«На завтрак лишь чай»: Медведева и Загитова готовятся к прокатам

Медведева заблудилась в Москве

Евгения Медведева впервые за долгое время приехала в Москву, чтобы принять участие в контрольных прокатах сборной России накануне соревновательного сезона.

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По известным причинам фигуристка, официально причисленная к школе «Самбо-70», тренировалась не на катке «Хрустальный», который занят группой Этери Тутберидзе, а на льду школы ЦСКА, где она занималась в далеком детстве.

«К прокатам я готовилась под присмотром Елены Буяновой (тренера, воспитавшего олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову. — «Газета.Ru»).

Очень скучаю по своим наставникам Брайану Орсеру и Трейси Уилсон — мы общаемся после каждой тренировки. Также хочу поблагодарить Буянову за то, что в ЦСКА за мной присматривали и я не чувствовала себя одиноко»,

— приводит слова спортсменки Sport24.

В данный момент, судя по соцсетям Медведевой, она уже заселилась на спортивную базу в подмосковном Новогорске, где члены национальной команды России обычно проводят летние сборы (Евгения, естественно, делала это в Канаде).

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Видимо, фигуристы должны будут провести финальную репетицию перед контрольными прокатами именно в Новогорске, где у представителей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) будет больше времени, чтобы в спокойной обстановке ознакомиться с программами и дать им свою оценку.

Раньше на этой базе проходили и сами прокаты, однако в связи с настоящим бумом фигурного катания в России данное мероприятие в этом году состоится в московских «Лужниках».

Несмотря на то, что контрольные прокаты не носят официального характера, Медведеву там собираются поддержать оба канадских тренера:

Уилсон прилетит в Москву совсем скоро, чтобы присутствовать на показе короткой программы, а Орсер прямо с этапа юниорской серии Гран-при в Риге успеет на произвольную.

Помимо постоянных тренировок, Медведева по максимуму использует время в столице, чтобы встретиться с друзьями…

… и следит за событиями из других видов спорта. Так, фигуристка поздравила своего однофамильца — теннисиста Даниила Медведева — с выходом в полуфинал US Open, а также выразила надежду на то, что он примет участие в летних Олимпийских играх в Токио — 2020, где Евгения будет официальным представителем сборной России.

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Кроме того, фигуристка после летнего молчания раздала несколько резонансных интервью, в одном из которых призналась, что из-за долгого отсутствия даже слегка разучилась ориентироваться в Москве.

«Как-то раз я добиралась на тренировку на метро и заблудилась! Попала на станцию — даже не помню, как она называется, — у которой три или четыре платформы.

Я остановилась с чемоданом с коньками, в куртке и стала в панике звонить маме: «Мама, забери меня отсюда, пожалуйста! Я потерялась!»

— цитирует фигуристку портал TeamRussia.

Также Медведева поделилась мнением о своих новых программах, которые совсем скоро увидят зрители в «Лужниках».

«В короткой программе под композицию Muse — Exogenesis — у меня такой светлый образ. Эта музыка оставляет у меня впечатление чего-то космического, неизведанного, но при этом кристально чистого.

Кроме того, когда я слушаю Exogenesis, у меня складывается ощущение, словно воздух сгущается, как будто находишься под водой, — музыка очень плотная», — поведала фигуристка.

Что касается произвольного номера под саундтрек из «Мемуаров гейши», то Евгения призналась, что эта композиция «пробирает ее до мурашек», а тренер спортсменки Орсер даже заявил, что получившаяся программа — лучшая в карьере его подопечной.

Напоследок Медведева немного рассказала и о своем летнем показательном под песню Арианы Гранде Seven Rings, которую она демонстрировала в розовом костюме из латекса.

«Мой номер принимали на шоу просто потрясающе. В зале людям очень нравилось, даже несмотря на то, что я катала эту программу травмированной, а потому просто красиво двигалась под музыку, без прыжков», — отметила спортсменка.

Также Медведева поделилась мнением о показательной программе Алины Загитовой под песню Билли Айлиш Bad Guy. Напомним, вокруг этого номера разразился скандал после того, как выяснилось, что некоторые движения были словно взяты из выступления, поставленного американской танцовщицей ДжоДжо Гомез.

К тому же незадолго до того, как хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз объявил о том, что олимпийская чемпионка будет кататься под «Bad Guy», сама Медведева в интервью говорила, что эта песня является ее любимой.

«Что я думаю о номере Алины под «Bad Guy»? Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку,

но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело», — заверила Евгения.

Загитова пожелала на школьной линейке «поменьше травм»

Алина Загитова накануне контрольных прокатов не отметилась таким количеством интервью, как Медведева, — разве что пообщалась немного с Первым каналом, пожелав всем 11-классникам удачи на ЕГЭ. Это испытание ждет саму фигуристку по ходу сезона-2019/20, так что неудивительно, что мысли об экзаменах занимают ее довольно часто.

«Любимые предметы? Те, что буду сдавать. Надо их любить, чтобы все получилось. Здесь, как в фигурном катании», — рассудила чемпионка.

В понедельник, 2 сентября, Загитова на правах самой успешной в спортивном плане 11-классницы школы «Самбо-70» провела за руку первоклассника со звонком в руке.

«Желаю всем поменьше травм и продуктивного учебного года», — напутствовала фигуристка подрастающее поколение во время торжественной линейки.

Также в преддверии контрольных прокатов спортсменка провела для своих поклонников открытую тренировку прямо на пешеходном Андреевском мосту в Парке Горького.

Авторское занятие длилось 20 минут, в течение которых многие болельщики изрядно запыхались, — не каждый выдержит темп профессионального спортсмена. Олимпийская чемпионка не делала фанатам замечаний – только выражала поддержку самым юным.

Также незадолго до тренировки фигуристка ответила на несколько вопросов в своем инстаграме.

«Какие программы считаю любимыми? Да каждую люблю — по-своему. Советую всем ребятам заниматься спортом, потому что это помогает здоровью.

Как я завтракаю? По-разному. Но, если после утреннего взвешивания я понимаю, что надо поесть поменьше, то мой завтрак — это какой-нибудь чай или кофе», — призналась Загитова.

Новые программы двух самых популярных фигуристок России можно будет увидеть в «Лужниках» 7 и 8 сентября.