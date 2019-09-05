Гран-при в Латвии: ученицы Тутберидзе бьются за медаль. LIVE

Оценки Нины:
Выступает Алана Токтарова из Казахстана! Она представляет программу в серо-розоватом платье под музыку из «Крестного отца».
Да! Чистый тройной риттбергер! Второе чистое выступление на сегодня — и довольно высокого уровня. Спасибо Нине! И пошла отжигать в дорожку шагов, элегантно помахивая отставленными руками, — образ надо поддерживать.
Ничего себе! Уверенный двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп! Такое мы сегодня только у кореянки видели. Ай да эстонка!
На льду — Нина Петрокина из Эстонии! Она катается в черном платье с желтыми краями (необычное сочетание) под французский шансон S'Wonderful в исполнении Swingrowers Via Con Me.
Оценки Мии:
С прыжками у Мии не заладилось. После кореянки пока никто не показал по-настоящему высокого уровня.
В каскаде фигуристка допустила степ-аут при выезде с первого прыжка — тройного сальхова, — а потому не смогла сделать второй.
Также было падение с тройного риттбергера, и только двойной аксель был чистым.
Из-за частых ошибок не удается по достоинству оценить образ. А ведь он был довольно продуманным — платье в цветах космоса выглядело по-настоящему волшебным, и финальный жест, когда фигуристка взмахнула руками перед собой, словно увидев нечто необычное и поразившись его красоте...
На льду — Миа Каролина Риса Гомес, выступающая за Норвегию! Она катается под Unlocking the Mind — довольно светлый по настроению инструментал в исполнении скрипок и клавишных.
Оценки голландки:
Тройной риттбергер в самом начале программы Ленне исполняет чисто, а вот с каскадом возникают серьезные трудности.
На первом прыжке — лутце — девушка раскрылась от страха в воздухе и показала только один оборот, второй прыжок — тулуп — был исполнен без нужной скорости и получился лишь двойным.
Двойной аксель в конце программы был идеальным. В целом у Ленне неплохая техника исполнения прыжков, так что вполне можно понять ее разочарование после выступления.
На льду — голландка Ленне Ван Горп! Она катается в красном платье под страстное Tango de Exiliados.
Уже началась разминка второй группы фигуристок!
Таблица после выступления пяти первых участниц выглядит следующим образом:
Оценки кореянки:
Как легко получается у кореянки каскад тройной лутц + тройной тулуп! Совершенно другой уровень по сравнению с другими участницами.
Сольные двойной аксель и тройной риттбергер также исполнены без проблем. Мерное звучание трагической музыки не нарушается грубыми падениями и неловкими движениями — все в такт, гладко, элегантно.
Похоже, это серьезный конкурент для учениц Тутберидзе.
На льду — Хаен Ли из Южной Кореи! Она катается в дымчатом платье под пронзительный Nocturne.
Оценки ирландки — 22, 72 балла.
Финальный двойной риттбергер Голдинг все-таки исполнила, но сама чуть не плачет — лицо уже совершенно красное. Выступление явно не задалось.
К сожалению, технические навыки девушки пока не позволяют ей соответствовать музыке.
Падения начинаются с самого начала программы: не получается двойной аксель, а затем срывается и каскад с тройным сальховом — второй прыжок вообще не был прицеплен.
Выступает ирландка Элизабет Голдинг! Она катается в оригинальном зеленом платье под вальс «Маскарад» Хачатуряна.
Оценки Нордквист:
Вау, как здорово начала девушка! Двойной аксель — на плюсы, тройной риттберег — уверенно!
Но, видимо, такое удачное начало программы заставило фигуристку расслабиться, и она совершенно провалила последний элемент — каскад. Получился только одинарный сальхов + двойной тулуп.
Следующей катается Эмили Нордквист из Швеции! Она выбрала для короткой программы две композиции — Big Spender и Rich Man's Frug. Черное платье с яркими блестками как нельзя лучше подходит к выбранной музыке — этакая леди из 20-х годов.
Оценки Петерсен:
Так эмоционально отплясывала спортсменка на льду, что завалилась на дорожке шагов! Теперь сама смеется над собой, но минус балл-то за это будет...
В концовке программы, к счастью, чисто сделала двойной риттбергер.
Очень выразительная и смешливая девочка, жаль, что артистизм намного превосходит технику в этом случае.
Двойной аксель Петерсен выполнила на хороше высоте и уверенно, а вот дальше — грубая ошибка!
Упала после первого прыжка в каскаде — двойного лутца — и второй уже не смогла прицепить...
Выступает 14-летняя Катерина Петерсен из Дании! Девушка в задорном голубом платьице и белых перчатках изображает стюардессу и катается под забавную музыку Gringo в исполнении Parov Stelar.
Оценки Элоди:
Первое падение сегодня! Немка не смогла удержаться на ногах после двойного акселя в самом конце программы — сил уже не хватило.
Программа начинается с двойного риттбергера, и девушка с ним справляется, а вот с более сложным элементом — каскадом — возникают проблемы. Элоди приемлемо исполняет тройной сальхов, но вот второй прыжок в комбинации — тулуп — выходит только одинарным, а затем спортсменка еще и касается льда обеими руками, не в силах удержать равновесие.
На льду — немка Элоди Юдин! Она выступает в более элегантном образе — в алом платье с бежевыми вставками, которые создают впечатление, будто она в декольте.
Музыка довольно размеренная — Helium в исполнении SIA.
Оценки Исаакс:
У Исаакс довольно сдержанная программа, и это впечатление только усиливается при взгляде на спокойный темно-красный брючный костюм. Впрочем, для короткой программы, где есть только три элемента и в случае ошибки исправить что-либо нельзя, может, и лучше создавать не самые волнующие номера, чтобы не «поплыть» от нервов.
И сразу неплохое начало для уровня ЮГП — каскад из тройного и двойного тулупов! Правда, следующий прыжок — двойной аксель — получается с недокрутом, да и обязательный в этом сезоне для юниоров риттбергер в завершение программы оказался только двойным. Видимо, из тройных в арсенале девушки есть пока лишь самый дешевый — тулуп.
Честь открывать турнир выпала представительнице Южно-Африканской Республики Джин-Квин Исаакс! Она катается под лирическую композицию Uninvited в исполнении Alanis Morissette.
Вот кто порадует нас своими программами в ближайшее время:
Итак, разминка первой группы участниц началась! Соревнования совсем скоро.
Свою короткую программу сегодня будут показывать целых 36 девушек! Поминутное расписание выхода на лед выглядит вот так (фото кликабельно):
Стоит отметить, что изначально вместо Хромых в Риге должна была выступить Алена Канышева — еще одна ученица Тутберидзе, которая, как и Валиева, владеет четверным тулупом. Однако девушка получила травму и снялась с соревнований незадолго до старта.
Также в начале сезона серьезную травму получила еще одна подопечная известного тренера — Элизабет Турсынбаева.
Россию на данном этапе ЮГП представят две девушки — и обе занимаются у Этери Тутберидзе. Майя Хромых в этом сезоне уже принимала участие в первом этапе Гран-при — в Куршевеле — и заняла там третье место, уступив только невероятной Камиле Валиевой, исполнившей четверной прыжок, и спортсменке из Южной Кореи Со Йеонг Ви.
Что касается Дарьи Усачевой, то для 13-летней спортсменки эти соревнования станут международным дебютом.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек в рамках 3-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в столице Латвии — Риге.