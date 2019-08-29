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Битва в США: россиянка упала, но вышла на первое место. LIVE

Гран-при юниоров. Лейк-Плэсид. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

В американском Лейк-Плэсиде проходит 2-й этап Гран-при среди юниоров. Среди девушек Россию представляет Анастасия Тараканова. Также за медаль борется американка Алиса Лью, которая владеет четверным лутцом и тройным акселем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы одиночниц.
Трансляция
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21:22

Оценки Виггер:

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21:20

Швейцарка рискнула пойти на каскад тройной флип + тройной тулуп, но не смогла выполнить заявленное количество оборотов на последнем прыжке. Следующий прыжок — риттбергер — получился только одинарным. Девушка от волнения слишком рано раскрылась в воздухе. Однако финальный элемент — двойной аксель — вышел идеальным.

21:19

На льду — Николь Виггер из Швейцарии! Девушка катается под душераздирающий блюз Caught Out in the Rain в исполнении Beth Hart.

21:18

Оценки россиянки на фоне слабых соперниц все равно выводят ее на промежуточное первое место, но бороться с Алисой Лью, которая исполняет тройной аксель, будет сложно:

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21:17

Тем не менее Настя нашла в себе силы на эффектную концовку программы, сложила пальцы в пистолет и элегантно присела на колени. Характер есть.

21:15

Ой-ой-ой! Упала Тараканова после первого прыжка в каскаде — тройного лутца! И второй элемент она присоединить, конечно, не может... серьезная потеря баллов. А как хорошо все шло до этого момента — вращение на четвертый уровень. Теперь нужно приступать к страстной дорожке шагов, а эмоций на нее нет...

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21:13

Звучит спокойное вступление, и Настя легко и с хорошим запасом по высоте исполняет двойной аксель! Почти следом за ним идет сольный тройной риттбергер — так же уверенно. Все это значит, что каскад фигуристка оставила на вторую половину программы, где может получить за него прибавку. Но это сложнее реализовать, потому что сил остается мало.

21:12

На льду — россиянка Анастасия Тараканова! Она катается под The House of the Rising Sun в исполнении Heavy Young Heathens в оригинальном платье, напоминающем средневековое одеяние.

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21:07

После выступления первой группы участниц таблица выглядит так:

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21:04

Начинается разминка второй группы участниц, среди которых есть единственная россиянка на этом турнире одиночниц — Анастасия Тараканова! Девушка раньше занималась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, но теперь вернулась к Светлане Пановой. Также в Лейк-Плэсиде должна была выступать россиянка Ксения Синицына, но ее не пустили в самолет из-за проблем с американской визой. Взамен фигуристке дали этап ЮГП в Челябинске. А здесь мы болеем только за Тараканову!

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21:03

Оценки Гебсер:

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21:01

Каскад слабенький — двойной лутц + двойной тулуп, но для Новой Зеландии и это неплохо. Вообще Даниэль, кажется, владеет только двойными. После каскада девушка замахнулась на двойной аксель (по факту в нем 2,5 оборота) и чуть не упала — накренилась к самой земле и совершенно потеряла скорость, с трудом удержавшись на ногах. Завершил программу двойной риттергер.

21:00

На льду — Даниэль Гебсер из Новой Зеландии в весьма интересном платье, которое разбивается на синие полосы, словно волна по телу.

20:59

33,08 балла получает гонконгская спортсменка Хиу Лок Чоу. К сожалению, и с технической точки зрения не самое лучшее выступление, да еще и простейший двойной аскель завалила.

20:52

Как и следовало ожидать, не самое лучшее выступление филиппинской спортсменки Дианы Панилио. По технике это на уровне Индии. Плюс ко всему, падения. 33,38 балла.

20:49

50,59 балла всего лишь у девушки из Мексика. Не самое динамичное и техничное выступления, некоторые простые прыжки и вовсе завалила.

20:47

Мексиканская одиночница Андреа Канту появляется на льду.

20:45

Завалила двойной риттбергер, да и в целом не самое быстрое выступление. 53,78 балла всего лишь.

20:43

На льду появляется спортсменка из Японии Мана Кавабе.

20:55

Сейчас Тараканова тренируется в группе у Светланы Пановой. Ранее она занималась в командах Тутберидзе и Евгения Плющенко.

20:50

Сегодня Валиеву и Майю Хромых мы, к сожалению, не увидим. Среди 32-х участниц, откровенно говоря, достойных соперниц для Таракановой нет. Если она сегодня откатается в свою силу, то определенно выиграет.

20:45

К слову, Камила Валиева заработала наивысшую оценку из всех, кто прыгал на официальных соревнованиях четверной прыжок. Суммарно за две программы она набрала 200,71 балла.

20:40

Напомним, что 1-й этап Гран-при среди юниоров прошел в Куршавеле. Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева с четверным прыжком в произвольной программе выиграла золото, а еще одна россиянка Майя Хромых стала третьей. Таким образом, первое и третье места соответственно достались нашим девушкам.

20:35

Сегодня выступят шесть соревновательных групп. Россию представит только одна участница — Анастасия Тараканова. Она откроет вторую разминку.

20:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек в рамках 2-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в американском Лейк-Плэсиде.