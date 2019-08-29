Старт Гран-при: российские юноши бьются за золото в США. LIVE

В принципе можно было попробовать присоединить второй элемент к какому-нибудь из оставшихся прыжков, но Белоградский не стал этого делать. Двойной аксель и тройной риттбергер были исполнены сольно — и тоже с недочетами. Тем не менее зрители аплодируют ему за старание.