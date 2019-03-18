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Много мата: что Туктамышева сказала о Медведевой в трэш-шоу

Много мата: как Туктамышева открыла трэш-шоу разговорами о Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает покорять медиапространство. Спортсменка стала одной из участниц скандального шоу на клубном канале петербургского «Зенита» «Z+», где рассказала об отношениях с Евгенией Медведевой и своей реакции на непопадание в состав сборной России на чемпионат мира.

Одна из самых ярких российских фигуристок-одиночниц Елизавета Туктамышева все чаще становится героем различных шоу и громких интервью. Туктамышеву благодаря взлетевшей в последнее время популярности пригласили в дебютный выпуск шоу на клубном канале петербургского «Зенита» — «Z+». Программа получила в большей степени негативные отзывы и некоторым зрителям показалась даже аморальной, но и там нашлось место вопросам про фигурное катание.

Интервьюировала Туктамышеву известная телеведущая Мария Командная, впоследствии отказавшаяся от гонорара за шоу, назвав свое участие там «ошибкой».

22-летнюю фигуристку допытывали вопросами о непопадании в заявку сборной России на чемпионат мира. В шутку Туктамышева даже выразила свое мнение о том, нет ли в этом решении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) географического подтекста.

«Надеюсь, что руки Москвы в решении по составу на чемпионат мира нет. Надеюсь, там все было более-менее справедливо»,

— сказала Туктамышева.

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Спортсменка поддержала версию ФФККР, согласно которой она не поехала на первенство мира исключительно из-за проигрыша Евгении Медведевой в финале Кубка России – на турнире она уступила ученице Брайана Орсера чуть более одного балла. По словам Туктамышевой, несмотря на свое непопадание в национальную команду, она будет поддерживать остальных российских участниц.

«Меня не взяли не из-за возраста. Просто проиграла на финале Кубка.

Эмоции не самые положительные, но я с ними справляюсь.

Просто хочу, чтобы этот чемпионат мира закончился и все сложилось удачно у девочек. Буду обращаться только ко всем девочкам, поскольку я болею за Россию», — заверила она.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. Россию в категории женщин-одиночниц представят Алина Загитова, Медведева и Софья Самодурова.

Что касается личного противостояния Туктамышевой и Медведевой, то Елизавета опровергла все слухи о своих разногласиях с Евгенией. И произошедшее после финала Кубка России, как она заметила, никак не повлияло на их отношения.

«Конечно, если случайно встречусь с Медведевой, то подойду к ней и поздороваюсь.

То, что происходит в интернете — это между болельщиками.

А у нас с Женей нет никаких недопониманий», — сказала спортсменка.

«Мы абсолютно те же спортсменки, те же люди, у нас такое же отношение друг к другу. Надеюсь, на ней перед чемпионатом мира это никак не сказалось и она продолжила тренироваться в спокойной обстановке», — считает Туктамышева.

Вердикт федерации по поводу состава сборной и решения судей в финале кубка России неоднократно подвергались критике, поскольку у подопечной Алексея Мишина программа с точки зрения базы намного привлекательнее. К тому же

Туктамышева является одной из немногих фигуристок мира, которая способна прыгать тройной аксель – элемент ультра-си.

Говоря о «Z+», новый контент на клубном канале сине-бело-голубых вызвал культурный шок у большинства зрителей. Состав программы был по-настоящему звездным: Командная, Туктамышева, музыкант Сергей Шнуров, шоумен Александр Гудков, блогер Илья Варламов, бывший футболист Евгений Савин, тренер Александр Григорян и многие другие. Участники в необычной форме обсуждали самые различные вещи, пока в прямом эфире на фоне шла трансляция матча «Спартак» — «Зенит».

В частности, медийные персонажи позволяли себе оскорбительные сравнения Москвы и Санкт-Петербурга во время баттла городов, а также многократную нецензурную брань.

Своеобразной изюминкой стала сцена, где стендап-комик Антон Борисов ел сырое мясо и говорил про изнасилование свиньи, намекая на прозвище красно-белых.

Президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в курсе, что интерактивное шоу вызвало шквал негатива у зрителей, однако он оказался пока не готов комментировать произошедшее.

«Я уже видел реакцию на эту трансляцию. Но вчера вечером находился непосредственно на матче со «Спартаком», поэтому сам ознакомиться с контентом не имел возможности. Обязательно сделаю это сегодня и только после этого смогу обстоятельно прокомментировать произошедшее», — приводит слова Медведева «СЭ».

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин и директор по связям с общественностью лиги Сергей Алексеев резко отвергли «уникальный контент» от клубного канала «Зенита», добавив, что РПЛ осуждает подобные передачи на ресурсах отечественных клубов.

«Мы считаем недопустимым — и это слово я хочу подчеркнуть — показывать такие передачи на клубных сайтах. Позиция наша однозначна», 

— цитирует Алексеева Prostoprosport.

«Мы нетерпимы к матам, особенно в публичном пространстве. Такого быть не должно. Все клубы должны контролировать контент. Мы надеемся, что подобного у нас не будет», — добавил Мейтин.

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