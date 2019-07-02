Битва с грозной украинкой: россиянка страдает на Уимблдоне. LIVE

Еще одним интересным поединком сегодня будет матч между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексеем Попыриным. В прошлый раз Медведев дошел на Уимблдоне до третьего круга, так что будет надеяться как минимум на повторение рекорда. С тех пор россиянин серьезно спрогрессировал и поднялся на 40 позиций в рейтинге ATP (сейчас он 13-й). Что касается 19-летнего австралийца, то он может похвастаться убойной подачей, а также тем, что в первом круге за три сета разобрался с гораздо более опытным Пабло Карреньо-Бустой.
Даниил МедведевReuters
Титулованный Стэн Вавринка тем временем испытывает серьезные проблемы с нахальным Опелкой. 21-летний американец уже выигрывает в первом сете со счетом 6:5 и вполне может забрать себе партию! Вот это да. Неужели и во втором круге продолжится вылет фаворитов, который мы уже наблюдали вчера?
А вот Азаренко ставит на место обидчицу Касаткиной! Несмотря на просто катастрофическое начало матча с кучей ошибок и потерей своей подачи, белоруска собралась и задала Томлянович такой темп, что та начала сама допускать невероятное количество оплошностей и в итоге уступила в первом сете со счетом 2:6. Все перевернулось с ног на голову.
Дарья КасаткинаРИА Новости
Ух, Гаспарян дает настоящий бой Свитолиной! Топовая украинка уже проигрывает в первом сете 2:3, но все это происходит в томительной борьбе «больше, меньше, ровно». Соперницы буквально выживают на корте, дожидаясь ошибок друг от друга.
Элина СвитолинаРИА Новости
В мужском турнире стартовал интересный матч между знаменитым швейцарцем Стэном Вавринкой (победитель трех турниров «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open) и американцем Райлли Опелкой. В первом круге Вавринка без проблем разобрался с бельгийцем Рубеном Бемельмансом (6:3, 6:2, 6:2), однако грядущий матч станет для него лишь четвертым на траве в этом сезоне. Можно сказать, что Стэн толком и не готовился к Уимблдону — единственному турниру «Большого шлема», который он еще не выигрывал. В общем, понаблюдать за его игрой с Опелкой, владеющим мощной подачей, в любом случае будет интересно.
В противостоянии Азаренко и Томлянович неожиданно вперед вышла австралийка! Все-таки не зря она уверенно одолела Касаткину в первом круге... Очень мощно подает Айла и только за счет этого быстро берет первый гейм.
Тем временем в матче Свитолиной и Гаспарян идет упорная борьба. Соперницы взяли по гейму: сначала вперед вышла Гаспарян (причем не затратив на это особых усилий), а потом украинка сравняла счет на своей подаче. В первом сете счет 1:1.
Также сегодня состоится интересное противостояние белоруски Виктории Азаренко и австралийки Айлы Томлянович, которая в первом круге сенсационно выбила россиянку Дарью Касаткину, которую считают наследницей Шараповой, со счетом 6:3, 6:1. Фаворитом здесь считается, конечно, Азаренко: Томлянович прошла Касаткину во многом за счет ошибок самой россиянки. Виктория находится сейчас в отличной форме и таких подарков делать не будет.
В первом круге Свитолина обыграла Дарью Гаврилову 7:5, 6:0), а Гаспарян одолела Анну-Лену Фридсам (6:4, 6:4). Из сильных сторон Маргариты стоит выделить высокую скорость передвижения, мощный бэкхенд с одной руки и неприятная для любой соперницы игра резаными ударами. Свитолина, конечно, является фаворитом этой встречи в любом случае, но в последнее время грозная украинка играет не очень удачно, так что россиянка точно должна дать ей бой.
Маргарита ГаспарянРИА Новости
Одним из самых интересных противостояний для российских болельщиков сегодня будет встреча Маргариты Гаспарян с топовой украинкой Элиной Свитолиной, которая является восьмой ракеткой мира. Россиянка же пока занимает лишь 62-е место в мировом рейтинге. Тем не менее пару недель назад Маргарита уже встречалась со Свитолиной на травяном турнире в Бирмингеме — и победила! Так что все не так однозначно.
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