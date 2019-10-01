Лидерство утеряно: как «Локомотив» сдался «Атлетико»

К матчу с мадридским «Атлетико» московский «Локомотив» подошел к приподнятом настроении. В чемпионате России «железнодорожники» в драматичной встрече обыграли петербургский «Зенит», потеснив тех с лидерских позиций, а до этого увезли из Леверкузена победу над местным «Байером» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. На игру с «матрасниками» Юрий Семин изменений по сравнению с матчем с «аспириновыми» вносить не стал: на поле с первых минут появились все те же.

У «Атлетико» же накануне прошла встреча с соседями из Мадрида — «Реалом». Игра завершилась нулевой ничьей.

С первых минут матча гости взяли инициативу на себя, «Локомотив» же принял решение сыграть вторым номером от обороны, предпочитая проводить атаки через забросы из глубины.

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Первый полумомент удалось создать «матрасникам». Хосе Мария Хименес оторвался от защитника при угловом, но пробил чуть выше ворот. Ответить хозяева сумели спустя пять минут. Гжегож Крыховяк разогнал контратаку, отдал мяч налево, где уже находился Мацей Рыбусь. Поляк навесил в район вратарской, и его соотечественник едва не переправил мяч в дальний угол, но пробил мимо. Несмотря на это, игра все равно шла под контролем «Атлетико», который к 20-й минуте едва не открыл счет.

Томас Парти выполнил классную подачу от угла поля, и мяч рикошетом отскочил к Диего Косте. Бразильский испанец с метра умудрился пробить выше ворот, хотя они были уже пустыми.

«Локомотив» же, пропустив такой момент, только усилил оборонительную линию и стал играть осторожнее, изредка выходя на чужую половину поля. Отличную возможность доставить мяч в штрафную мадридского клуба имел Рифат Жемалетдинов. Однако его подача с правого фланга была заблокирована, а реализовать возникший угловой удар у «Локо» не удалось — нейтрализовал опасность у своих ворот Хименес. Впрочем, через мгновение защитники «Атлетико» не уследили за Федором Смоловым.

Владислав Игнатьев прорвался по правому флангу и отдал мяч на 29-летнего форварда. Тот, недолго думая, нанес удар из-за пределов штрафной, но неточно. Еще одним дальним ударом отличился новичок «железнодорожников» Жоау Мариу, который решил пробить метров 30-ти. Впрочем, его «стандарт» также оказался нереализованным.

К середине тайма «Локомотив» перехватил инициативу, почувствовав уверенность в своих силах, но едва не поплатился за это.

Альваро Мората подхватил бесхозный мяч у чужой вратарской и мог бить по пустым воротам, так как Гильерме был уже отыгран, однако испанец заковырялся с мячом и упустил его, проиграв борьбу Бенедикту Хёведесу.

Без потерь у «Локо» не обошлось: на 30-й минуте неожиданно мышечную травму получил Жемалетдинов, причем никакого контакта с игроком «Атлетико» у россиянина, только-только получившего дебютный вызов в сборную России, не было. Вместо него на поле появился Брайан Идову.

Опаснейший момент возник у ворот «Локомотива» под занавес тайма.

Коке откликнулся на заброс из глубины, оторвался от защитника и мог простреливать вдоль вратарской, но вместо этого испанец предпочел пяткой откатить мяч на Морату, а тот хитро пробил в нижний ближний угол: от гола красно-зеленых спас Гильерме, также отразивший удар Жоау Фелиша с последующего углового.

«Железнодорожники» имели отличную возможность уйти в раздевалку в статусе победителей: Смолов прорвался по левому флангу, обыгрывать защитника не стал и сделал обостряющий пас на Мариу. Португалец, придержав мяч, откатил «круглого» на Крыховяка, и тот пробил в сторону ближней «девятки», но промахнулся.

Как итог — 0:0 после первой 45-минутки.

На второй тайм гости вышли куда более активными. Сначала Сауль после отскока от Мораты с ближней дистанции пробил мимо ворот, а затем Фелиш записал свою фамилию на табло. Вновь Мората ворвался в штрафную и здорово откатил на португальца, тот без сопротивления пробил точно в Гилерме, но голкипер «Локомотива» сыграл неудачно, отразив мяч прямо на ногу Фелишу.

Португальскому вундеркинду никто не помешал добить в пустые ворота — 1:0, «Атлетико» вышел вперед.

Мгновение спустя Фелиш едва не записал на свой счет дубль, но после подачи со штрафного пробил мимо ворот с угла вратарской, хотя ворота были пустыми, так как Гилерме неудачно сыграл на выходе и момент проворонил. Спустя десять минут португалец уже выступил в качестве «второго» ассистента. Фелиш убежал в контратаку и, освободившись от опеки Игнатьева, вырезал передачу на Косту, тот оказался один перед вратарем, но бить не стал и прострелил в середину вратарской, откуда Парти в касание переправил мяч в пустые ворота.

Правда, на повторе показалось, что тот забрался в крошечный офсайд, но арбитр гол отменять не стал.

В последние 20 минут «Атлетико» понял, что игра уже по сути сделана, и отдал мяч под полный контроль «Локомотива». И «железнодорожники» за такое пренебрежение гостей едва не наказали.

Баринов выполнил навес во вратарскую, и Хименес сбросил мяч точно на ногу Крыховяку, имевшему до этого два полумомента. Поляк пробил с линии вратарской, но попал в Облака, который также спас свою команду на добивании от полузащитника «Локо», переведя мяч на угловой. Под занавес матча свои шансом не воспользовался уже сам Дмитрий, пробив мимо дальней «девятки» после выигранного единоборства на «стандарте».

На большее хозяев уже не хватило. 2:0 — подопечные Диего Симеоне увезли из Москвы важные три очка.

Таким образом, «Локомотив», уступив «Атлетико», опустился на третью строчку турнирной таблицы группы D, пропустив вперед «матрасников», а также туринский «Ювентус», который в параллельном матче разобрался с леверкузенским «Байером» (3:0).