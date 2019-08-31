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Занять весь пьедестал: россияне выступают в США. LIVE

Гран-при юниоров. Лейк-Плэсид. Пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В американском Лейк-Плэсиде спортивные пары показывают свою произвольную программу в рамках 2-го этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На медали претендуют три российских дуэта — Алина Пепелева / Роман Плешков, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов и Ксения Ахантьева / Валерий Колесов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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20:08

А вот так расположились в таблице три уже выступившие пары:

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20:06

Оценки американцев:

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20:03

С первого же прыжка — двойного флипа — падает Райан, так что синхронности тут никакой. Причем тут должен был быть каскад, но девушка, справившаяся с прыжком, не стала его делать, и просто подождала допустившего ошибку партнера. После этого, к счастью, Бедард сумел собраться, и остаток выступления ребята провели качественно, без грубых ошибок.

Так, они показали синхронный двойной аксель, а также уверенные выбросы тройной сальхов и тройной лутц.

Завершилась программа эффектным синхронным вращением, когда партнеры словно держали друг друга в крепких объятьях. Тема любви раскрыта совершенно точно.

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20:01

Выступает пара из США — Изабель Мартинс и Райан Бедард! Фигуристы выбрали очень элегантные образы: парень в бежевом жилете с бабочкой, девушка в розовом воздушном платье. Катаются под возвышенную композицию о любви Never Enough из фильма «Величайший шоумен».

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20:00

Оценки французов:

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19:58

Ой-ой-ой! На финальной поддержке партнера оставили силы, и он буквально уронил Клео, но она успела выставить ногу и предотвратить падение на лед! Фигуристка в расстроенных чувствах покидает каток отдельно от парня.

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19:56

Этот дуэт выглядит намного более техничным, чем предыдущий.

Ребята начинают с отличного тройного подкрута! И тут же следует синхронный двойной аксель, хотя и с небольшим недокрутом с обеих сторон.

С выбросами у них все тоже более-менее неплохо.

Конечно, после выброса тройной сальхов девушка оперлась рукой о лед, но на фоне падений предыдущей участница это вполне ничего.

Французы даже сделали каскад тройной тулуп + двойной тулуп, правда, совершенно не сумев соблюсти синхронность на втором элементе.

Выброс тройной риттбергер также был сделан с небольшой ошибкой — партнерша допустила степ-аут на приземлении.

19:54

На льду — французская пара Клео Амон / Денис Стрекалин! Они катаются под саундтрек к фильму Notre Dame de Paris в исполнении Richard Cocciante.

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19:52

При таком количестве помарок сложно оценить образ влюбленной пары, который пытались показать спортсмены. Единственное, что точно можно сказать — поддержки у них прекрасны, а над остальным надо работать. Оценки канадцев:

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19:50

Ох, пошла целая череда ошибок! Сначала не очень красивый подкрут делают канадцы — Габриэль судорожно ухватилась за партнера, чтобы не свалиться на лед.

Затем последовал совершенно не синхронный одинарный аксель, а после приземления девушку сильно завертело на приземлении.

А с выбросами у пары вообще беда — ни один не проходит без проблем. После выброса тройной лутц Габриэль и вовсе упала — партнер безучастно смотрел, как она поднимается, чтобы снова встать в пару.

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19:47

Под неспешные восточные мотивы ребята делают сложную поддержку — партнер долго держит девушку на одной руке, пока она меняет позиции.

19:47

Первыми на лед выходят канадцы Габриэль Левек (ей 16 лет) / Пьер-Александр Удон (20), которые катаются под композицию The Storm в исполнении Havasi!

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19:45

После короткой программы российские пары Алина Пепелева / Роман Плешков, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов и Ксения Ахантьева / Валерий Колесов заняли первые три места. Посмотрим, удастся ли нашим фигуристам отстоять это подавляющее преимущество после произвольной. Фото таблицы кликабельно.

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19:42

Разминка первой группы участников, которая состоит всего из трех пар, началась!

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19:40

Доброго вечера всем любителям фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы спортивных пар в рамках 2-го этапа юниорского серии Гран-при, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.