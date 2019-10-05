Еще один четверной: как Трусова превзошла Загитову в Японии

Загитова и Трусова вытащили сборную Европы

В Японии завершился необычный командный турнир Japan Open, в котором между собой соревнуются сборные Европы, Северной Америки и хозяев соревнований.

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Этот турнир — что-то вроде яркого коммерческого шоу, но с реально сложными программами — показывать можно только произвольные номера.

Действующие топовые спортсмены, например, олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратный чемпион мира Нэйтан Чен, выступают здесь вперемешку с любимцами публики, от которых никто не ждет грандиозных результатов, но все равно купит ради них билеты, — вроде уже завершившего карьеру испанца Хавьера Фернандеса или латвийца Дениса Васильева.

Всего в команду набираются четыре фигуриста — два парня и две девушки (все — одиночники).

Все прокаты и даже шоу с показательными номерами укладываются в один выходной день. Команда-победительница получает $80 тысяч, серебряные призеры — $60 тысяч, а обладатели бронзы — $40 тысяч. Даже если делить на четверых, все равно получается неплохая сумма, сравнимая с доходами за выступления на чемпионате Европы и мира.

Так, если каждый победитель заберет себе по $20 тысяч, то это будет чуть больше призовых за четвертое место на мировом первенстве ($19 тысяч) и почти как награда за победу на чемпионате Европы ($21 тысяча).

На Japan Open — 2019 самый приятный финансовый бонус забрала себе сборная Европы в составе Алины Загитовой, Александры Трусовой, Хавьера Фернандеса и Дениса Васильева.

В сумме команда набрала 614,73 балла, причем основную часть очков принесли девушки, а не мужчины, как это обычно бывает в фигурном катании. Так, Фернандес заработал 153,14 балла, а Васильев — 146,65. Они уступили всем соперникам, заняв два последних места, а таблица выглядела таким образом:

1. Нэйтан Чен (США) — 189.83

2. Шома Уно (Япония) — 169.09

3. Винсент Чжоу (США) — 167,64

4. Коширо Шимада (Япония) — 153,37

5. Хавьер Фернандес (Испания) — 153,14

6. Денис Васильевс (Латвия) — 146,65

По сумме баллов сборная Европы уступала лидировавшим американцам 57,68 очка, а японцам — 22,67. Казалось, что борьба за золото уже проиграна, но тут в дело вступили российские одиночницы.

Загитова принесла в копилку сборной континента 154,41, а Трусова — 160,53. Это позволило команде отыграть внушительный отрыв и одержать итоговую победу с результатом 614,73 балла.

На втором месте оказались японцы — 602,16, а на третьем — американцы (593,42).

Таблица в женском зачете выглядела так:

1. Александра Трусова (Россия) — 160.53

2. Алина Загитова (Россия) — 154.41

3. Рика Кихира (Япония) — 144.76

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 134.94

5. Брэди Теннел (США) — 124.91

6. Мирай Нагасу (США) — 111.04

Трусова добавила еще один четверной

15-летняя ученица Этери Тутберидзе уже ворвалась в свой первый сезон на взрослом уровне сумасшедшей победой на Мемориале Ондрея Непелы, где исполнила три четверных в произвольной программе и побила два мировых рекорда, ранее принадлежавших Загитовой.

Однако уже тогда казалось, что это еще не потолок для «Русской ракеты», поскольку она продемонстрировала в Братиславе «лишь» два типа четверных — лутц и тулуп, в то время как ранее также прыгала сальхов (на юниорском чемпионате мира — 2018) и флип (пока только на тренировках).

На Japan Open Трусова решила выудить из своего арсенала один из этих квадов и заставила схватиться за голову весь мир, добавив в произвольную программу еще и четверной сальхов.

Таким образом, прыжковый контент девушки, выступающей в образе Дейнерис Таргариен, выглядел так: четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп, двойной аксель, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер и тройной лутц. Четыре квада — вот это настоящий «дракарис».

Такой набор оценил и американский вундеркинд Нэйтан Чен, известный своей любовью к огромному количеству четверных. Именно ему принадлежат мировые рекорды среди мужчин по баллам за произвольную программу (216,02) и в сумме (323,42). Но на Japan Open Чен восхищался Трусовой — он даже выложил в своем инстаграме видео четверного лутца и сальхова россиянки, подписав их «Взрыв мозга!»

Учитывая, что Александра неоднократно называла американца своим кумиром в интервью, такое признание кажется особенно символичным.

Техническая оценка ученицы Тутберидзе (то есть баллы за прыжки, вращения и дорожки шагов) составила 97,51 — такого женское одиночное катание еще не видело. Даже жаль, что Japan Open не считается официальным турниром Международного союза конькобежцев (ИСУ) и потому никакие рекорды на нем не будут засчитаны.

Оценка за компоненты (скольжение, переходы между прыжками, подача программы, чувство музыки и т.д.) у Трусовой пока не такая большая, как у признанных топов, — 63,02, в то время Загитова и Евгения Медведева стабильно получают за 70. Однако вторая оценка — это дело наживное. Будет стабильность — придет и субъективное признание со стороны судей.

А пока Трусова и без заоблачных компонентов опередила своих, пожалуй, самых опасных конкуренток в сезоне — Загитову и японку Рику Кихиру, которая владеет акселем в три с половиной оборота.

Загитова представила новое платье и обошла Кихиру

Олимпийская чемпионка порадовала публику долгожданной премьерой своего платья для произвольной программы в образе Клеопатры. Ранее зрители видели только костюм для короткой на летнем шоу в Японии, а на контрольных прокатах сборной России Загитова выступала в тренировочной экипировке.

Что касается техники, то на Japan Open Алина продемонстрировала свой типичный набор элементов для произвольной программы: фирменный дорогостоящий каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп, тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер и тройной флип.

За технику олимпийская чемпионка получила 80,08 балла — на 17 меньше, чем Трусова. Зато в компонентах Загитова превзошла свою более юную конкурентку на 11 очков — 74,33 против 63,02.

Общий отрыв получился всего около шести баллов (160,53 против 154,41) — и это притом, что у Алины не было ни одного квада или тройного акселя!

Выходит, что Загитова может бороться даже с Трусовой, если чисто и на большие плюсы исполнит обыкновенные прыжки и дождется пары ошибок самой «Русской ракеты».

А уж девушки без четверных, а только с тройным акселем и вовсе не конкурентки для Алины, несмотря на, казалось бы, серьезное техническое превосходство. Так, японка Кихира, исполнившая на Japan Open тройной аксель и каскад тройной аксель + двойной тулуп, даже немного проиграла Загитовой по технической оценке, набрав 77,33. По компонентам Кихира тоже уступила и в итоге стала только третьей среди девушек с общей суммой 144,76.

Этот факт возмутил некоторых любителей фигурного катания, который увидели в этом судейский произвол.

«Алина получает 80 за технику и 75 за компоненты, тогда как Кихира и Сатоко Мияхара — 67 и 68? Серьезно? Это фейковый турнир, но он показывает все проблемы с судейством прямо сейчас», «Рика прыгнула два тройных акселя, но Алине поставили больше за технику?» — писали пользователи в соцсетях.

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Однако стоит отметить, что остальной контент, кроме тройных акселей, оказался у Кихиры менее впечатляющим, чем у Загитовой. Например, в нем не обнаружилось ни одного лутца: тройной сальхов, тройной флип, тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель + двойной тулуп + двойной риттбергер, тройной риттбергер. Кроме того, при приземлении с одного из трикселей она задела лед рукой.

Видимо, сказываются проблемы со здоровьем — японка недавно оправилась от травмы. Скорее всего, по этой же причине Рика не стала показывать четверной сальхов, который давно напрыгивает на тренировках.

Однако Japan Open явно подтолкнет японку к дальнейшим усложнениям, поскольку даже при относительно чистом прокате она уступила Загитовой, которую в прошлом сезоне обыгрывала в финале Гран-при.