Совершить чудо: Тараканова против американки. LIVE

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Трансляция
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22:00
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек в рамках 2-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в американском Лейк-Плэсиде.