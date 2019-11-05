Косторная без медали и голая грудь: курьезы в фигурном катании

Золото Косторной досталось американке

Прошедший во французском Гренобле этап Гран-при по фигурному катанию запомнился далеко не только громкой победой Аленой Косторной в турнире среди девушек-одиночниц. По итогам двух программ 16-летняя спортсменка получила 236,00 балла и обошла почти на 20 баллов свою соотечественницу и партнершу по группе Этери Тутберидзе Алину Загитову, которая расположилась на втором месте. С 212,89 балла третью строчку заняла представительница США Мэрайя Белл. Однако во время церемонии награждения американке досталась вовсе не бронза, а медаль высшей пробы.

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Данную ошибку допустили организаторы соревнований: так как первыми всегда награждаются спортсмены, которые заняли третье место, именно к Белл с поздравлениями и призами подошли в первую очередь. Но вместо бронзовой медали американка обнаружила у себя именно золотую награду.

Организаторы данной оплошности не заметили. Разрешила ситуацию сама Белл, которая лично сняла золотую медаль с себя и повесила ее на шею Косторной.

Курьезный эпизод вызвал забавную реакцию как со стороны зрителей, так и самих фигуристов. Косторная из-за данной ошибки расстраиваться не стала, а, наоборот, рассмеялась, а вместе с ней — Загитова, Белл и все остальные болельщики, которые присутствовали на трибунах ледового дворца в Гренобле.

ОРУ И ПЛАЧУ pic.twitter.com/c1t0mtzyV3 — волосы лены рaди (@lenaradihair) November 2, 2019

Американец развернул флаг Японии для Ханю

Еще один забавный эпизод во время церемонии награждения состоялся чуть ранее, в середине сентября. Ежегодно перед началом сезона в Канаде проходит международный турнир Autumn Classic International, который проводит канадская федерация фигурного катания. Участие в нем принимают спортсмены, работающие как раз у тренеров в Стране кленового листа. На прошедших соревнованиях выступили такие известные фигуристы и фигуристки, как Евгения Медведева, Рика Кихира, Киган Мессинг и Юдзуру Ханю. Последние два стали участниками курьезного эпизода на последних прокатах в Оквилле.

Никаких ошибок при вручении медалей не произошло, но организаторы все равно оплошали: после награждения традиционно звучит национальный гимн спортсмена-победителя, а в этот момент поднимается его флаг.

Однако этого не произошло.

Вероятно, причиной тому послужили технические неполадки. Исправить данную оплошность решился как раз Мессинг, занявший в итоге третье место. Американец во время исполнения японского гимна в честь победы Ханю развернул флаг Японии, а Юдзуру же в свою очередь встал к нему лицом и сделал поклон. Кроме того, японский фигурист поклоном поблагодарил за данный жест и самого Мессинга.

Sportsmanship from Keegan Messing at the Autumn Classic .



During the medal ceremony, the Canadian unfurled the Japanese flag for winner Yuzuru Hanyu to face throughout his national anthem.



Recap from the #ACI19 men's final: https://t.co/CzKZypDTnl@SkateCanada pic.twitter.com/FNJHvyMOON — Olympic Channel (@olympicchannel) September 15, 2019

Россиянин отобрал букет цветов у своей партнерши

На церемониях награждения «отличаются» не только организаторы соревнований, но и сами фигуристы. Например, сделать небольшое шоу решил российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой занял первое место в дисциплине парного катания на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

По итогам двух программ Бойкова и Козловский набрали 216,71 балла. Также вместе с ними на пьедестал почета забралась еще одна российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Традиционно всем призерам помимо медалей вручаются также и букеты цветов. Правда, достаются они, конечно же, представителям женского пола. Козловский решил эту традицию нарушить.

Во время церемонии награждения фигурист отобрал букет у своей партнерши. Правда, через мгновение Бойкова свой презент забрала обратно, а Козловский в ответ на это погладил девушку по голове.

По словам самого фигуриста, он решил «подколоть» свою партнершу, а также заявил, что ему «обидно, что цветы достаются девушкам, а не парням».

«До этого всем парням раздавали букеты, а мне не досталось. Нужен был ли мне он? Не факт, но было бы приятно получить цветы», — цитирует Козловского «Матч ТВ».

Оголилась грудь во время выступления

Курьезные эпизоды нередко происходят и во время выступления фигуристов. В том числе и со звездными. Один из самых громких произошел на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане.

Так, в ходе короткой программы французского танцевального дуэта Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона у фигуристки расстегнулось платье, из-за чего вдруг оголилась часть ее груди.

Сами же фигуристы на данный эпизод внимания не обратили и продолжили выступление, по итогам которого стали вторыми. Впоследствии французы расположились на второй строчке и после произвольного танца, завоевав олимпийское серебро и уступив только паре из Канады Тессе Вертью и Скотту Моиру.

Курьез с обнажившейся грудью еще долгое время обсуждался в СМИ. Фигуристы в стороне тоже не остались. Так, Сизерон позднее признался, что его партнерша по данному поводу сильно расстроилась и даже расплакалась в коридоре ледового дворца. В результате ему пришлось успокаивать Габриэллу, а сам эпизод едва ли не сорвал весь их короткий танец.

«Трудно было сосредоточиться после того, как случился такой конфуз с костюмом», — говорил он.

Россиянин едва не испортил костюм партнерше

Курьезные эпизоды с костюмами происходят достаточно регулярно. Иногда у фигуристов рвутся шнурки на коньках, иногда — портятся сами наряды. На недавнем этапе Гран-при в Лас-Вегасе от этого едва не пострадало выступление российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина.

В коротком танце Букин, выполняя элемент, случайно прижал коленом ко льду один из лоскутов юбки Степановой, а когда его партнерша начала вставать — кусок ткани порвался.

Чтобы продолжить выступление, Александра мгновенна скомкала поврежденный кусок юбки в кулак, а затем завернула его внутрь наряда. Предполагалось, что судьи могут оштрафовать фигуристов за повреждение костюма, однако этого не произошло. Впрочем, даже без санкций Степанова и Букин до победы не дотянули: после двух танцев россияне заняли второе место, хотя и выиграли произвольную программу. Золотая медаль в итоге досталась же американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.