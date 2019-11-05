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Косторная без медали и голая грудь: курьезы в фигурном катании

Главные курьезы и казусы в фигурном катании

На этапе Гран-при Франции золотую медаль Алены Косторной по ошибке вручили американке Мэрайе Белл. Поняв, что за курьезный эпизод произошел во время награждения, американская фигуристка лично отдала награду россиянке. На фоне данного инцидента «Газета.Ru» вспомнила последние забавные казусы, которые происходили в мире фигурного катания.

Золото Косторной досталось американке

Прошедший во французском Гренобле этап Гран-при по фигурному катанию запомнился далеко не только громкой победой Аленой Косторной в турнире среди девушек-одиночниц. По итогам двух программ 16-летняя спортсменка получила 236,00 балла и обошла почти на 20 баллов свою соотечественницу и партнершу по группе Этери Тутберидзе Алину Загитову, которая расположилась на втором месте. С 212,89 балла третью строчку заняла представительница США Мэрайя Белл. Однако во время церемонии награждения американке досталась вовсе не бронза, а медаль высшей пробы.

Данную ошибку допустили организаторы соревнований: так как первыми всегда награждаются спортсмены, которые заняли третье место, именно к Белл с поздравлениями и призами подошли в первую очередь. Но вместо бронзовой медали американка обнаружила у себя именно золотую награду.

Организаторы данной оплошности не заметили. Разрешила ситуацию сама Белл, которая лично сняла золотую медаль с себя и повесила ее на шею Косторной.

Курьезный эпизод вызвал забавную реакцию как со стороны зрителей, так и самих фигуристов. Косторная из-за данной ошибки расстраиваться не стала, а, наоборот, рассмеялась, а вместе с ней — Загитова, Белл и все остальные болельщики, которые присутствовали на трибунах ледового дворца в Гренобле.

Американец развернул флаг Японии для Ханю

Еще один забавный эпизод во время церемонии награждения состоялся чуть ранее, в середине сентября. Ежегодно перед началом сезона в Канаде проходит международный турнир Autumn Classic International, который проводит канадская федерация фигурного катания. Участие в нем принимают спортсмены, работающие как раз у тренеров в Стране кленового листа. На прошедших соревнованиях выступили такие известные фигуристы и фигуристки, как Евгения Медведева, Рика Кихира, Киган Мессинг и Юдзуру Ханю. Последние два стали участниками курьезного эпизода на последних прокатах в Оквилле.

Никаких ошибок при вручении медалей не произошло, но организаторы все равно оплошали: после награждения традиционно звучит национальный гимн спортсмена-победителя, а в этот момент поднимается его флаг.

Однако этого не произошло.

Вероятно, причиной тому послужили технические неполадки. Исправить данную оплошность решился как раз Мессинг, занявший в итоге третье место. Американец во время исполнения японского гимна в честь победы Ханю развернул флаг Японии, а Юдзуру же в свою очередь встал к нему лицом и сделал поклон. Кроме того, японский фигурист поклоном поблагодарил за данный жест и самого Мессинга.

Россиянин отобрал букет цветов у своей партнерши

На церемониях награждения «отличаются» не только организаторы соревнований, но и сами фигуристы. Например, сделать небольшое шоу решил российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой занял первое место в дисциплине парного катания на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

По итогам двух программ Бойкова и Козловский набрали 216,71 балла. Также вместе с ними на пьедестал почета забралась еще одна российская пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Традиционно всем призерам помимо медалей вручаются также и букеты цветов. Правда, достаются они, конечно же, представителям женского пола. Козловский решил эту традицию нарушить.

Во время церемонии награждения фигурист отобрал букет у своей партнерши. Правда, через мгновение Бойкова свой презент забрала обратно, а Козловский в ответ на это погладил девушку по голове.

По словам самого фигуриста, он решил «подколоть» свою партнершу, а также заявил, что ему «обидно, что цветы достаются девушкам, а не парням».

«До этого всем парням раздавали букеты, а мне не досталось. Нужен был ли мне он? Не факт, но было бы приятно получить цветы», — цитирует Козловского «Матч ТВ».

Оголилась грудь во время выступления

Курьезные эпизоды нередко происходят и во время выступления фигуристов. В том числе и со звездными. Один из самых громких произошел на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане.

Так, в ходе короткой программы французского танцевального дуэта Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона у фигуристки расстегнулось платье, из-за чего вдруг оголилась часть ее груди.

Сами же фигуристы на данный эпизод внимания не обратили и продолжили выступление, по итогам которого стали вторыми. Впоследствии французы расположились на второй строчке и после произвольного танца, завоевав олимпийское серебро и уступив только паре из Канады Тессе Вертью и Скотту Моиру.

Курьез с обнажившейся грудью еще долгое время обсуждался в СМИ. Фигуристы в стороне тоже не остались. Так, Сизерон позднее признался, что его партнерша по данному поводу сильно расстроилась и даже расплакалась в коридоре ледового дворца. В результате ему пришлось успокаивать Габриэллу, а сам эпизод едва ли не сорвал весь их короткий танец.

«Трудно было сосредоточиться после того, как случился такой конфуз с костюмом», — говорил он.

Россиянин едва не испортил костюм партнерше

Курьезные эпизоды с костюмами происходят достаточно регулярно. Иногда у фигуристов рвутся шнурки на коньках, иногда — портятся сами наряды. На недавнем этапе Гран-при в Лас-Вегасе от этого едва не пострадало выступление российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина.

В коротком танце Букин, выполняя элемент, случайно прижал коленом ко льду один из лоскутов юбки Степановой, а когда его партнерша начала вставать — кусок ткани порвался.

Чтобы продолжить выступление, Александра мгновенна скомкала поврежденный кусок юбки в кулак, а затем завернула его внутрь наряда. Предполагалось, что судьи могут оштрафовать фигуристов за повреждение костюма, однако этого не произошло. Впрочем, даже без санкций Степанова и Букин до победы не дотянули: после двух танцев россияне заняли второе место, хотя и выиграли произвольную программу. Золотая медаль в итоге досталась же американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.