Шансов нет? Российские регбисты выступят на Кубке мира

20 сентября в Японии стартует Кубок мира по регби. Причем сам турнир является весьма новым: впервые первенство состоялось в 1987 году в Австралии и Новой Зеландии, после чего проводилось раз в четыре года. Грядущий Кубок мира в Токио — только девятый за всю историю. Открывать чемпионат предстоит японской сборной матчем против России. Встреча состоится 20 сентября в 13.45 мск.

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Всего в Страну восходящего Солнца отправились 23 российских регбистов. Среди них на игру с японцами 15 заявлены за основной состав и еще восемь — в запасе:

Основной состав: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарев, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов, Василий Артемьев;

Запас: Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин, Владислав Созонов.

Накануне с предматчевым комментарием выступил капитан сборной России Артемьев, заявив, что встреча с командой Японии станет настоящим испытанием.

«У нас не так много внимания в России, и мы редко получаем возможность встречаться с командами высокого уровня, поэтому мы с нетерпением ждем возможности сыграть очень интенсивно — так, как мы обычно не играем. Мы с нетерпением ожидаем встречи с командой, которая очень мотивирована, и надеемся получить поддержку японских болельщиков», — цитирует Артемьева ТАСС.

Примечательно, что главный тренер российской сборной Лин Джонс, возглавивший россиян в августе прошлого года, не стал тешить болельщиков надеждами и заявил, что шансов у его подопечных на положительный результат крайне немного.

«Позвольте мне быть откровенным, у нас есть 20-процентный шанс в этой игре, но это только на бумаге. Японцы — фавориты, они очень быстрые, никто не делает ошибок. Мы смотрели последние четыре или пять игр команды Японии, у них очень структурированная и организованная игра. Нам нужно внести хаос в их организацию»,

— сказал Джонс.

К слову о Джонсе: уже прославленный в истории российского регби Андрей Гарбузов, который выводил сборную на первый для нее Кубок мира еще в 2011 году и проведший в ее составе 95 матчей, выразил мнение, что под руководством валлийского специалиста россияне добились существенного прогресса. В частности, он отметил улучшение физических данных и игровой модели.

«В первых двух матчах при Лине Джонсе против Намибии и Японии в ноябре 2018 года тренер уже старался сделать так, чтобы мы показывали ту игру, которую он хочет. Много времени на это не потребовалось. Мы прибавили в физических кондициях, в фитнесе, стали быстрее принимать правильные решения. У команды в целом стала выше концентрация и явно улучшилась дисциплина на поле», — заявил Гарбузов.

Перед Кубком мира российская сборная провела ряд подготовительных матчей. При этом последние две товарищеские встречи подопечные Джонса проиграла: в августе россияне уступили со счетом 22:35 клубу «Джерси», а перед вылетом в Японию — «Коннахту» из Ирландии (14:42).

Прибыла российская сборная в Токио еще 9 сентября, а за неделю до начала турнира состоялась торжественная церемония приветствия отечественной команды, на которой ученики японских начальных школ города Сайтама исполнили национальный гимн России.

Один из ребят, принимавших участие в пении гимна, признался, что разучивать слова было непросто. - рассказал он.

«У нас ушло много времени, но было очень интересно. Надеюсь, что у нас получилось спеть правильно», — поделился своими впечатлениями один из школьников.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России в рамках группового этапа сыграет в группе А, где встретится со сборными Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В плей-офф пробьются команды, которые займут первые два места в своих группах.

Кубок мира по регби в Токио пройдет с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России в рамках группового этапа встретится с соперниками из Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. По регламенту в плей-офф соревнований пройдут команды, которые займут первые два места в своей группе.

Для российской сборной это будет лишь второй Кубок мира в истории. В первый раз россияне участвовали в главном турнире среди национальных команд еще в 2011 году, куда прошли, успешно преодолев отборочный этап вместе с турками.

Тогда сборной России руководил отечественный специалист Николай Неруш, однако его подопечные групповой этап преодолеть не сумели. В группе С соперниками россиян стали команды Ирландии, двукратные чемпионы мира из Австралии, Италии и сборная США. За четыре матча подопечные Неруша не набрали ни одного балла, потерпев четыре поражения и пропустив в общей сумме 196 мячей при 57-и забитых. При этом россияне в качестве бонуса получили один балл.