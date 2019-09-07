Новый элемент и падение: что показали Медведева и Загитова

В день контрольных прокатов сборной России на входе на территорию «Лужников» царило настоящее столпотворение, сопоставимое с тем, что можно было обнаружить во время чемпионата мира по футболу.

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В один пункт досмотра выстраивались по две длинных очереди…

… а проходящий мимо ОМОН одним своим видом вызывал странное противоречие с фигурным катанием.

Однако объяснялось все довольно просто: в это же время на территории «Лужников» проходил День города Москвы — отсюда и такая толпа, и такая охрана.

Повсюду играли в баскетбол, соревновались в битбоксе и даже боксировали. В этом вавилонском столпотворении было сложно даже найти Малую арену «Лужников», на которой проходили прокаты: на самом здании не было никакого указания на проходящее в нем мероприятие, а снаружи вовсю гремел концерт.

Неудивительно, что за 20 минут до выступления первых фигуристов — танцевальных пар — арена была почти полностью свободна. На фоне пустых кресел в глаза бросались плакаты с поддержкой одиночниц, в основном — учениц Этери Тутберидзе: Алины Загитовой, Александры Трусовой (ее называли на постерах «Русской Ракетой») и Алены Косторной.

Также висел длинный баннер Go Zhenya от фан-клуба Евгении Медведевой.

Все это более чем красноречиво говорило о распределении популярности между видами фигурного катания и между конкретными спортсменами.

К началу прокатов девушек практически все доступные места на арене оказались заняты. Более того,

четко обозначился сектор поклонников Алины Загитовой — они одновременно подняли красные таблички с именем кумира, когда диктор представил олимпийскую чемпионку на разминке, и таким образом окрасили свою часть катка в алый цвет.

Фанатское движение в фигурном катании становится все более похожим на футбольное — временами были слышны даже звуки дудки.

Медведеву на разминке перед выступлением встречали не менее оглушительным ревом, однако в визуальной части поддержки фанаты все же уступили: единственный большой плакат Go Zhenya висел где-то далеко и не бросался в глаза.

И началась томительная разминка, на которой каждый прыжок двух самых известных фигуристок России на данный момент встречался криками публики.

Медведева бесконечно накручивала каскад из тройных флипа и тулупа и временами тренировала тройной лутц, правильное ребро на котором она усиленно отрабатывает под руководством Брайана Орсера.

Загитова принимала невероятные позы, вроде вертикального шпагата, и исполняла уже стандартные для себя элементы в короткой программе — тройной флип, каскад лутц + риттбергер и обязательный двойной аксель.

Первой из этой парочки выступала Медведева, которая презентовала публике свою короткую программу, поставленную Ильей Авербухом под композицию Exogenesis Pt.3 группы Muse.

Начало номера выглядело оригинально: фигуристка довольно долго молча стояла под музыку, обозревая открывающийся ей дивный мир, а затем начала плавно скользить спиной вперед, словно парила в открытом космосе, все удаляясь и удаляясь.

Экзогенезис (так по-русски звучит название песни) — теория внеземного происхождения жизни на Земле, так что подобное начало программы было художественно оправданным, да и просто красивым.

Однако вся красота этого номера оказалась нарушена при исполнении первого же элемента — того самого каскада тройной флип + тройной тулуп, который Медведева много раз показала на разминке. В условиях проката фигуристка не удержалась на ногах после второго прыжка и под испуганный вздох трибун приземлилась на лед.

Раздосадованная ошибкой, спортсменка быстро поднялась и чисто исполнила оставшиеся элементы — двойной аксель и тройной лутц (да, Евгения все-таки вставила этот нелюбимый прыжок в короткую программу, как и обещала в предсезонных интервью).

Однако таких впечатляющих с точки зрения постановки моментов, как полет в безвоздушном пространстве на первых секундах номера, больше не было, — в остальном программа смотрелась, как обыкновенное выступление в лирическом стиле.

Олимпийская чемпионка тем временем показалась на льду — она выступала сразу после Медведевой.

Ей пришлось подождать немного дольше, чем предыдущим спортсменкам, потому что отряд маленьких фигуристов, призванный увозить подарки с катка, долго не мог справиться с потоком роз для Евгении.

Наконец все было собрано в огромные мешки, и Загитова смогла начать программу.

Для короткого выступления этого сезона Этери Тутберидзе с Даниилом Глейхенгаузом подобрали фигуристке страстную песню на испанском языке Me Voy («Я ухожу»), в которой героиня страдает от тоски по любимому.

Уже даже готово платье для этой программы, но Алина почему-то исполняла ее в тренировочном костюме. Тем не менее ей вполне удалось выразить душевные метания своего персонажа.

В дорожке шагов она постоянно куда-то бежала, быстро перебирая коньками и словно пытаясь догнать ускользающий образ своей любви, в отчаянии кидалась на лед коленом и кружилась, выражая боль от разлуки.

Когда же дело дошло до прыжковых элементов, то и тут Загитова не подвела: сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер в самом начале программы, двойной аксель и тройной флип с трудных заходов (очень похожих на те, что были в прошлом сезоне), — здесь тренерский штаб не стал ничего менять, поскольку этот набор и так дает нужный результат.

Даже нельзя было сказать, что Алина начала предсезонную подготовку гораздо позже, чем обычно, из-за долгих гастролей на шоу, а программы ей были поставлены только в июле.

Девушка выглядела уверенно, а элементы в ее исполнении были монолитнее, чем у многих других фигуристок, которые начали тренироваться раньше.

После выступления фанаты спортсменки завалили лед гигантскими мягкими мишками — это уже превратилось в традицию.

Уже в воскресенье фигуристкам предстоит показать произвольную программу — куда более продолжительную и наполненную сложными элементами. Загитова уходит готовиться в хорошем настроении, а вот Медведевой явно пора решать проблемы со стабильностью, которую она потеряла после перехода к Орсеру.

Впрочем, при частом изменении видов прыжков и их порядка в выступлении, чем занимается Евгения в попытках усложнить программу, наработать стабильность будет не так-то просто.