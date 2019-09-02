«Плачу от безысходности»: ученица Тутберидзе выбыла из-за травмы

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, являющаяся в новом сезоне одной из главных оппоненток именитых россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, две недели назад получила травму, из-за которой с участями в соревнованиях ей придется повременить.

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Об этом в социальной сети сообщила мама фигуристки.

«Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности»,

— написала Падишахан Султаналиева в инстаграме.

Мама 19-летней фигуристки отметила, что это «не первая и не последняя травма травма» в жизни дочери.

«Один бог и я знаю, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя!» — завершила женщина трогательное обращение к дочери.

Как итог, из-за травмы представительница Казахстана не сможет выступить в итальянском Бергамо, где с 13 по 15 сентября пройдет турнир «Ломбардия Трофи». От России в соревнованиях поучаствуют Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Также из известных спортсменок на соревнования пожалует представляющая Японию Вакаба Хигучи.

Ранее о проблемах со здоровьем Элизабет уже рассказывал отец фигуристки. Он отмечал, что спортсменка страдала от травмы еще в феврале, но в преддверии чемпионата мира Турсынбаевой пришлось сжать зубы и показать себя даже через боль.

«Надо было сначала привести себя в форму, а также войти в тренировочный режим, прежде чем вступить в команду тренера Этери Тутберидзе. Элизабет с января стала повторять четверные прыжки, которые раньше она уже выполняла… Была негласная установка с тренером — максимально без травм выступить на чемпионате мира.

Фигурное катание — это непростой вид спорта, всем большая благодарность от нас», — цитировал Байтака Турсынбаева «Хабар 24» сразу после главного триумфа в карьере его дочери.

Напомним, что в марте 2019 года Элизабет стала первой фигуристкой в истории, которой покорился четверной сальхов, исполненный на взрослых соревнованиях.

«Я стала работать над этим прыжком около трех лет назад. Это мой любимый прыжок. Я пробовала его на соревнованиях, но недокручивала или падала. Однако я пыталась сделать его чисто на турнирах, а Этери Тутберидзе помогала мне. В дальнейшем я продолжу работу над этим прыжком.

Конечно же, этот элемент очень сложный. Пыталась его до этого два раза исполнить, но не получилось. А именно на чемпионате мира… В нужном месте в нужное время все случилось как надо», — признавалась спортсменка.

Тот прокат принес девушке серебро на чемпионате мира в Японии (россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева и заняли первое и третье места соответственно), благодаря чему девушка стала настоящей знаменитостью не только у себя на Родине, но и в мире спорта в целом.

Так фигуристку с успехом поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Впервые в истории исполнила четверной прыжок! Молодец! Мои поздравления!» — написал глава государства.

В не меньшем восторге от достижения казахстанской спортсменки осталась и прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Российский специалист, комментируя выступление Турсынбаевой, заявила, что девушка достойна восхищения.

«Браво, Турсынбаева! Браво, Казахстан! Четверной сальхов покорился ей, причем технично и хорошо. Она воспитанница Этери Тутберидзе, у нее принято учить четверные. Мы только можем восхищаться, Элизабет просто умница»,

— не могла скрыть эмоций Тарасова во время прямого эфира чемпионата мира по фигурному катанию.

Также Татьяна Анатольевна отметила, что в Элизабет с недавнего времени стала совсем по-другому проявлять себя на льду.

«Я просто ее не узнаю. Этери заложила очень хорошую базу», — подытожила Тарасова.

Стоит отметить, что Турсынбаева тренируется в группе Этери Тутберидзе с лета 2018 года, когда перешла к известной специалистке от канадца Брайана Орсера. В активе Элизабет серебряные медали чемпионата мира — 2019, Чемпионата четырех континентов — 2019 и зимней Универсиады-2019.