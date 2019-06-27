Довыпендривались: футболисты из Грузии остались без денег

Грузинский футбольный клуб «Торпедо» (Кутаиси), футболисты которого недавно сфотографировались перед матчем 19-го тура национального чемпионата в майках с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», испытывает серьезные финансовые трудности.

Напомним, что игроки действующего обладателя Кубка Грузии провели акцию на фоне конфликта в Тбилиси, в результате которого президент России Владимир Путин временно запретил отечественным компаниям авиасообщение с Грузией с 8 июля.

При этом в самом клубе существуют серьезные финансовые проблемы. Зарплаты не выплачиваются уже более двух месяцев, и целый ряд футболистов команды уже принял решение в преддверии нового сезона из-за этого разорвать действующие соглашения в одностороннем порядке, что при таком раскладе разрешено правилами ФИФА.

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Контракты с «Торпедо» уже разорвали украинец Александр Азацкий, находившийся в Кутаиси на правах аренды из чешского «Баника», пришедший из «Динамо» (Батуми) Мамука Кобахидзе, а также легионеры из Македонии и Бразилии Никола Стеипович и Ричард Лука.

Кроме того, уже прекратил действие договор клуба с одним из его лидеров Мерабом Гигаури, планирующим теперь продолжить карьеру в азербайджанской «Габале», сообщает sputnik-georgia.ru. На грани ухода из клуба находятся еще четыре грузинских игрока: Леван Гегечкори, Нодар Кавтарадзе, Мате Цинцадзе и Буду Зивзивадзе.

«В клубе начались серьезные финансовые проблемы. Четыре месяца не платили зарплату, что и стало главной причиной моего решение покинуть грузинский клуб,

— рассказал еще один ушедший из команды украинец Амбросий Чачуа.

— Контракт с «Торпедо» разорвал, поэтому пребываю в статусе свободного агента. Долги? Обещают погасить. Сейчас юристы занимаются этим вопросом. Время покажет, как все завершится. Будущее? На данный момент жду конкретики. Украина, или вновь зарубежный опыт? Трудно сказать на данный момент, посмотрим».

При этом уже через пару недель торпедовцам предстоит важнейший матч: первая игра квалификационного раунда Лиги Европы против казахстанского «Ордабасы», который изначально считался фаворитом противостояния, а теперь приобрел безоговорочный статус.

Интересно, что главным тренером казахстанской команды является бывший главный тренер сборной Грузии Кахабер Цхададзе, выступавший в свое время в чемпионате России за московские «Спартак» и «Динамо», а также владикавказскую «Аланию» и махачкалинский «Анжи».

Первая встреча «Ордабасы» и «Торпедо» состоится 11 июля в Казахстане, а уже через неделю в ответном поединке команды сойдутся в Тбилиси, где торпедовцы будут проводить домашние встречи еврокубков.

В то же время получило «Торпедо» и хорошую новость: Федерация футбола Грузии официально объявила, что не будет наказывать ни клуб, ни его футболистов.

«На данный момент, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Нам не поступало никаких заявок ни от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ни от Международной футбольной федерации (ФИФА). Я также хочу лично подтвердить, что акция солидарности, в которой участвовали грузинские клубы на прошедшей неделе, полностью поддержана нами», — цитирует грузинское телевидение генерального секретаря ФФГ Давида Муджири.

Интересно, что сам Муджири выступал в Российской Премьер-лиге с 2006 по 2009 годы за самарские «Крылья Советов» и столичный «Локомотив».

«Нам очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента,

— отметил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, чьи слова приводит Sport24.

— Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому очень удивлены и надеемся, что наши коллеги будут вести себя корректно и уважительно. Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА — футбол должен быть вне политики».

Не оставил без внимания ситуацию и президент РФС Александр Дюкова, дававший пресс-конференцию по итогам заседания исполкома организации.

«Здесь нужно говорить о ситуации футбола Грузии в целом. У нас есть основания считать, что федерация нарушила принципы юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна на это отреагировать, — подчеркнул Дюков.

— В соответствии с уставом ФИФА федерации должны придерживаться принципа политического нейтралитета. Мы оцениваем эти действия как провокацию, поэтому рассматриваем возможность обратиться с претензией и просьбой разобраться в ФИФА.

Политика должна быть вне футбола, а футбол – вне политики. У многих есть свои политические позиции по различным вопросам. Если мы начнем использовать футбол для их продвижения, то очень скоро превратим этот вид спорта в одно большое политическое ток-шоу».

Что касается футбола на международной арене, то в УЕФА приняли решение не разводить во время жеребьевки грузинские и российские клубы. Так, в следующем еврокубковом сезоне Грузию помимо «Торпедо» представят тбилисское «Динамо», «Чихура» из Сачхере и «Сабуртало». Первые три клуба сыграют в Лиге Европы и стартуют в турнире с первого квалификационного раунда, «Сабуртало» же выступит в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Среди российских клубов в еврокубках выступят петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», пробившиеся в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар», стартующий в самом престижном первенстве континента с третьего квалификационного раунда, а также тульский «Арсенал» и московские «Спартак» и ЦСКА, которые представят Россию в Лиге Европы.

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