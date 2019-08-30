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Решается судьба медалей: россияне бьются в США. LIVE

Гран-при юниоров. Лейк-Плэсид. Юноши. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В американском Лейк-Плэсиде проходит 2-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у юношей, где борьбу за золото турнира ведут россияне Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. Также в соревнованиях участвует талантливый канадец русского происхождения Стивен Гоголев, который владеет самым сложным прыжком в мире — четверным лутцом.
Трансляция
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01:53

Эх, Бэйн падает с первого же прыжка — тройного лутца. Вообще у нас пока валятся исключительно с лутца, правда, малазиец и индонезиец делали это с двойного.

Под конец программы ритм музыки ускоряется, а вот фигурист, наоборот, теряет силы и концентрацию. На этом фоне происходит еще два падения — с тройного риттбергера и двойного акселя. Не может Бэйн пока выдержать такой темп, слишком много ошибок. Но спортсмен до последнего старался оставаться в образе и под конец даже отправил публике воздушный поцелуй — молодец!

В целом у него был такой же технический набор, как у предыдущих фигуристов, только тройные встречались чуть почаще — может, на один-два прыжка.

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01:51

Настал черед выступать экстравагантному фигуристу из Новой Зеландии — Харрисону Бэйну. Парень с крашенными в блонд волосами в очень обтягивающем темном комбинезоне катается под композиции Fever и Sway в исполнении Michael Buble.

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01:50

Оценки Фанга:

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01:47

Вот это неприятное совпадение! Фанг допускает падение с двойного лутца — того же самого прыжка, что и предыдущий фигурист — Мухаммад из Индонезии.

В остальном спортсмен также демонстрировал только двойные прыжки, но, к счастью, уже не падал. Мы даже увидели каскады двойной аксель + двойной тулуп и двойной флип + двойной тулуп.

Конечно, без тройных бороться за что-то нельзя, но почти безупречное исполнение этого легкого набора по-своему порадовало зрителей.

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01:44

Теперь выступает Зи Зенг Фанг из Малайзии! Он катается под задорный джаз в темно-синей рубашке с блестками, которые переливаются, словно звездочки в небе. Отставленные в стороны руки, порывистые движения ногами — фигурист отжигает прямо, как на танцполе в 60-х.

01:43

Оценки индонезийца:

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01:39

Парень честно пытается изобразить страсть знойного матадора, но скорости и энергетики скольжения явно не хватает, хотя сами гитарные мотивы определенно заводят даже без участия фигуриста.

Если бы не падение с двойного лутца, то внешне все выглядело бы даже неплохо. Однако стоит признать, что сложности в этой программе не очень много — с таким набором элементов выступают девочки.

Почти все прыжки были двойными. Отличался, пожалуй, только каскад с тройным риттбергером.

Но в любом случае стоит похвалить Мухаммада за развитие фигурного катания в Индонезии.

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01:36

Первым выступает 16-летний Мухаммад Дви Ризги Аполианто из Индонезии под страстную испанскую композицию Querer — «Любить».

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01:35

Вот кто будет радовать нас своими выступлениями в первой группе сегодня (картинку можно увеличить по клику):

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01:33

А вот здесь вы сможете во всех подробностях узнать, как прошла у юношей короткая программа:

01:30

У нас уже вовсю идет разминка первой группы участников!

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01:25

Сегодня россияне Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин постараются подняться с пятого и девятого места соответственно (там они оказались после короткой программы) в призы турнира. Пока же лидируют японец Шун Сато, канадец Стивен Гоголев и американец Илья Малинин (фото кликабельно):

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01:20

Доброй ночи всем любителям фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы юношей в рамках 2-го этапа юниорского серии Гран-при, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.