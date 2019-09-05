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Гран-при в Латвии: ученицы Тутберидзе бьются за медаль. LIVE

Гран-при юниоров. Рига. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Риге проходит 3-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы девушек, где за медаль борются две ученицы Этери Тутберидзе — Майя Хромых и Дарья Усачева.
Трансляция
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14:06

Оценки Нины:

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14:07

Выступает Алана Токтарова из Казахстана! Она представляет программу в серо-розоватом платье под музыку из «Крестного отца».

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14:04

Да! Чистый тройной риттбергер! Второе чистое выступление на сегодня — и довольно высокого уровня. Спасибо Нине! И пошла отжигать в дорожку шагов, элегантно помахивая отставленными руками, — образ надо поддерживать.

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14:03

Ничего себе! Уверенный двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп! Такое мы сегодня только у кореянки видели. Ай да эстонка!

14:02

На льду — Нина Петрокина из Эстонии! Она катается в черном платье с желтыми краями (необычное сочетание) под французский шансон S'Wonderful в исполнении Swingrowers Via Con Me.

14:00

Оценки Мии:

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13:58

С прыжками у Мии не заладилось. После кореянки пока никто не показал по-настоящему высокого уровня.

В каскаде фигуристка допустила степ-аут при выезде с первого прыжка — тройного сальхова, — а потому не смогла сделать второй.

Также было падение с тройного риттбергера, и только двойной аксель был чистым.

Из-за частых ошибок не удается по достоинству оценить образ. А ведь он был довольно продуманным — платье в цветах космоса выглядело по-настоящему волшебным, и финальный жест, когда фигуристка взмахнула руками перед собой, словно увидев нечто необычное и поразившись его красоте...

13:55

На льду — Миа Каролина Риса Гомес, выступающая за Норвегию! Она катается под Unlocking the Mind — довольно светлый по настроению инструментал в исполнении скрипок и клавишных.

13:55

Оценки голландки:

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13:50

Тройной риттбергер в самом начале программы Ленне исполняет чисто, а вот с каскадом возникают серьезные трудности.

На первом прыжке — лутце — девушка раскрылась от страха в воздухе и показала только один оборот, второй прыжок — тулуп — был исполнен без нужной скорости и получился лишь двойным.

Двойной аксель в конце программы был идеальным. В целом у Ленне неплохая техника исполнения прыжков, так что вполне можно понять ее разочарование после выступления.

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13:49

На льду — голландка Ленне Ван Горп! Она катается в красном платье под страстное Tango de Exiliados.

13:45

Уже началась разминка второй группы фигуристок!

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13:42

Таблица после выступления пяти первых участниц выглядит следующим образом:

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13:41

Оценки кореянки:

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13:39

Как легко получается у кореянки каскад тройной лутц + тройной тулуп! Совершенно другой уровень по сравнению с другими участницами.

Сольные двойной аксель и тройной риттбергер также исполнены без проблем. Мерное звучание трагической музыки не нарушается грубыми падениями и неловкими движениями — все в такт, гладко, элегантно.

Похоже, это серьезный конкурент для учениц Тутберидзе.

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13:46

На льду — Хаен Ли из Южной Кореи! Она катается в дымчатом платье под пронзительный Nocturne.

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13:35

Оценки ирландки — 22, 72 балла.

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13:33

Финальный двойной риттбергер Голдинг все-таки исполнила, но сама чуть не плачет — лицо уже совершенно красное. Выступление явно не задалось.

13:32

К сожалению, технические навыки девушки пока не позволяют ей соответствовать музыке.

Падения начинаются с самого начала программы: не получается двойной аксель, а затем срывается и каскад с тройным сальховом — второй прыжок вообще не был прицеплен.

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13:30

Выступает ирландка Элизабет Голдинг! Она катается в оригинальном зеленом платье под вальс «Маскарад» Хачатуряна.

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13:28

Оценки Нордквист:

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13:26

Вау, как здорово начала девушка! Двойной аксель — на плюсы, тройной риттберег — уверенно!

Но, видимо, такое удачное начало программы заставило фигуристку расслабиться, и она совершенно провалила последний элемент — каскад. Получился только одинарный сальхов + двойной тулуп.

13:24

Следующей катается Эмили Нордквист из Швеции! Она выбрала для короткой программы две композиции — Big Spender и Rich Man's Frug. Черное платье с яркими блестками как нельзя лучше подходит к выбранной музыке — этакая леди из 20-х годов.

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13:23

Оценки Петерсен:

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13:22

Так эмоционально отплясывала спортсменка на льду, что завалилась на дорожке шагов! Теперь сама смеется над собой, но минус балл-то за это будет...

В концовке программы, к счастью, чисто сделала двойной риттбергер.

Очень выразительная и смешливая девочка, жаль, что артистизм намного превосходит технику в этом случае.

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13:20

Двойной аксель Петерсен выполнила на хороше высоте и уверенно, а вот дальше — грубая ошибка!

Упала после первого прыжка в каскаде — двойного лутца — и второй уже не смогла прицепить...

13:19

Выступает 14-летняя Катерина Петерсен из Дании! Девушка в задорном голубом платьице и белых перчатках изображает стюардессу и катается под забавную музыку Gringo в исполнении Parov Stelar.

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13:18

Оценки Элоди:

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13:16

Первое падение сегодня! Немка не смогла удержаться на ногах после двойного акселя в самом конце программы — сил уже не хватило.

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13:15

Программа начинается с двойного риттбергера, и девушка с ним справляется, а вот с более сложным элементом — каскадом — возникают проблемы. Элоди приемлемо исполняет тройной сальхов, но вот второй прыжок в комбинации — тулуп — выходит только одинарным, а затем спортсменка еще и касается льда обеими руками, не в силах удержать равновесие.

13:14

На льду — немка Элоди Юдин! Она выступает в более элегантном образе — в алом платье с бежевыми вставками, которые создают впечатление, будто она в декольте.

Музыка довольно размеренная — Helium в исполнении SIA.

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13:12

Оценки Исаакс:

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13:11

У Исаакс довольно сдержанная программа, и это впечатление только усиливается при взгляде на спокойный темно-красный брючный костюм. Впрочем, для короткой программы, где есть только три элемента и в случае ошибки исправить что-либо нельзя, может, и лучше создавать не самые волнующие номера, чтобы не «поплыть» от нервов.

13:09

И сразу неплохое начало для уровня ЮГП — каскад из тройного и двойного тулупов! Правда, следующий прыжок — двойной аксель — получается с недокрутом, да и обязательный в этом сезоне для юниоров риттбергер в завершение программы оказался только двойным. Видимо, из тройных в арсенале девушки есть пока лишь самый дешевый — тулуп.

13:06

Честь открывать турнир выпала представительнице Южно-Африканской Республики Джин-Квин Исаакс! Она катается под лирическую композицию Uninvited в исполнении Alanis Morissette.

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13:04

Вот кто порадует нас своими программами в ближайшее время:

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13:00

Итак, разминка первой группы участниц началась! Соревнования совсем скоро.

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12:55

Свою короткую программу сегодня будут показывать целых 36 девушек! Поминутное расписание выхода на лед выглядит вот так (фото кликабельно):

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12:50

Стоит отметить, что изначально вместо Хромых в Риге должна была выступить Алена Канышева — еще одна ученица Тутберидзе, которая, как и Валиева, владеет четверным тулупом. Однако девушка получила травму и снялась с соревнований незадолго до старта.

Также в начале сезона серьезную травму получила еще одна подопечная известного тренера — Элизабет Турсынбаева.

12:45

Россию на данном этапе ЮГП представят две девушки — и обе занимаются у Этери Тутберидзе. Майя Хромых в этом сезоне уже принимала участие в первом этапе Гран-при — в Куршевеле — и заняла там третье место, уступив только невероятной Камиле Валиевой, исполнившей четверной прыжок, и спортсменке из Южной Кореи Со Йеонг Ви.

Что касается Дарьи Усачевой, то для 13-летней спортсменки эти соревнования станут международным дебютом.

12:40

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек в рамках 3-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в столице Латвии — Риге.