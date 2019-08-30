Решается судьба медалей: россияне бьются в США. LIVE

Эх, Бэйн падает с первого же прыжка — тройного лутца. Вообще у нас пока валятся исключительно с лутца, правда, малазиец и индонезиец делали это с двойного.

Под конец программы ритм музыки ускоряется, а вот фигурист, наоборот, теряет силы и концентрацию. На этом фоне происходит еще два падения — с тройного риттбергера и двойного акселя. Не может Бэйн пока выдержать такой темп, слишком много ошибок. Но спортсмен до последнего старался оставаться в образе и под конец даже отправил публике воздушный поцелуй — молодец!

В целом у него был такой же технический набор, как у предыдущих фигуристов, только тройные встречались чуть почаще — может, на один-два прыжка.