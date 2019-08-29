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Старт Гран-при: российские юноши бьются за золото в США. LIVE

Гран-при юниоров. Лейк-Плэсид. Юноши. Короткая программа. ОНЛАЙН

В американском Лейк-Плэсиде стартует 2-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у юношей, где в борьбу за золото турнира вступают россияне Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. Также в соревнованиях участвует гениальный канадец русского происхождения Стивен Гоголев, который владеет самым сложным прыжком в мире — четверным лутцом.
Трансляция
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22:35

Оценки Лина:

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22:33

Ну совсем заволновался парень... Лишь двойной риттбергер вместо тройного — «бабочка». Ну, хотя бы двойной аксель удался в концовке программы без проблем. С такими техническими проблемами и драматичная музыка не спасает — общее впечатление от выступления смазывается.

22:32

Программа сразу начинается с ошибки — тройной лутц + двойной тулуп вместо каскада 3+3. К тому же Лин чуть не врезался в бортик — видимо, пока не привык к узким канадским площадкам.

22:31

А теперь выступает Фанг-Йи Лин из Тайваня. Он выбрал для короткой программе лиричную песню SOS d'un terrien en detresse в исполнении M. Berger.

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22:28

Оценки Гоголева все-таки не позволяют ему обогнать японца Сато, однако разница между ними всего около 0,3 балла:

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22:27

«Яблочко» постепенно ускоряется, а вместе с музыкой и Гоголев начинает летать по площадке, выкидывая коленца в исконно русском стиле. И зачем переезжал в Канаду? Выступал бы за Россию в таком же стиле. Ну ладно, шутки шутками, а канадец откатал прекрасно и сейчас, возможно, сместит японца с промежуточного первого места.

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22:25

Гоголев начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп — все исполнено спокойно и уверенно. Практически сразу идет тройной аксель, а за ним и тройной риттбергер — все прыжковые элементы сделаны чисто и на плюсы.

22:24

На льду — один из фаворитов сегодняшнего вечера Стивен Гоголев из Канады! У него очень необычный набор музыки (прямо русский) — «Большой Вальс» Гаврилина и «Яблочко» — известная музыка для танцев русских моряков.

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22:23

Оценки Белоградского:

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22:21

В принципе можно было попробовать присоединить второй элемент к какому-нибудь из оставшихся прыжков, но Белоградский не стал этого делать. Двойной аксель и тройной риттбергер были исполнены сольно — и тоже с недочетами. Тем не менее зрители аплодируют ему за старание.

22:19

К сожалению, сильная музыка с явно мужским духом не помогает парню: он падает с первого же элемента — тройного лутца и теряет каскад (второй прыжок просто не сумел присоединить из-за падения).

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22:18

На льду — Матиас Белоградский из Чехии! Он катается под харизматичную композицию Love Is a Bitch в исполнении Two Feet, а также Seven Nations Army.

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22:17

Оценки Сато сильно отличаются от тех, что получил предыдущий участник (даже тренер японца в шоке):

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22:15

Финальный элемент — тройной риттбергер — также проходит без сучка без задоринки, и Сато отправляется в эмоциональную дорожку шагов, в порыве чувств даже опускаясь на колено. Вообще ему идет этот образ беспечного паренька в белой рубашке и расслабленном галстуке. По крайней мере, видимая легкость прыжков и отличное владение коньком позволяют изобразить нужное настроение без усилий.

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22:14

Очень легко и с большим запасом по высоте Сато исполняет тройной аксель! Прямо совершенно другой уровень на фоне Рудковского. В таком же стиле ему удается непростой каскад тройной лутц + тройной тулуп, и японец уходит в серию вращений.

22:12

Следующим выступает талантливый 15-летний японец Шун Сато. Его выбор композиции — Arrivee des Comionneurs в исполнении Michel Legrand.

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22:11

Оценки Рудковского:

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22:10

Последний прыжок — двойной аксель — так же получается с недокрутом. Кажется, что Рудковский немного не поспевает за ритмичным Рахманиновым и начинает допускать ошибки в технике.

22:09

Первый элемент — тройной риттбергер, обязательный для юниоров в этом сезоне, — удается Михайло на ура, а вот каскад тройной флип + тройной тулуп уже выходит натужным. Украинец явно недокручивает последний прыжок и ощутимо дрожит на приземлении. Но на ногах удержался, молодец!

22:08

Итак, первым выступает 16-летний украинец Михайло Рудковский, который катается в черном костюме с золотыми узорами под Рапсодию Рахманинова на тему Паганини.

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22:06

А у нас тем временем вышли на разминку парни из первой группы! Талантливый канадец Гоголев выступит здесь четвертым из пяти. С самого начала у нас будет задана высокая планка.

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22:05

Юноши открывают этап ЮГП в Лейк-Плэсиде, однако нас ожидает не менее интересное противостояние среди девушек — там примут участие россиянка Анастасия Тараканова и американка Алиса Лью, которая прыгает тройной аксель и четверной лутц. Также в танцах на льду будет интересно понаблюдать за дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, которая катается в паре с Глебом Смолкиным. Общее превью к этапу в Лейк-Плэсиде также читайте на «Газете.Ru»:

22:00

Также очень интересно будет понаблюдать сегодня за Стивеном Гоголевым — канадским вундеркиндом российского происхождения, который уже прыгает четверной лутц и является, пожалуй, фаворитом данного этапа среди юношей. «Газета.Ru» даже посвятила ему отдельную статью накануне этих соревнований.

21:55

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Лейк-Плэсиде (США) начинается 2-й этап Гран-при среди юниоров. Сегодня в рамках короткой программы у юношей в борьбу за золото турнира вступают россияне Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин.

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