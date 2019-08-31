Занять весь пьедестал: россияне выступают в США. LIVE

А вот так расположились в таблице три уже выступившие пары:
Оценки американцев:
С первого же прыжка — двойного флипа — падает Райан, так что синхронности тут никакой. Причем тут должен был быть каскад, но девушка, справившаяся с прыжком, не стала его делать, и просто подождала допустившего ошибку партнера. После этого, к счастью, Бедард сумел собраться, и остаток выступления ребята провели качественно, без грубых ошибок.
Так, они показали синхронный двойной аксель, а также уверенные выбросы тройной сальхов и тройной лутц.
Завершилась программа эффектным синхронным вращением, когда партнеры словно держали друг друга в крепких объятьях. Тема любви раскрыта совершенно точно.
Выступает пара из США — Изабель Мартинс и Райан Бедард! Фигуристы выбрали очень элегантные образы: парень в бежевом жилете с бабочкой, девушка в розовом воздушном платье. Катаются под возвышенную композицию о любви Never Enough из фильма «Величайший шоумен».
Оценки французов:
Ой-ой-ой! На финальной поддержке партнера оставили силы, и он буквально уронил Клео, но она успела выставить ногу и предотвратить падение на лед! Фигуристка в расстроенных чувствах покидает каток отдельно от парня.
Этот дуэт выглядит намного более техничным, чем предыдущий.
Ребята начинают с отличного тройного подкрута! И тут же следует синхронный двойной аксель, хотя и с небольшим недокрутом с обеих сторон.
С выбросами у них все тоже более-менее неплохо.
Конечно, после выброса тройной сальхов девушка оперлась рукой о лед, но на фоне падений предыдущей участница это вполне ничего.
Французы даже сделали каскад тройной тулуп + двойной тулуп, правда, совершенно не сумев соблюсти синхронность на втором элементе.
Выброс тройной риттбергер также был сделан с небольшой ошибкой — партнерша допустила степ-аут на приземлении.
На льду — французская пара Клео Амон / Денис Стрекалин! Они катаются под саундтрек к фильму Notre Dame de Paris в исполнении Richard Cocciante.
При таком количестве помарок сложно оценить образ влюбленной пары, который пытались показать спортсмены. Единственное, что точно можно сказать — поддержки у них прекрасны, а над остальным надо работать. Оценки канадцев:
Ох, пошла целая череда ошибок! Сначала не очень красивый подкрут делают канадцы — Габриэль судорожно ухватилась за партнера, чтобы не свалиться на лед.
Затем последовал совершенно не синхронный одинарный аксель, а после приземления девушку сильно завертело на приземлении.
А с выбросами у пары вообще беда — ни один не проходит без проблем. После выброса тройной лутц Габриэль и вовсе упала — партнер безучастно смотрел, как она поднимается, чтобы снова встать в пару.
Под неспешные восточные мотивы ребята делают сложную поддержку — партнер долго держит девушку на одной руке, пока она меняет позиции.
Первыми на лед выходят канадцы Габриэль Левек (ей 16 лет) / Пьер-Александр Удон (20), которые катаются под композицию The Storm в исполнении Havasi!
После короткой программы российские пары Алина Пепелева / Роман Плешков, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов и Ксения Ахантьева / Валерий Колесов заняли первые три места. Посмотрим, удастся ли нашим фигуристам отстоять это подавляющее преимущество после произвольной. Фото таблицы кликабельно.
Разминка первой группы участников, которая состоит всего из трех пар, началась!
Доброго вечера всем любителям фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы спортивных пар в рамках 2-го этапа юниорского серии Гран-при, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.