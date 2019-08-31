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Совершить чудо: Тараканова против американки. LIVE

Гран-при юниоров. Лейк-Плэсид. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В американском Лейк-Плэсиде проходит 2-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек, где за медаль борется россиянка Анастасия Тараканова, которая из-за падения в коротком номере находится пока лишь на четвертом промежуточном месте. Также в соревнованиях участвует американка Алиса Лью, который владеет самым сложным прыжком в мире — четверным лутцом.
Трансляция
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22:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек в рамках 2-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в американском Лейк-Плэсиде.