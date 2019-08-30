Решается судьба медалей: россияне бьются в США. LIVE

Эх, Бэйн падает с первого же прыжка — тройного лутца. Вообще у нас пока валятся исключительно с лутца, правда, малазиец и индонезиец делали это с двойного.
Под конец программы ритм музыки ускоряется, а вот фигурист, наоборот, теряет силы и концентрацию. На этом фоне происходит еще два падения — с тройного риттбергера и двойного акселя. Не может Бэйн пока выдержать такой темп, слишком много ошибок. Но спортсмен до последнего старался оставаться в образе и под конец даже отправил публике воздушный поцелуй — молодец!
В целом у него был такой же технический набор, как у предыдущих фигуристов, только тройные встречались чуть почаще — может, на один-два прыжка.
Настал черед выступать экстравагантному фигуристу из Новой Зеландии — Харрисону Бэйну. Парень с крашенными в блонд волосами в очень обтягивающем темном комбинезоне катается под композиции Fever и Sway в исполнении Michael Buble.
Оценки Фанга:
Вот это неприятное совпадение! Фанг допускает падение с двойного лутца — того же самого прыжка, что и предыдущий фигурист — Мухаммад из Индонезии.
В остальном спортсмен также демонстрировал только двойные прыжки, но, к счастью, уже не падал. Мы даже увидели каскады двойной аксель + двойной тулуп и двойной флип + двойной тулуп.
Конечно, без тройных бороться за что-то нельзя, но почти безупречное исполнение этого легкого набора по-своему порадовало зрителей.
Теперь выступает Зи Зенг Фанг из Малайзии! Он катается под задорный джаз в темно-синей рубашке с блестками, которые переливаются, словно звездочки в небе. Отставленные в стороны руки, порывистые движения ногами — фигурист отжигает прямо, как на танцполе в 60-х.
Оценки индонезийца:
Парень честно пытается изобразить страсть знойного матадора, но скорости и энергетики скольжения явно не хватает, хотя сами гитарные мотивы определенно заводят даже без участия фигуриста.
Если бы не падение с двойного лутца, то внешне все выглядело бы даже неплохо. Однако стоит признать, что сложности в этой программе не очень много — с таким набором элементов выступают девочки.
Почти все прыжки были двойными. Отличался, пожалуй, только каскад с тройным риттбергером.
Но в любом случае стоит похвалить Мухаммада за развитие фигурного катания в Индонезии.
Первым выступает 16-летний Мухаммад Дви Ризги Аполианто из Индонезии под страстную испанскую композицию Querer — «Любить».
Вот кто будет радовать нас своими выступлениями в первой группе сегодня (картинку можно увеличить по клику):
А вот здесь вы сможете во всех подробностях узнать, как прошла у юношей короткая программа:
У нас уже вовсю идет разминка первой группы участников!
Сегодня россияне Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин постараются подняться с пятого и девятого места соответственно (там они оказались после короткой программы) в призы турнира. Пока же лидируют японец Шун Сато, канадец Стивен Гоголев и американец Илья Малинин (фото кликабельно):
Доброй ночи всем любителям фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы юношей в рамках 2-го этапа юниорского серии Гран-при, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.