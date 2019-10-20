«Разбирайся лично»: «Оренбург» и «Крылья» устроили потасовку

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера — Владимир Федотов и Миодраг Божович.

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Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время. Главный арбитр встречи Василий Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота самарской команды после спорного эпизода. Во время игры защитник «Крыльев» Дмитрий Комбаров, который бил по мячу головой, попал в руку своему же одноклубнику Никите Чернову.

Игроки «Оренбурга» помчались к судье сообщить про возможное нарушение, однако их соперникам это не понравилось, и началась потасовка. Отличился даже опытнейший Александр Анюков, играющий в этом сезоне за «Крылья Советов», — он нанес удар плечом Андреа Чуканову.

Судья тут же показал ему красную карточку. Примечательно, что это прямое удаление стало первым в карьере 37-летнего защитника. Свою вину впоследствии игрок признал и попросил прощения.

«Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», — цитирует Анюкова микроблог «Крыльев» в Twitter.

Чуканов после матча также высказался об этом эпизоде, подчеркнув, что зла ни на кого не держит, потому что Анюков после матча извинился за свое поведение. Игрок отметил, что этот инцидент — обычный футбольный момент, вызванный сильными эмоциями.

«Стычка с Анюковым? Вы видели сами, человек играет рукой, мы все побежали к судье, потом к боковому. Футболисты «Крыльев Советов» окружили судью. Я подхожу к арбитру, а там Анюков стоит. Он меня оттолкнул, говорит: «Че ты к нему идешь?» Я говорю: «Тебе какая разница?» И пошел опять. Он меня оттолкнул, а я его. Потом он завелся и начал толкаться. Ну ничего. Потом подошел в раздевалку, извинился, пожали руки», — поделился футболист.

В этой истории интересно и то, что по итогам потасовки красные карточки получили наставники команд Божович и Федотов. При этом официальной причины удаления главных тренеров пока нет, но известно точно, что оба пропустят матчи следующего тура чемпионата России.

В 14-м раунде «Крылья Советов» сразятся с «Зенитом», а «Оренбург» встретится с «Краснодаром». Тренеры получили свое наказание очень не вовремя, ведь командам предстоят поединки с лидерами чемпионата, а «Зенит» к тому же в 13-м туре со счетом 6:1 вынес «Ростов», который тоже идет в верхней части турнирной таблицы.

Правило, согласно которому получать желтые и красные карточки могут не только футболисты, но и официальные лица команды (тренеры, сотрудники медицинского штаба, администраторы), появилось только в этом сезоне. До этого арбитры могли сделать только устное предупреждение или же удалить человека из технической зоны (то есть отправить на трибуну), не демонстрируя ему карточку.

Федотов, комментируя инцидент в конце игры, остался крайне недоволен работой арбитра. Наставник «Оренбурга» заявил, что Казарцев сказал ему лично идти решать все вопросы с Божовичем, а потом показал красную карточку. При этом специалист отметил, что не нарушал каких-либо правил и лишь старался разнять футболистов.

«Еще хотелось бы вопросик задать по моему удалению. На меня напали, и я получил красную карточку. Прекрасно, здорово. Мне сказали: «Иди разбирайся с Божовичем сам лично». Великолепно. Это слова главного судьи», — заявил тренер.

Божович на послематчевой пресс-конференции также не обошел эту тему стороной. Он воздержался от прямых обвинений, однако намекнул на то, что судейская бригада некачественно выполняла свою работу.

«Там началась какая-то потасовка. Не знаю, что было. Я побежал, чтобы развести игроков. А некоторые люди, которые должны этим заниматься, этого не делали. Они своим поведением только усугубляли ситуацию. Знаете, когда вы заводите болельщиков, заводите своим поведением всех вокруг — это странно. Я заводил правильно в конце своих болельщиков — поздравил их», — сказал наставник «Крыльев Советов».

По ходу встречи Казарцев не раз принимал спорные решения, которыми были недовольны футболисты.

Одно из таких и привело к единственному забитому мячу в этой встрече. На 16-й минуте игры арбитр назначил «стандарт» прямо в штрафной «Оренбурга», после розыгрыша которого Паул Антон и открыл счет.

Суть эпизода заключалась в том, что Казарцев усмотрел нарушение в действиях голкипера хозяев Андрея Климовича, который взял в руки мяч после якобы намеренного паса игрока своей команды. Однако такой вывод вызвал сомнения, поскольку футболист, отдавший пас, находился на чужой половине поля и под давлением соперников запулил мяч назад, не особенно разбираясь. Таким образом, о намеренном пасе вратарю речь вряд ли шла.

Кроме того, на 85-й минуте игры, незадолго до стычки, арбитр не назначил еще один пенальти.

В штрафной «Крыльев» Анюков совершил фол, ударив по ноге и сбив Сергея Терехова, который успел сыграть в мяч. Однако Казарцев даже не остановил игру.

По итогам этого скандального матча «Крылья Советов» одержали третью победу подряд и поднялись на седьмое место в таблице Премьер-лиги. «Оренбург» же располагается на 12-й строчке — недалеко от зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе.