Конец Загитовой? Трусова побила два мировых рекорда

15-летняя ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова уверенно выиграла свои первые соревнования на взрослом уровне — Мемориал Ондрея Непелы, показав невероятную техническую сложность программ.

Девушка захватила лидерство еще по итогам короткого выступления, где она чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который могут показать без ошибок считанные фигуристки в мире.

Этот элемент давно уже считается визитной карточкой Алины Загитовой, поскольку во многом благодаря нему девушка завоевала олимпийское золото в Пхенчхане-2018, обойдя Евгению Медведеву, и собрала все возможные титулы на высшем уровне — победы на чемпионате Европы, мира и в финале Гран-при.

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Однако теперь этого каскада явно будет недостаточно для того, чтобы занять первое место на любом турнире, где выступает Трусова.

Символично, что недавно вышедшая из юниорок спортсменка не только повторила на Мемориале Непелы фирменный элемент Загитовой, но и переписала на себя два ее рекорда.

Произошло это по итогам произвольной программы, в которой двукратная чемпионка мира среди юниоров получила космическую оценку за технику — 98,34 балла.

Добиться этого ей удалось благодаря исполнению сразу трех четверных прыжков. Первым шел самый сложный в мире и потому самый дорогой четверной лутц. Его базовая стоимость (просто, если фигурист докрутил четыре оборота) — 11,50 балла.

Но Трусова не просто докрутила, а сделала это уверенно, с достаточным запасом по высоте и красиво выехала, поэтому судьи докинули еще 3,22 очка за качество исполнения. Всего за один прыжок фигуристка получила 14,72 балла!

Но это было только начало. Следом пошел каскад из четверного и тройного тулупов. Это, конечно, не лутц, а гораздо более простой прыжок, и потому стоит он сам по себе 9,50, а в каскаде с тройным — 13,70. Однако все было снова так спокойно и четко исполнено, что техбригада дала сверху еще 2,66 очка — и в сумме получилось 16,36.

Следующий прыжок — сольный четверной тулуп — Александра выполнила уже играючи, получив за него со всеми надбавками 12,73 балла. Выходит, что уже после трех стартовых элементов техническая оценка Трусовой составляла 43,81.

К примеру, другая россиянка, выступавшая на этом турнире — Мария Сотскова (участница Олимпиады-2018), за всю свою произвольную программу набрала 49,32. Разница налицо.

После череды элементов повышенной сложности ученица Этери Тутберидзе перешла на «обыкновенные» и легко справилась с тройным флипом, каскадом тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и двойным акселем.

Однако в произвольной программе у Александры неожиданно вызвал трудности фирменный каскад Загитовой — тройной лутц + тройной риттбергер. Недаром он коварен и сложен для исполнения.

Трусова недокрутила второй прыжок (получился лишь двойной риттбергер) и из-за неожиданного приземления так закрутилась на месте, что чуть не упала. Однако спортсменке все же удалось удержаться на ногах, после чего она спокойно докатала программу.

Но даже с такой помаркой запас фигуристки по баллам оказался настолько высок, что она установила новый мировой рекорд по оценке за произвольную программу — 163,78 балла.

Предыдущее достижение принадлежало Загитовой и составляло 158,50 очка — Трусова заметно ее превзошла.

Также недавней юниорке удалось побить рекорд олимпийской чемпионки по сумме баллов за две программы: она получила 238,69 очка, а у Загитовой было 238,43.

Здесь разрыв уже пошел на сотые, но, если на своем следующем турнире Трусова сможет без помарок выполнить в произвольной каскад лутц + тулуп, то ее преимущество над предыдущим рекордом существенно вырастет.

Новые достижения ученицы Тутберидзе уже прокомментировал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Саша — молодец, очень волновались за нее, ведь это был ее дебют на взрослом уровне. Что касается оценок, то это невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда, она боец! От души поздравляю фигуристку, Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова (тренера, сопровождавшего Трусову на Мемориале Непелы. — «Газета.Ru»)», — приводит слова функционера ТАСС.

Также Горшков сообщил, что лично видел, как Александра упорно упорно работает над элементом ультра-си, который хочет добавить в свой арсенал следующим, — тройным акселем.

Если ей удастся стабильно исполнять этот прыжок на соревнованиях, то отрыв от соперниц станет просто унизительным, поскольку триксель, в отличие от четверных, можно исполнять в короткой программе. Таким образом, у Трусовой могут появиться элементы ультра-си в обоих прокатах, а не только в произвольном.

Тем не менее известный хореограф и серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух призвал не праздновать всевозможные титулы раньше времени и напомнил, что Мемориал Непелы — всего лишь турнир серии «Б».

«Брать в расчет эти соревнования, конечно, не стоит, потому что там соперников-то и не было, турниром его назвать сложно.

Но на контрольных прокатах в Москве Александра показала, что она — большая умница, сейчас самая стабильная фигуристка в мире, обладает максимально сложным контентом и достаточно серьезно прибавила во всех сферах фигурного катания. У нее очень большие шансы побороться с Загитовой, Медведевой и Рикой Кихирой на чемпионате мира», — приводит слова Авербуха Sport24.

Сама Трусова дала достаточно сдержанный комментарий по поводу своего триумфа — судя по всему, на другой результат она и не настраивалась.

«Я очень рада, что мне в первый раз удалось на официальных соревнованиях исполнить три четверных прыжка. Но тем не менее, программу я выполнила не чисто, значит есть, над чем работать дальше»,

— приводит слова фигуристки «СЭ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после прокатов Трусовой посетовала на то, что женщинам запрещено исполнять «квады» в короткой программе.

«Сашка — чудесная девчонка, и она ведь еще не все сделала, потому что пока почему-то в женском одиночном катании нельзя делать в короткой программе четверные прыжки, а мужчинам можно. Логики никакой я не вижу в этом «не разрешено», убрать это «не», и, думаю, результат будет под триста баллов», — заявила Тарасова в комментарии РИА «Новости».