Гран-при в Латвии: ученицы Тутберидзе бьются за медаль. LIVE

С прыжками у Мии не заладилось. После кореянки пока никто не показал по-настоящему высокого уровня.

В каскаде фигуристка допустила степ-аут при выезде с первого прыжка — тройного сальхова, — а потому не смогла сделать второй.

Также было падение с тройного риттбергера, и только двойной аксель был чистым.

Из-за частых ошибок не удается по достоинству оценить образ. А ведь он был довольно продуманным — платье в цветах космоса выглядело по-настоящему волшебным, и финальный жест, когда фигуристка взмахнула руками перед собой, словно увидев нечто необычное и поразившись его красоте...