онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Битва с грозной украинкой: россиянка страдает на Уимблдоне. LIVE

Онлайн-трансляция третьего дня Уимблдона: матчи Джоковича, Плишковой, Халеп

На Уимблдоне проходят матчи второго круга. Свои поединки проводят Новак Джокович, Стэн Вавринка, Виктория Азаренко, Элина Свитолина, Каролина Плишкова, Симона Халеп и другие звезды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
13:50

Еще одним интересным поединком сегодня будет матч между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексеем Попыриным. В прошлый раз Медведев дошел на Уимблдоне до третьего круга, так что будет надеяться как минимум на повторение рекорда. С тех пор россиянин серьезно спрогрессировал и поднялся на 40 позиций в рейтинге ATP (сейчас он 13-й). Что касается 19-летнего австралийца, то он может похвастаться убойной подачей, а также тем, что в первом круге за три сета разобрался с гораздо более опытным Пабло Карреньо-Бустой.

close
Даниил Медведев Даниил Медведев
Даниил Медведев

Даниил Медведев

Reuters
13:45

Титулованный Стэн Вавринка тем временем испытывает серьезные проблемы с нахальным Опелкой. 21-летний американец уже выигрывает в первом сете со счетом 6:5 и вполне может забрать себе партию! Вот это да. Неужели и во втором круге продолжится вылет фаворитов, который мы уже наблюдали вчера?

13:40

А вот Азаренко ставит на место обидчицу Касаткиной! Несмотря на просто катастрофическое начало матча с кучей ошибок и потерей своей подачи, белоруска собралась и задала Томлянович такой темп, что та начала сама допускать невероятное количество оплошностей и в итоге уступила в первом сете со счетом 2:6. Все перевернулось с ног на голову.

close
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

РИА Новости
13:35

Ух, Гаспарян дает настоящий бой Свитолиной! Топовая украинка уже проигрывает в первом сете 2:3, но все это происходит в томительной борьбе «больше, меньше, ровно». Соперницы буквально выживают на корте, дожидаясь ошибок друг от друга.

close
Элина Свитолина Элина Свитолина
Элина Свитолина

Элина Свитолина

РИА Новости
13:30

В мужском турнире стартовал интересный матч между знаменитым швейцарцем Стэном Вавринкой (победитель трех турниров «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open) и американцем Райлли Опелкой. В первом круге Вавринка без проблем разобрался с бельгийцем Рубеном Бемельмансом (6:3, 6:2, 6:2), однако грядущий матч станет для него лишь четвертым на траве в этом сезоне. Можно сказать, что Стэн толком и не готовился к Уимблдону — единственному турниру «Большого шлема», который он еще не выигрывал. В общем, понаблюдать за его игрой с Опелкой, владеющим мощной подачей, в любом случае будет интересно.

13:25

В противостоянии Азаренко и Томлянович неожиданно вперед вышла австралийка! Все-таки не зря она уверенно одолела Касаткину в первом круге... Очень мощно подает Айла и только за счет этого быстро берет первый гейм.

13:20

Тем временем в матче Свитолиной и Гаспарян идет упорная борьба. Соперницы взяли по гейму: сначала вперед вышла Гаспарян (причем не затратив на это особых усилий), а потом украинка сравняла счет на своей подаче. В первом сете счет 1:1.

13:15

Также сегодня состоится интересное противостояние белоруски Виктории Азаренко и австралийки Айлы Томлянович, которая в первом круге сенсационно выбила россиянку Дарью Касаткину, которую считают наследницей Шараповой, со счетом 6:3, 6:1. Фаворитом здесь считается, конечно, Азаренко: Томлянович прошла Касаткину во многом за счет ошибок самой россиянки. Виктория находится сейчас в отличной форме и таких подарков делать не будет.

13:10

В первом круге Свитолина обыграла Дарью Гаврилову 7:5, 6:0), а Гаспарян одолела Анну-Лену Фридсам (6:4, 6:4). Из сильных сторон Маргариты стоит выделить высокую скорость передвижения, мощный бэкхенд с одной руки и неприятная для любой соперницы игра резаными ударами. Свитолина, конечно, является фаворитом этой встречи в любом случае, но в последнее время грозная украинка играет не очень удачно, так что россиянка точно должна дать ей бой.

close
Маргарита Гаспарян Маргарита Гаспарян
Маргарита Гаспарян

Маргарита Гаспарян

РИА Новости
13:05

Одним из самых интересных противостояний для российских болельщиков сегодня будет встреча Маргариты Гаспарян с топовой украинкой Элиной Свитолиной, которая является восьмой ракеткой мира. Россиянка же пока занимает лишь 62-е место в мировом рейтинге. Тем не менее пару недель назад Маргарита уже встречалась со Свитолиной на травяном турнире в Бирмингеме — и победила! Так что все не так однозначно.

13:00

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! На третьем турнире «Большого шлема» в сезоне, Уимблдоне, проходят матчи второго круга. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.