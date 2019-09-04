За новыми четверными: кого Тутберидзе повезла в Ригу

4 августа в столице Латвии стартует третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. На турнире будут представлены три дисциплины: женское и мужское одиночное катание, а также танцы на льду. Спортивные пары в этом этапе принимать участие не будут.

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Сборную России в Риге представят Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Майя Хромых, Дарья Усачева, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Интересно, что изначально в старт-листе российской команды была заявлена ученица Этери Тутберидзе Алена Канышева, однако за день до турнира она снялась с соревнований, и в составе ее заменила Хромых.

На фан-странице 14-летней Канышевой в инстаграме говорится, что причиной ее отсутствия стала травма. В текущем сезоне она пока не участвовала в международных стартах.

Напомним, что Канышева перешла в группу Тутберидзе от Светланы Пановой весной этого года, уже спустя месяц занятий исполнив четверной тулуп. На контрольных прокатах юниоров в Новогорске, правда, показывать квад она не стала из-за травмы, ограничившись чистым прокатом с тройными прыжками. Алена планировала выступить на первом этапе Гран-при в Куршевеле, но была вынуждена отложить начало сезона из-за проблем со здоровьем.

С именем Канышевой во многом связывают надежды на российское юниорское катание в новом соревновательном году, поскольку из спортсменов, способных выступать на уровне поднявшихся во взрослое катание Александры Трусовой и Анны Щербаковой, владеющих четверными прыжками, а также Алены Косторной, имеющей в своем арсенале тройной аскель — еще один элемент ультра-си, осталось не так много.

Речь идет о Хромых и Камиле Валиевой, а также о Канышевой.

Таким образом, в Риге от России вновь выступит одна одиночница — Хромых, на счету которой в этом сезоне уже есть третье место на этапе Гран-при во Франции. В короткой программе Майя заняла пятое место с результатом 67,72 баллов, а в произвольной — 111,6 балла. Победа же тогда досталась еще одной российской фигуристке — Валиевой, за короткую программу набравшей 62,31 балла, а за произвольную — 138,40.

Стоит отметить, что Хромых, как и Канышева, не так давно начала работать под руководством Тутберидзе. Майя в «Хрустальный» пришла от Анны Царевой, у которой занималась на протяжении долгого времени. На фоне других молодых фигуристок она отличается отменной хореографией — это помогло ей выиграть финал Кубка России в прошлом сезоне.

Так или иначе, но главной проблемой юниорки зачастую становится отсутствие стабильности и исполнение тяжелых прыжков, из-за чего тренерский штаб Тутберидзе даже не стал менять ее прошлогоднюю программу, сосредоточившись на уже выученных элементах.

Заняв третье место в Куршевеле, Хромых удивила, поскольку ее появления в тройке ожидать было сложно. Поэтому и в Риге, где состав участников далек от звездного, от Майи можно ожидать многого.

Что касается других дисциплин, то интересным обещают быть соревнования юношей. В первую очередь благодаря участию 14-летнего Даниила Самсонова из группы Тутберидзе. Молодой человек уже освоил самый сложный прыжок в мире — четверной лутц, который, если ничего не произойдет, можно будет увидеть уже в Риге.

Ко всему прочему, будет занимательно посмотреть на ученика Кирилла Давыденко — 16-летнего Андрея Мозалева. На фоне подопечных Тутберидзе он выглядит не столь многообещающе, однако в прошлом сезоне на первенстве России Андрей в короткой программе обходил даже Самсонова.

Танцевальные пары Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий только дебютируют в этом сезоне. В прошлом году Худайбердиева выступала в паре с Никитой Назаровым, поэтому для нее турнир станет еще и первым с новым партнером.

С Назаровым, напомним, они становились серебряными призерами юниорского чемпионата мира.

Третий этап Гран-при официально начинается 4 сентября, а первые соревнования пройдут днем позже. Открывать турнир будет короткая программа девушек, начало 5 сентября в 13.00 по московскому времени. В этот же день свои программы представят юноши — их старт запланирован на 18.20. 6 сентября девушки покажут произвольную программу, а дуэты выступят с ритмическим танцем. В заключительный день соревнований болельщики увидят произвольную программу юношей и произвольный танец.