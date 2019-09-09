«Дракарис!» Кто уничтожит Загитову и Медведеву

Соревновательный сезон в фигурном катании еще не начался, а уже можно с уверенностью назвать главного фаворита в женском одиночном катании — это 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова.

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Такой определенности не было уже давно. В олимпийский сезон до последнего боролись Евгения Медведева и Алина Загитова, в следующем спортивном году обе фигуристки лишились стабильности и позволили выйти на авансцену Софье Самодуровой, которая стала чемпионкой Европы, и Анне Щербаковой, взявшей золото на взрослом чемпионате России.

Однако перед сезоном-2019/20 совершенно ясно: против Трусовой у других нет шансов .

В произвольной программе девушка исполняет три четверных прыжка, причем один из них — в каскаде. Первым идет четверной лутц — самый дорогой и сложный, затем следует каскад четверной тулуп + тройной тулуп, а завершает эту череду ультра-си сольный четверной тулуп, который на фоне предыдущих элементов выглядит как возможность для отдыха.

С таким набором Трусова во время контрольных прокатов обогнала по технике всех парней сборной России, которые слишком часто падали, чтобы сравняться с практически не допускающей ошибок девушкой.

Стоит также отметить, что ранее Александра исполняла, помимо лутца и тулупа, четверной сальхов (с ним она выиграла юниорский чемпионат мира — 2018), однако потом перестала включать его в программы, сосредоточившись на других прыжках.

Также в соцсетях можно найти видео с тренировки, на которой Трусова прыгала четверной флип. Технического потолка этой фигуристки зрители пока явно не увидели.

Примечательно, что после секции четверных в произвольной программе нового сезона Трусова исполняет двойной аксель — прыжок, который в течение этого года вполне может превратиться в тройной.

Возможно, именно исходя из таких соображений этот элемент был поставлен следом за «квадами» — чтобы делать его, пока еще остаются силы, а не в конце выступления.

В интервью после прокатов Александра призналась, что действительно занимается изучением трикселя и уже исполняет его на льду при помощи специальной «удочки», которую держит тренер, страхуя от падения.

«Пока у меня не было чистых попыток исполнения тройного акселя на льду, но как только он начнет получаться, сразу же вставлю его в программу», — заявила фигуристка.

Учитывая, что Трусова уже давно показывает четверные, тройной аксель в ее исполнении многие считают решенным вопросом, ведь в нем «всего» три с половиной оборота.

Кроме того, триксель — это единственный элемент повышенной сложности, который одиночницам позволяется демонстрировать в короткой программе. Однако, пока Александра им не владеет, она вынуждена показывать в коротком выступлении только «обыкновенные» тройные прыжки и двойной аксель.

Это оставляет призрачные шансы ее соперницам, которые по итогам короткой часто даже обгоняли Трусову в прошлых сезонах, но двукратной чемпионке мира среди юниоров удавалось наверстывать упущенное в произвольной, где нет ограничений по контенту.

Таким образом, отсутствие тройного акселя в арсенале Трусовой является едва ли не последней преградой на пути ее полного доминирования.

Бороться с таким набором не сможет ни Щербакова, которая показывает сейчас один четверной лутц...

...ни Елизавета Туктамышева с тремя тройными акселями на две программы.

Об Алине Загитовой речь даже не идет: ни четверных, ни трикселей в ее арсенале нет, а самым сильным элементом уже который год остается дорогостоящий каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Однако и эту фишку олимпийской чемпионки Трусова уже переняла: она показывает такой каскад и в короткой, и в произвольной программе.

Причем в короткой девушка делает каскад во второй половине программы, за что будет получать дополнительные плюсы. Даже Загитова не решается на такой риск, показывая лутц + риттбергер в начале выступления.

Правда, стоит отметить, что на контрольных прокатах сборной России Александра сорвала данный каскад, упав после второго прыжка в произвольной, однако заверила, что это было лишь досадной случайностью.

«Тройной лутц + тройной риттбергер у меня получается достаточно стабильно. В сезоне-2018/19 я лишь один раз упала с него на соревнованиях», — отметила фигуристка.

Если уж Щербакова, Туктамышева и Загитова ничего не могут противопоставить Трусовой и будут вынуждены дожидаться ее собственных ошибок, то что уж говорить об остальных россиянках,

которые не владеют элементами повышенной сложности, — Евгении Медведевой, Софье Самодуровой, Алене Косторной и Станиславе Константиновой.

В такой же ситуации окажутся и все иностранки, кроме японки Рики Кихиры, которая владеет тройным акселем и исполняет на тренировках четверные. Однако Кихира часто срывает сложнейшие прыжки на соревнованиях, в отличие от Трусовой.

Даже российский тренер Александр Жулин, который известен своей любовью к «зрелому женскому» катанию и неоднократно подчеркивал, что ему не по душе выступления юных фигуристок, где весь акцент делается только на прыжках, признал прогресс Александры.

«Трусова может за три прыжка набрать столько, сколько Алина и Женя за половину программы.

Правда, сейчас оценка за компоненты (артистизм, переходы между элементами, попадание в образ. — «Газета.Ru») у Трусовой будет пониже, чем у Загитовой и Медведевой, но в дальнейшем все нивелируется и техника будет все решать», — приводит слова Жулина портал rusbiathlon.ru.

Напомним, чистый четверной тулуп стоит 9,50 балла — и это без учета возможных надбавок за качественное исполнение, которые могут достигать пяти очков. Базовая стоимость четверного лутца — 10,50. Для сравнения: тройной лутц оценивается в 5,90 балла, а тройной тулуп — в 4,20. Уже по этим показателям можно понять, насколько Трусова будет обгонять своих соперниц.

Также специалист отметил, что 15-летняя фигуристка прибавила в мастерстве скольжения, так что «ситуация для Медведевой и Загитовой очень сильно осложнится».

Образ матери драконов Дейнерис Таргариен из сериала «Игра престолов», который воплощает Трусова в произвольной программе, как нельзя лучше подходит для описания того, что ждет фигурное катание в этом сезоне.

В начале проката девушка укачивает новорожденных дракончиков, а в конце уже командует им «Дракарис!» (приказ выпустить огонь).

Примерно такой же путь проделала сама Александра, которая в юниорах разучила свои четверные прыжки, а теперь собирается впервые применить их на взрослых соперницах.