина с Кацалаповым стали вторыми, проиграв американцам около двух баллов, но успех в ритм-танце позволил россиянам выиграть китайским этап. Их попадание в финал, пожалуй, вопрос решенный. Помешать этому могут либо неожиданный провал, либо канадская пара Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, который за своей спиной имеют победу на домашнем этапе Гран-при.

Стоит рассчитывать на золото от России в соревнованиях спортивных пар, где выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Первые стали безоговорочными победителями этапа Гран-при Канады, Тарасова с Морозовым завоевали бронзу на тех же прокатах, а вот Столбова с Новоселовым еще не провели ни одного проката в текущем сезоне. Их появление на льду в Москве будет первым. В прошлом же соревновательном году Столбова с Новоселовым завоевали по серебру на двух этапах Гран-при (в том числе и в Москве), а также на чемпионатах России и Европы. Чем обернется их возвращение сейчас — предугадать невозможно.