Сорвала каскад и упала: Медведева одолела ученицу Тутберидзе

В Шанхае проходит турнир серии «Челленджер» Shanghai Trophy. 4 октября завершились соревнования среди девушек-одиночниц, победу в которых одержала российская фигуристка Евгения Медведева, которая за пару недель до старта соревнований сильно заболела. В частности, фигуристка жаловалась на высокую температуру, однако к турниру в Китае она успела восстановиться.

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В своей произвольной программе россиянка, впрочем, заняла только второе место, проиграв кореянке Инсу Лим. Медведева чисто выполнила сольные тройной лутц, тройной сальхов, тройной флип и двойной аксель, а также каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп.

При этом Евгения допустила ряд ошибок.

Сначала фигуристка упала с еще одного акселя в два оборота, затем не досчиталась второго каскада: она попыталась попыталась исполнить каскад тройной риттбергер + двойной тулуп, но второй прыжок в итоге не был засчитан из-за того, что количество допустимых повторов прыжковых элементов в одной программе было превышено. Помимо этого Медведева также ошиблась на вращениях и дорожке шагов.

Накануне подопечная Брайана Орсера выиграла короткую программу, в которой чисто исполнила все прыжковые элементы: каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, а также тройной лутц.

Главная же соперница Медведевой Элизабет Турсынбаева, которая после короткой программы располагалась на второй строчке, произвольную программу сорвала и заняла только третье место.

Фигуристка в своем номере чисто исполнила тройной сальхов, двойной аксель и тройной флип, но упала с тройного риттбергера, а также сорвала два каскада: упала после комбинации тройной сальхов + тройной тулуп, а также неудачно выполнила двойной аксель + двойной тулуп. При этом Турсынбаева исправилась и повторно выполнила этот каскад без ошибок.

В общей же сумме ученица Этери Тутберидзе из Казахстана набрала 186,09 балла, чуть более чем на пять баллов проиграв 19-летней россиянке. Инсу Лим по итогам обеих программ замкнула тройку лидеров с 184,64 баллами. Четвертое итоговое место досталось фигуристке из Гонконга И Кристи Лен (153,20), пятой стала китаянка Чэнь Хун И (146,65), а на последней строчке расположилась итальянская спортсменка Роберта Родегейро (127,85).

Для Медведевой этот стал уже второй турнир в текущем сезоне после контрольных прокатов. В сентябре Евгения выступила на традиционных канадских прокатах Autumn Classic International, где откатала обе программы без падений, но заняла итоговое второе место, уступив японке Рике Кихире. Причиной поражения стали три ошибки в произвольной программе.

Медведева допустила недокрут на тройных риттбергере и лутце, а также сорвала еще один сольный лутц в три оборота, исполнив прыжок с неверного ребра.

Также в плане двукратной чемпионки мира и Европы остаются два этапа Гран-при. В конце октября подопечная Орсера выступит на соревнованиях в канадском Келоуне, где соревнования пройдут с 25 по 27 октября. Помимо Медведевой в Канаде Россию представят Серафима Саханович и Александра Трусова, для которой этот сезон станет дебютным на взрослом уровне. В ноябре же Евгения выступит на этапе Гран-при в Москве. Прокаты запланированы на 15-17 ноября. Помимо Медведевой и Трусовой участие в стартах примет Станислава Константинова.

К слову, в Россию Евгения Медведева наведается и на новогодние каникулы. С 30 декабря по 7 января в Москве пройдет спектакль сказки «Волшебник страны Оз», где фигуристка выступит в роли Дороти. Об участии Евгении в ледовом шоу сообщил известный продюсер и хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух, который и поставил данный спектакль.

«О сказке «Волшебник Страны Оз» я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам. Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе», — анонсировал шоу Авербух.