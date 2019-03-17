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«Он же не сказал «негр»: за что накажут Погребняка

Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован за свое интервью, в котором он заявил, что не хотел бы видеть в сборной России по футболу темнокожих футболистов. Сам игрок уже извинился за свои слова.

17 марта стало известно, что нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк может быть дисквалифицирован комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).

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«Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame, — прокомментировал слова футболиста для Sport24 заместитель офицера РФС по этике Александр Баранов.

— Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

Несомненно, комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста».

Напомним, что поводом для возникновения конфликтной ситуацией стало интервью Погребняка «Комсомольской правде», в котором футболисту задали вопрос об отношении форварда к тому, что за сборную России по футболу выступают несколько натурализованных игроков.

«Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали, — рассказал Погребняк.

— Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.

Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев».

Сам 35-летний нападающий выступал за национальную команду России с 2006 по 2012 годы и провел за нее 33 матча, в которых отличился восемь раз.

Погребняк мог и должен был принять участие в Евро-2008, где сборная под руководством Гуса Хиддинка вышла в полуфинал, однако из-за повреждения отказался от вызова.

Футболист «Урала» вынужден был повторно высказаться по поводу своих слов про темнокожих футболистов.

«Все что я сказал, было сказано политкорректно. Хотя я просто, видимо, не так выразился. Все нормально. Разберемся,

— отметил Павел в повторной беседе с уральским отделением «Комсомольской правды».

— Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Я никого не хотел обидеть».

Высказать свою позицию по поводу ситуации вокруг своего футболиста пришлось и главному тренеру «шмелей» Дмитрий Парфенов, который назвал эту историю «полной ерундой».

«Дисквалификация Погребняка за высказывание против темнокожих игроков в сборной России? Полная ерунда, не знаю, как еще это комментировать. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, что это за решение. Достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание, — заявил «Чемпионату» специалист, недавно выбивший из четвертьфинала Кубка России московский «Спартак».

— Эта история на 100% не стоит такого внимания и отдельного рассмотрения. Что касается слов Погребняка, то мои игроки – взрослые люди, они знают, что говорят».

Яростно вступился за своего подопечного президент «Урала» Григорий Иванов, известный своими яркими высказываниями на любую тему.

«Что вообще происходит? Что вы все набросились на Павла? Парень сказал, что думает. Он отвечает за свои слова, — возмутился Иванов в комментарии «Спорт-Экспрессу».

— Погребняк же не назвал Ари черным или негром? Он просто сказал – темнокожий. Где криминал-то?

Я вас тоже могу назвать сейчас белокожим. И что? Это оскорбление, что ли? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию».

Нападающий «Краснодара» Ари впервые был вызван в сборную России на решающий матч второго дивизиона Лиги наций УЕФА против Швеции, так как после летнего чемпионата мира наконец получил российский паспорт, о чем давно мечтал.

На самом домашнем мундиале за команду Станислава Черчесова играл бразилец Марио Фернандес.

Кроме того, в сборную России вызываются также имеющие российские корни, но выступавшие в Бундеслиге защитники Роман Нойштедтер и Константин Рауш, не так давно обладавшие только немецкими паспортами.

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