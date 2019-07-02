Не видать золота Игр: кто уничтожит гениев Тутберидзе

Анонимный донор яйцеклетки и суррогатная мать

Алиса Лью родилась в начале августа 2005 года в Кловисе, штат Калифорния. Ее семья является мигрантами из китайской провинции Сычуань, откуда ее отец Артур приехал в 25-летнем возрасте для получения образования. В семье Артура Лью сразу пять детей — два сына и три дочери, причем Алиса является старшей. Особенность девочки в том, что имя ее матери неизвестно. Спортсмена была зачата с помощью анонимного донора, предоставившего яйцеклетку, а также рождена от суррогатной матери.

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В самом раннем детстве Алиса была отдана в китайскую школу Окленда, но вместо занятий искусством увлеклась фигурным катанием. Так, в пять лет она встала на коньки, а ее первым тренером стала Лаура Липецки, под руководством которой юная спортсменка занимается до сих пор.

Из-за фигурного катания и напряженного в связи со спортом и соревнованиями графика Алиса была вынуждена перейти на домашнее обучение: школу девушка стала посещать слишком редко. Подобная история однажды коснулась и другого американского фигуриста из Калифорнии, чья семья также является выходцами из Китая, Винсента Чжоу.

В первое время Лью каталась в общей группе. Однако позднее, когда хореограф фигуристки Синди Стюарт разглядела в спортсменке выдающийся талант, тренерский штаб Алисы принял решение перевести ее на индивидуальные занятия.

Разнесла всех без тройного акселя

Первым турниром для Лью стало первенство США среди юниоров в 2015 году. Для себя американка стартовала с неплохим результатом, заняв седьмое место. Через год Алиса дебютировала на чемпионате США в разряде Intermediate, выполнив в короткой программе два тройных сальхова, один из которых был сделан в каскаде с двойным тулупом. В конечном итоге она и стала победительницей соревнований в своей возрастной категории. Спустя еще один год американка усложнила свою программу, добавив каскад тройной лутц + тройной тулуп, однако из-за недокрута в прыжке довольствовалась лишь четвертым местом на национальном чемпионате. Но громко заявила о себе Лью в сезоне-2017/18.

Тогда на чемпионате США среди юниоров она завоевала золотую медаль, набрав в общей сумме 184,16 балла, при этом обойдясь в своей программе без тройного акселя.

В ее арсенал тогда входили двойной аксель, каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц, а также еще один тройной лутц в комбинации с тройным тулупом. В то же время Алиса считала необходимостью выучить аксель в три оборота. Сделать это удалось в следующем сезоне, когда американка выиграла абсолютно все соревнования, участие в которых она приняла: от Азиатского открытого первенства до взрослого чемпионата США.

В общей сумме Лью набрала 217,51 балла, опередив даже таких звездных и мощных американок, как Брэди Теннелл и Мэрайю Белл, занявших второе и третье места соответственно.

Угроза для Тутберидзе

Уже сейчас об Алисе Лью говорят как о чемпионке зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. По потенциалу американка превосходит всех российских звезд женского одиночного катания: как Елизавету Туткамышеву с Алиной Загитовой, так и уже бывших юниорок группы Этери Тутберидзе Анну Щербакову, Александру Трусову и Алену Косторную, которые со следующего сезона дебютируют на взрослом уровне.

В своем арсенале Щербакова и Трусова имеют четверные лутц и тулуп. Осознавая уровень конкуренции, прыжок в четыре оборота намерена выучить и Лью.

На минувшем турнире Broadmoor Open в США Алиса уже предприняла попытку выполнить четверной прыжок. И не один: 13-летняя фигуристка прыгнула два лутца в четыре оборота, а также два тройных акселя. Однако лутцы были сделаны с недокрутом — на втором прыжке Лью и вовсе неудачно приземлилась, — а с тройного акселя она упала.

Преимуществом для Лью должен стать ее возраст. По базовым компонентам короткой и произвольных программ она является одной из самых лучших в мире. В технической базе она едва уступает японке Рике Кихире, а также немного недостает до Трусовой и Щербаковой, однако Кихира уже вовсю соревнуется на взрослом уровне, а две россиянки имеют богатый опыт выступлений среди юниоров на международной арене. Лью же предстоит только столкнуться с этим.

Сейчас американской звезде есть 13 лет, а это значит, что в следующем сезоне она будет допущена до юниорских этапов Гран-при. Там же выступит и еще один талант из группы Тутберидзе Камила Валиева. И именно этим двум фигуристкам пророчат главное соревнование за золото Олимпиады-2022.

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