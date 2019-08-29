Битва в США: россиянка упала, но вышла на первое место. LIVE

Оценки Виггер:
Швейцарка рискнула пойти на каскад тройной флип + тройной тулуп, но не смогла выполнить заявленное количество оборотов на последнем прыжке. Следующий прыжок — риттбергер — получился только одинарным. Девушка от волнения слишком рано раскрылась в воздухе. Однако финальный элемент — двойной аксель — вышел идеальным.
На льду — Николь Виггер из Швейцарии! Девушка катается под душераздирающий блюз Caught Out in the Rain в исполнении Beth Hart.
Оценки россиянки на фоне слабых соперниц все равно выводят ее на промежуточное первое место, но бороться с Алисой Лью, которая исполняет тройной аксель, будет сложно:
Тем не менее Настя нашла в себе силы на эффектную концовку программы, сложила пальцы в пистолет и элегантно присела на колени. Характер есть.
Ой-ой-ой! Упала Тараканова после первого прыжка в каскаде — тройного лутца! И второй элемент она присоединить, конечно, не может... серьезная потеря баллов. А как хорошо все шло до этого момента — вращение на четвертый уровень. Теперь нужно приступать к страстной дорожке шагов, а эмоций на нее нет...
Звучит спокойное вступление, и Настя легко и с хорошим запасом по высоте исполняет двойной аксель! Почти следом за ним идет сольный тройной риттбергер — так же уверенно. Все это значит, что каскад фигуристка оставила на вторую половину программы, где может получить за него прибавку. Но это сложнее реализовать, потому что сил остается мало.
На льду — россиянка Анастасия Тараканова! Она катается под The House of the Rising Sun в исполнении Heavy Young Heathens в оригинальном платье, напоминающем средневековое одеяние.
После выступления первой группы участниц таблица выглядит так:
Начинается разминка второй группы участниц, среди которых есть единственная россиянка на этом турнире одиночниц — Анастасия Тараканова! Девушка раньше занималась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, но теперь вернулась к Светлане Пановой. Также в Лейк-Плэсиде должна была выступать россиянка Ксения Синицына, но ее не пустили в самолет из-за проблем с американской визой. Взамен фигуристке дали этап ЮГП в Челябинске. А здесь мы болеем только за Тараканову!
Оценки Гебсер:
Каскад слабенький — двойной лутц + двойной тулуп, но для Новой Зеландии и это неплохо. Вообще Даниэль, кажется, владеет только двойными. После каскада девушка замахнулась на двойной аксель (по факту в нем 2,5 оборота) и чуть не упала — накренилась к самой земле и совершенно потеряла скорость, с трудом удержавшись на ногах. Завершил программу двойной риттергер.
На льду — Даниэль Гебсер из Новой Зеландии в весьма интересном платье, которое разбивается на синие полосы, словно волна по телу.
33,08 балла получает гонконгская спортсменка Хиу Лок Чоу. К сожалению, и с технической точки зрения не самое лучшее выступление, да еще и простейший двойной аскель завалила.
Как и следовало ожидать, не самое лучшее выступление филиппинской спортсменки Дианы Панилио. По технике это на уровне Индии. Плюс ко всему, падения. 33,38 балла.
50,59 балла всего лишь у девушки из Мексика. Не самое динамичное и техничное выступления, некоторые простые прыжки и вовсе завалила.
Мексиканская одиночница Андреа Канту появляется на льду.
Завалила двойной риттбергер, да и в целом не самое быстрое выступление. 53,78 балла всего лишь.
На льду появляется спортсменка из Японии Мана Кавабе.
Сейчас Тараканова тренируется в группе у Светланы Пановой. Ранее она занималась в командах Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Сегодня Валиеву и Майю Хромых мы, к сожалению, не увидим. Среди 32-х участниц, откровенно говоря, достойных соперниц для Таракановой нет. Если она сегодня откатается в свою силу, то определенно выиграет.
К слову, Камила Валиева заработала наивысшую оценку из всех, кто прыгал на официальных соревнованиях четверной прыжок. Суммарно за две программы она набрала 200,71 балла.
Напомним, что 1-й этап Гран-при среди юниоров прошел в Куршавеле. Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева с четверным прыжком в произвольной программе выиграла золото, а еще одна россиянка Майя Хромых стала третьей. Таким образом, первое и третье места соответственно достались нашим девушкам.
Сегодня выступят шесть соревновательных групп. Россию представит только одна участница — Анастасия Тараканова. Она откроет вторую разминку.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы девушек в рамках 2-го этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в американском Лейк-Плэсиде.