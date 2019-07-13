Страшная болезнь: Зидан потерял брата

В семье главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана произошла трагедия. На 55-м году жизни скончался старший брат французского специалиста Фарид. По информации издания AS, причиной смерти стал рак, который был недавно диагностирован у мужчины.

Как сообщает официальный сайт испанской команды, тренировка «Реала» началась с минуты молчания в память о брате наставника.

Сейчас мадридский клуб тренируется в канадском Монреале, где готовится к предсезонному турне по Северной Америке. 12 июля стало известно, что Зидан покинул расположение клуба, уведомив об этом руководство «сливочных». По сообщениям Marca, специалист вернулся в Испанию.

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Пока Зидан по личным обстоятельствам отсутствует в Канаде, руководство командой на себя взял его помощник Давид Беттони. В Северной Америке в рамках товарищеского турнира International Champions Cup мадридский клуб должен сыграть с мюнхенской «Баварией», лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико». Матчи состоятся в июле в различных городах США.

В жизни французского специалиста началась черная полоса. Недавно был ограблен дом Зидана. Преступники забрались в дом наставника «Реала», когда в жилище никого не было. Примечательно, что Зинедин был не единственной жертвой, также были ограблены дома хавбека мадридской команды Иско, форварда «Реала» Карима Бензема и других знаменитых футболистов Примеры: Кевина-Принса Боатенга, Жорди Альбы, Хоакина Санчеса, Жерара Пике, Эсекьеля Гарая, Жоффрей Кондогбиа и Альваро Мораты.

Рак, который, по информации испанских СМИ, был диагностирован у брата Зидана, не щадит никого.

В апреле 2019 года стало известно о том, что у Хоакина Капарроса, который тогда был главным тренером испанской «Севильи», было диагностировано это заболевание. По признанию самого специалиста, у него был обнаружен хронический лейкоз. Наставник команды не собирался оставлять свой пост, однако позднее на его место пришел Хулен Лопетеги. Сам Хоакин стал директором «Севильи».

В испанской команде случай диагностирования рака не стал первым.

В 2017 году Эдуардо Бериссо, возглавлявший «Севилью» в тот отрезок времени, рассказал о том, что у него был обнаружен рак предстательной железы. В этой истории есть один примечательный момент.

Игрокам клуба о своем заболевании специалист рассказал в перерыве матча против «Ливерпуля». Команды встретились в рамках пятого тура Лиги чемпионов. После первого тайма испанцы уступали со счетом 0:3, и, видимо, Бериссо не нашел лучшего момента, чтобы рассказать о своем недуге.

Был ли это тактический ход или нет — неизвестно, но во втором тайме болельщики увидели совсем другую «Севилью». Испанская команда забила три мяча в ворота англичан и вытянула почти проигранный матч на ничью. Через неделю после этого поединка специалист был доставлен в больницу, прооперирован и вскоре выписан.

Когда речь заходит о трагических смертях от рака в футболе, то нельзя не вспомнить историю Тито Вилановы, который скончался 25 апреля 2014 года, почти через сутки после проведенной операции из-за рака слюнных желез.

Из-за своей болезни Тито не смог полноценно раскрыться на посту главного тренера «Барселоны». Виланова стал наставником каталонской команды в 2012 году. На тот момент он уже четыре года работал в структуре клуба, был помощником Хосепа Гвардиолы. Для него это был один из самых главных шансов в жизни, он грезил привести родную команду к громким победам.

Рак был диагностирован у Вилановы в 2011 году, тогда же он был прооперирован. Тогда казалось, что болезнь побеждена, и специалист приступил к работе в «Барселоне». Однако в конце 2012 года у него случился рецидив. На тот момент свой пост Тито занимал уже полгода. Из-за операций и восстановления он пропустил больше двух месяцев.

В тот сезон единственной победой Вилановы стал выигранный чемпионат Испании. Победителем Примеры «Барселона» стала в 22-й раз. А вот в Лиге чемпионов команде не везло совсем — каталонцы покинули турнир на стадии полуфинала. На этой стадии команда встречалась с «Баварией» и по сумме двух матчей уступила со счетом 0:7.