Занять весь пьедестал: россияне выступают в США. LIVE

Этот дуэт выглядит намного более техничным, чем предыдущий.

Ребята начинают с отличного тройного подкрута! И тут же следует синхронный двойной аксель, хотя и с небольшим недокрутом с обеих сторон.

С выбросами у них все тоже более-менее неплохо.

Конечно, после выброса тройной сальхов девушка оперлась рукой о лед, но на фоне падений предыдущей участница это вполне ничего.

Французы даже сделали каскад тройной тулуп + двойной тулуп, правда, совершенно не сумев соблюсти синхронность на втором элементе.

Выброс тройной риттбергер также был сделан с небольшой ошибкой — партнерша допустила степ-аут на приземлении.