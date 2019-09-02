«Работа стала совершенно другой»: что происходит с Медведевой

До нового сезона в мировом фигурном катании остается не так много времени. Юниоры уже успели откатать контрольные прокаты и несколько этапов Гран-при, а вот у взрослой возрастной категории все еще впереди. Совсем скоро состоятся контрольные прокаты национальной сборной России, на которых выступят все звезды, включая одиночниц Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву. Последняя приехала в столицу несколько дней назад из Канады, где живет и тренируется последний год. В большом интервью она рассказала о планах на грядущий сезон, однако оптимизма в своих поклонников явно не вселила.

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Официально начнет сезон Медведева на турнире Autumn International в Оквилле — в прошлом сезоне россиянка стартовала там же. Короткую программу теперь ей будет ставить Илья Авербух, а произвольную — Ше-Линн Бурн. Однако в новом контенте Евгении, как она рассказала, будут не те изменения, которых от нее ожидали.

«В части прыжков у меня в короткой программе вместо тройного риттбергера сейчас стоит тройной лутц, а в произвольной лутц стоит дважды — вместо флипов»,

— приводит слова Медведевой РИА «Новости».

По базовой стоимости лутц практически на балл ценится больше риттбергера и флипа, поэтому Медвеедва таким образом усложняет прыжковую часть своих программ. Но этого явно недостаточно, чтобы конкурировать с лидерами мирового фигурного катания, которые прыгают четверные прыжки. Особенно этот вопрос остро встает с переходом на взрослый уровень одаренных учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Анна Щербаковой, которые могут включать в свои программы по несколько квадов, а также Алены Косторной, владеющей тройным акселем — еще одним элементом ультра-си.

В прошлом сезоне, который у Медведевой получился скомканным, был в плане тройной аксель, но у нее сложности возникают даже с акселем в два оборота, поэтому эту идею команда россиянки во главе с канадскими специалистами Брайаном Орсером и Трейси Уилсон отбросила.

А не так давно Евгения рассказала, что работает над четверным прыжком. Но в этом сезоне квад от Медведевой, судя по всему, увидеть не придется.

«Четверной сальхов? Мы работаем над этим прыжком, причем работаем много. Давайте все-таки не будем забывать о том, что я учу новый прыжок всего полтора месяца. Хорошие попытки четверного у меня случаются, то есть я сама понимаю по ощущениям, что элемент абсолютно реален. Я вообще не тот человек, кто бежит показывать окружающим работу, сделанную только наполовину. Цель показать четверной прыжок на соревнованиях у меня есть», — призналась Медведева.

Проблема для Евгении заключается в том, что наравне с Туктамышевой сейчас она наиболее возрастная из топовых российских одиночниц, поэтому прыгать четверные ей намного тяжелее. То же самое касается и трикселя, который все чаще сейчас начинают учить фигуристки.

Кроме того, Медведевой до сих пор не удалось исправить проблемы с неправильным ребром на лутце.

«Прогресс в этом отношении есть, и он значительный, но абсолютно правильное исполнение пока еще дается большими усилиями», — подчеркнула она.

В прошлом сезоне Медведева не смогла квалифицироваться в финал Гран-при, а также попасть в сборную России для участия в чемпионате Европы. Более того, поехать на мировое первенство ей позволила лишь болезнь Туктамышевой. Теперь же у Медведевой будет на трех конкурентов больше, которые еще и с четверными. Это существенно снижает ее шансы на место в национальной команде, поэтому усиление программ было необходимым, но вряд ли лутцев будет достаточно.

Возвращаясь к четверным, нужно сказать, что Медведева за время в Канаде весомо улучшила физическую форму. В частности, под руководством Орсера Евгения стала чаще появляться в тренажерном зале и нарастила мышечную массу. Сейчас, как признается фигуристка, она очень довольна своим телом даже несмотря на то, что ее результаты хромали в прошлом сезоне.

«Когда на животе в верхней его части появились кубики. Это сильно добавило мне моральной уверенности. Ну а потом все пошло по нарастающей: на тренировках я стала чувствовать себя сильнее, глядя в зеркало, видела, что становлюсь стройнее, соответственно, все это добавляло мотивации работать над собой дальше. Мы много работаем над мышцами ног.

Мышечная масса за время летней работы увеличилась довольно заметно, мой вес в связи с этим тоже увеличился, но, знаете, вес весу рознь.

Жировая прослойка всегда мешает спортсмену, замедляет работу мышц. А вот когда сама мышца становится мощной и проработанной, это дает ощущение силы», — отметила спортсменка.

В Канаде, по словам Медведевой, она уже полностью освоилась, и разница в подготовке никак на ней не сказывается.

«Работа стала совершенно другой. Если в первые месяцы мне приходилось постоянно приспосабливаться к каким-то вещам, то сейчас уже порой кажется, что я катаюсь в Крикет-Клабе много лет», — сказала она.

Большую часть своего отпуска Медведева, как и многие другие фигуристы из России, посвятила участию в ледовых шоу. В финансовом плане это большой плюс для спортсменов, но отчасти шоу срывают подготовку к сезону и мешают поддерживать физическую форму. Это подтвердила и Медведева.

«Если бы после каждого шоу у меня была возможность получить дополнительный лед, я бы запросто могла использовать это время для тренировок. Если бы при этом имелась возможность еще и работать в зале, было бы вообще здорово. Но проблема в том, что ни лишнего льда, ни тренажерного зала в шоу не бывает, поэтому, собственно, все подобные выступления и проводятся в межсезонье, когда большинство фигуристов еще не начинают готовиться к следующему сезону», — считает атлетка.

Так или иначе, но, как считает Медведева, к новому сезону она подходит в хорошей форме. Это можно будет увидеть уже 3 и 4 сентября, когда в Москве пройдут контрольные прокаты сборной России.