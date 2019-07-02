Битва с грозной украинкой: россиянка страдает на Уимблдоне. LIVE

Еще одним интересным поединком сегодня будет матч между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексеем Попыриным. В прошлый раз Медведев дошел на Уимблдоне до третьего круга, так что будет надеяться как минимум на повторение рекорда. С тех пор россиянин серьезно спрогрессировал и поднялся на 40 позиций в рейтинге ATP (сейчас он 13-й). Что касается 19-летнего австралийца, то он может похвастаться убойной подачей, а также тем, что в первом круге за три сета разобрался с гораздо более опытным Пабло Карреньо-Бустой.