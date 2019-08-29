Старт Гран-при: российские юноши бьются за золото в США. LIVE

Оценки Лина:
Ну совсем заволновался парень... Лишь двойной риттбергер вместо тройного — «бабочка». Ну, хотя бы двойной аксель удался в концовке программы без проблем. С такими техническими проблемами и драматичная музыка не спасает — общее впечатление от выступления смазывается.
Программа сразу начинается с ошибки — тройной лутц + двойной тулуп вместо каскада 3+3. К тому же Лин чуть не врезался в бортик — видимо, пока не привык к узким канадским площадкам.
А теперь выступает Фанг-Йи Лин из Тайваня. Он выбрал для короткой программе лиричную песню SOS d'un terrien en detresse в исполнении M. Berger.
Оценки Гоголева все-таки не позволяют ему обогнать японца Сато, однако разница между ними всего около 0,3 балла:
«Яблочко» постепенно ускоряется, а вместе с музыкой и Гоголев начинает летать по площадке, выкидывая коленца в исконно русском стиле. И зачем переезжал в Канаду? Выступал бы за Россию в таком же стиле. Ну ладно, шутки шутками, а канадец откатал прекрасно и сейчас, возможно, сместит японца с промежуточного первого места.
Гоголев начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп — все исполнено спокойно и уверенно. Практически сразу идет тройной аксель, а за ним и тройной риттбергер — все прыжковые элементы сделаны чисто и на плюсы.
На льду — один из фаворитов сегодняшнего вечера Стивен Гоголев из Канады! У него очень необычный набор музыки (прямо русский) — «Большой Вальс» Гаврилина и «Яблочко» — известная музыка для танцев русских моряков.
Оценки Белоградского:
В принципе можно было попробовать присоединить второй элемент к какому-нибудь из оставшихся прыжков, но Белоградский не стал этого делать. Двойной аксель и тройной риттбергер были исполнены сольно — и тоже с недочетами. Тем не менее зрители аплодируют ему за старание.
К сожалению, сильная музыка с явно мужским духом не помогает парню: он падает с первого же элемента — тройного лутца и теряет каскад (второй прыжок просто не сумел присоединить из-за падения).
На льду — Матиас Белоградский из Чехии! Он катается под харизматичную композицию Love Is a Bitch в исполнении Two Feet, а также Seven Nations Army.
Оценки Сато сильно отличаются от тех, что получил предыдущий участник (даже тренер японца в шоке):
Финальный элемент — тройной риттбергер — также проходит без сучка без задоринки, и Сато отправляется в эмоциональную дорожку шагов, в порыве чувств даже опускаясь на колено. Вообще ему идет этот образ беспечного паренька в белой рубашке и расслабленном галстуке. По крайней мере, видимая легкость прыжков и отличное владение коньком позволяют изобразить нужное настроение без усилий.
Очень легко и с большим запасом по высоте Сато исполняет тройной аксель! Прямо совершенно другой уровень на фоне Рудковского. В таком же стиле ему удается непростой каскад тройной лутц + тройной тулуп, и японец уходит в серию вращений.
Следующим выступает талантливый 15-летний японец Шун Сато. Его выбор композиции — Arrivee des Comionneurs в исполнении Michel Legrand.
Оценки Рудковского:
Последний прыжок — двойной аксель — так же получается с недокрутом. Кажется, что Рудковский немного не поспевает за ритмичным Рахманиновым и начинает допускать ошибки в технике.
Первый элемент — тройной риттбергер, обязательный для юниоров в этом сезоне, — удается Михайло на ура, а вот каскад тройной флип + тройной тулуп уже выходит натужным. Украинец явно недокручивает последний прыжок и ощутимо дрожит на приземлении. Но на ногах удержался, молодец!
Итак, первым выступает 16-летний украинец Михайло Рудковский, который катается в черном костюме с золотыми узорами под Рапсодию Рахманинова на тему Паганини.
А у нас тем временем вышли на разминку парни из первой группы! Талантливый канадец Гоголев выступит здесь четвертым из пяти. С самого начала у нас будет задана высокая планка.
Юноши открывают этап ЮГП в Лейк-Плэсиде, однако нас ожидает не менее интересное противостояние среди девушек — там примут участие россиянка Анастасия Тараканова и американка Алиса Лью, которая прыгает тройной аксель и четверной лутц. Также в танцах на льду будет интересно понаблюдать за дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, которая катается в паре с Глебом Смолкиным. Общее превью к этапу в Лейк-Плэсиде также читайте на «Газете.Ru»:
Также очень интересно будет понаблюдать сегодня за Стивеном Гоголевым — канадским вундеркиндом российского происхождения, который уже прыгает четверной лутц и является, пожалуй, фаворитом данного этапа среди юношей. «Газета.Ru» даже посвятила ему отдельную статью накануне этих соревнований.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Лейк-Плэсиде (США) начинается 2-й этап Гран-при среди юниоров. Сегодня в рамках короткой программы у юношей в борьбу за золото турнира вступают россияне Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин.