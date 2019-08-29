Битва в США: россиянка упала, но вышла на первое место. LIVE

Начинается разминка второй группы участниц, среди которых есть единственная россиянка на этом турнире одиночниц — Анастасия Тараканова! Девушка раньше занималась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, но теперь вернулась к Светлане Пановой. Также в Лейк-Плэсиде должна была выступать россиянка Ксения Синицына, но ее не пустили в самолет из-за проблем с американской визой. Взамен фигуристке дали этап ЮГП в Челябинске. А здесь мы болеем только за Тараканову!