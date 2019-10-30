Ограбление по-итальянски: на Маркизио совершено нападение

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Италии по футболу Клаудио Маркизио подвергся ограблению. Как стало известно Sky Sport Italia, в ночь на 30 октября четверо вооруженных холодным и огнестрельным оружием преступников, минуя систему видеонаблюдения, незаконно проникли в виллу спортсмена в Виново, районе Турина. В этот момент футболист и его жена Роберте Синополи находились дома. Отмечается, что злоумышленники угрожали супругам пистолетами и отвертками, потребовав отдать им драгоценности и деньги, находившиеся в сейфе.

Маркизио исполнил требование грабителей, после чего они скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, забрав с собой различные ценные дорогие вещи: наручные часы, наличные деньги и другое. Точную сумму материального ущерба еще предстоит определить.

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На данный момент известно, что карабинеры, прибывшие на место преступления, исследуют записи камер видеонаблюдения в районе, чтобы выйти на след грабителей. Лиц и подробных примет преступников потерпевшим разглядеть на удалось, поскольку те были в масках. Однако, по некоторым данным, полицейские предполагают, что злоумышленники хорошо знакомы с планировкой и системой безопасности района, в котором проживает футболист.

Напомним, что 33-летний Маркизио является семикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В сентябре прошлого года хавбек на правах свободного агента перебрался в Россию, где начал выступать за «Зенит», однако карьера в стане сине-бело-голубых у итальянца не сложилась: из-за многочисленных травм он не смог стать игроком основы, проведя за команду в общей сложности 15 матчей, в которых забил два мяча, а также внес вклад в чемпионство «Зенита» в сезоне-2018/19. Помимо прочего, с 2007 года Маркизио играл за национальную сборную Италии, став серебряным призером чемпионата Европы — 2012 и обладателем бронзовых наград Кубка конфедераций — 2013.

1 июля текущего года «Зенит» объявил о расставании с Маркизио, а спустя четыре месяца итальянец принял решение о завершении профессиональной карьеры.

С начала сезона в Европе произошла серия ограблений известных футболистов. В частности, речь идет об Испании, где больше всех пострадали игроки мадридских «Реала» и «Атлетико». В списке жертв оказались полузащитники «сливочных» Каземиро и Иско, форвард «матрасников» Альваро Мората, а также хавбек «Атлетико» Томас Партей, которого пытались ограбить дважды. Среди других пострадавших от грабителей значатся и главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан и несколько других его подопечных — защитник Рафаэль Варан и полузащитник Лукас Васкес. Кроме того, преступники намеревались обокрасть тренера юношеской команды «Реала» Сантьяго Солари, однако тому удалось спугнуть злоумышленников.

Не обошла стороной и беда столицу Каталонии — Барселону. Там за последнее время преступники ограбили футболистов одноименного клуба Жорди Альбу, Самуэля Юмтити и Кевина-Принса Боатенга, ныне выступающего за «Фиорентину». Похожие эпизоды ранее происходили и с другими игроками сине-гранатовых — Луисом Суаресом и Филиппе Коутиньо. Если же брать весь чемпионат Испании, то от рук преступников пострадали еще и Габриэл Паулиста, Эсекьель Гарай, Хоакин и Вильям Карвалью.

Воры действовали по нескольким схемам. Обычно они пробирались в дома спортсменов в то время, когда те были на матчах. В некоторых случаях грабителей отпугивали другие люди, находившиеся в помещении, и они уходили. Однако имеют место и инциденты, когда преступники вламывались в жилище знаменитостей с оружием, вынуждая отдавать ценные вещи, как это произошло с Маркизио. Ни в одном из эпизодов, так или иначе, футболисты и их семьи физически не пострадали.

Поскольку ограбления в Испании в последнее время стали носить регулярный характер, руководство клубов вело работу со своими игроками, предупреждая их об опасности и, более того, просило не публиковать фотографии в социальных сетях на территории своих домов.

Несколько дней назад стало известно, что местным правоохранительным органам удалось задержать банду, которая, по версии следствия, осуществляла налеты и грабила дома спортсменов в Мадриде. Одним из задержанных оказался мужчина, судимый за насилие в 2007 году.