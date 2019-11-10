За себя и за Кросби: Малкин обыграл «Чикаго»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» — 5:3

«Тампа-Бэй» формально принимала «Баффало» в столице Швеции в Стокгольме в рамках Global Series. Это была вторая встреча команд в Швеции за два дня. Накануне «Лайтнинг» одержала победу со счетом 3:2, выиграли подопечные Джона Купера и отчетный матч.

Но началось все с шайбы Сэма Райнхарта, благодаря которой он установил уникальное достижение. Райнхарт отличился трижды в двух матчах Global Series и стал первым игроком в истории НХЛ, кто забросил четыре шайбы за пределами Северной Америки (он также отличился в Winter Classic-2018).

В любом случае, успех «Баффало» был локальным, потому что Пэт Марун сравнял счет еще до первого перерыва, а во втором периоде отличились шведский защитник Виктор Хедман, которому ассистировал Никита Кучеров, и все тот же Марун.

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«Сэйбрз» попробовали устроить камбэк в заключительной 20-минутке, но все превратилось в размен голами, и «Тампа» одержала викторию в основное время. При этом во второй раз подряд победную шайбу провел Янни Гурде, который отметился победным голом и накануне, став первым игроком НХЛ, кому удалось это сделать в двух матчах World Series подряд.

Кроме того, этот матч стал всего вторым для «Тампы» в текущем сезоне, когда победителю регулярного чемпионата прошлого сезона удалось забросить за одну игру больше одной шайбы в большинстве.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 2:1

34 сейва голкипера Сергея Бобровского не принесли «Флориде» победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», которые претендовали летом на вратаря, но не смогли выиграть у «Пантерз» борьбу за него.

«Островитяне» могли открыть счет уже на третьей минуте, однако шайба Джоша Бэйлли в большинстве была отменена из-за контакта другого форварда нью-йоркцев Андерса Ли с Бобровским.

Мэтт Барзэл все равно через пару минут вывел «Айлендерс» вперед, а во втором периоде российский вратарь практически в одиночку оставил свою команду в игре, отразив на этом отрезке 19 бросков в створ своих ворот!

В итоге в третьем периоде финский форвард Александр Барков смог восстановить равновесие, однако всего через 38 секунд Скотт Мэйфилд во второй раз легально зажег за спиной Бобровского красный свет, и «Айлс» удержали перевес.

«Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс» — 3:2 Б

«Питтсбург Пингвинз» прервал свою десятиматчевую серию поражений в матчах против «Чикаго Блэкхокс», являвшуюся самой длительной действующей в Национальной хоккейной лиге.

Правда, и на этот раз не обошлось без приключений. «Пингвинз» уступали по ходу второго периода со счетом 0:2 благодаря шайбам Патрика Кейна и Доминика Кубалика, однако затем за дело взялся Евгений Малкин.

Российский нападающий сначала ассистировал Джейку Гюнцелю, а затем поучаствовал в эквалайзере Брайана Раста в заключительной 20-минутке, оформив свою вторую голевую передачу в игре.

В итоге основное время и овертайм голов больше не принесли, а в серии буллитов «пингвины» оказались сильнее, несмотря не не использованную Малкиным попытку — голы Гюнцеля и Джареда Макканна перевесили удачный буллит Кейна.

Единственной ложкой дегтя для «Питтсбурга» стала травма капитана команды. Сидни Кросби в одной смене в конце второго периода сначала неудачно зацепился ногами с защитником «Блэкхокс» Эриком Густафссоном, а затем принял в своей на конек его же бросок и покинул лед, больше не вернувшись в игру.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голен Найтс» — 5:2

«Вашингтон Кэпиталз» продлил свою серию с набранными очками до одиннадцати матчей, одержав в них десять побед. Разгром «Вегас Голден Найтс» «столичные» начали с реализованного Евгением Кузнецовым выхода один на один после передачи Дмитрия Орлова.

Другим участником голевой комбинации стал чешский форвард Якуб Врана, который чуть позже ассистировал еще и Тому Уилсону. «Золотые рыцари» на протяжении двух периодов оставлись в игре, уступая после 40 минут всего в один гол, однако в заключительной 20-минутке дубль Никласа Бэкстрема окончательно склонил чашу весов на сторону «Кэпс».

Сделавший два голевых паса на шведа Джон Карлсон обошел в клубной истории Скотта Стивенса, став вторым по передачам и очкам защитником клуба. Теперь на счету американца 333 ассиста и 429 очков, и его опережает только легендарный Калле Юханссон, на счету которого 361 передача и 471 балл за результативность.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин был привычно активен, нанес шесть бросков в створ ворот, провел один силовой прием и завершил встречу с показателем полезности +1, но не разжился очками.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2

«Монреаль Канадиенс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2

«Оттава Сенаторз» — »Каролина Харрикейнз» — 4:1

«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 3:4

«Колорадо Эвеланш» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2

«Калгари Флэймз» — «Сент-Луис Блюз» — 2:3 ОТ

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:1 Б

Иван Проворов заработал -2 в противостоянии его «Филадельфии Флайерз» с «Торонто Мэйпл Лифс», где «летчики» выиграли только в серии буллитов, хотя по ходу матча вели со счетом 2:0. Форвард «кленовых листьев» Илья Михеев результативными действиями не отметился.

Владислав Наместников из «Оттавы» подрался с бывшим игроком «Сенаторз» Райаном Дзингелом в начале матча против «Каролины». Отбыв пятиминутный штраф, российский форвард отметился голом. Позднее отличился и нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, но его шайба в большинстве во втором периоде осталась единственным успехом гостей — 1:4.

Владислав Каменев отметился голевой передачей, а Валерий Ничушкин продлил свою безголевую серию, дляющуюся уже три сезона, в поединке «Колорадо» и «Коламбуса» — 4:2. Тем не менее Ничушкин провел хороший матч, нанеся три броска в створ, проведя силовой прием и заработав показатель полезности +2.

Иван Барбашев, оставшийся после травмы Владимира Тарасенко единственным российским легионером действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса», открыл счет в противостоянии с «Калгари». Эта шайба стала для Барбашева второй в сезоне, причем он отличился уже во второй раз подряд. «Блюз» упустили перевес в две шайбы в третьем периоде, но благодаря голу Давида Перрона вырвали викторию в овертайме — 3:2.