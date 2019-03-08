«Не хватило сил»: почему «Зенит» провалился в Лиге Европы

Петербургский «Зенит» на своем поле уступил испанскому «Вильярреалу» со счетом 1:3 в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

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В первом тайме испанский клуб полностью переиграл российскую команду – имел лучший процент владения мячом, а также превосходил соперника по количеству и точности ударов по воротам. И забил первым: Альваро Гонсалес после подачи Самуэля Чуквезе сделал точную скидку на одинокого Висенте Иборру, и тот головой отправил мяч в ворота петербуржцев.

«Зенит», правда, отыгрался моментально, и вновь сине-бело-голубых выручил Сердар Азмун. У иранца был шанс вывести свою команду вперед еще при счете 0:0, однако выход один на один с вратарем он не реализовал.

Второй возможностью Азмун воспользовался: голкипер отразил удар Артема Дзюбы с ближней дистанции, и мяч отскочил точно Роберту Маку. У словака удар не получился, но на подхвате оказался иранский новичок «Зенита», который и поразил ворота с полуметра. Хотя Азмун и находился в офсайде, арбитр гол засчитал.

Во втором тайме российская команда пыталась переломить ход встречи, проводя атаку за атакой, но мяч летел исключительно в ворота «Зенита».

Сначала Херар Морено оставил в дураках центр обороны петербуржцев, а затем Мануэль Морланес точно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол ворот Андрея Лунева. Таким образом, «Вильярреал» выиграл в гостях со счетом 3:1 и сделали почти невозможным выход сине-бело-голубых в четвертьфинал Лиги Европы.

Стоит отметить, что для «Зенита» при этом нет ничего невозможного. Достаточно вспомнить, как подопечные Сергея Семака после поражения в гостях от минского «Динамо» в третьем отборочном этапе турнира (1:4) дома разгромила белорусов со счетом 8:1.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак, говоря о проигрыше, отметил, что команде не хватило сил прийти в чувство после первого пропущенного мяча во втором тайме.

«Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе. Были у нас моменты, были у соперника. Думаю, результат первого тайма объективен. Во второй половине встречи сыграли хуже. Пропущенный после розыгрыша аута и отскока мяч повлиял на ход матча. Гораздо сложнее стало.

Соперник хорошо контролировал мяч, мы пытались форсировать события, атаковать. Совершили много потерь, поэтому больше отбирали мяч, нежели сумели что-то создать в концовке матча у ворот соперника. К сожалению, проиграли. Старались, но не хватило сил и нужного нам результата», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Семак также заявил, что шансы на выход в следующий раунд турнира у команды есть.

Он заверил, что команда приложит максимум усилий, чтобы исправиться после первого матча и отыграться во втором, который пройдет на поле «Вильярреала», что немного затруднит петербуржцам задачу.

Главный тренер испанской команды Хавьер Кальеха заявил, что в клубе были очень удивлены, когда увидели заявку «Зенита» на матч. Он отметил, что у противника был очень сильный состав.

«Знали, что у «Зенита» два выдающихся нападающих, в целом очень сильный состав. Знали, что этих двух нападающих нужно стеречь. Считаю, что ключевой фактор в этой игре — контроль мяча. Мы сумели его наладить и добились победы.

Были удивлены, увидев заявку «Зенита». Не знали, кто может занять место на левом фланге обороны, среди имен не видели чистого левого защитника. Были этим удивлены», — цитирует наставника «Вильярреала» пресс-служба петербургского клуба.

Также Кальеха поделился эмоциями после победы, сообщив, что пропущенный мяч был всего лишь игровым моментом. Для него было главным, что команда продолжала верить в себя и играть в свой футбол.

«Дело не в слабых местах «Зенита», а в том, что мы использовали все свои сильные стороны. Мы играли в наш футбол, доминировали от начала и до конца. Сумели забить. Это был прекрасный матч с нашей стороны.

Пропущенный мяч? Это просто игровой момент. Были уверены, что это офсайд. Оказалось, это не так. Несмотря на то, что «Зенит» сравнял счет, мы продолжали верить в себя и во втором тайме сумели нарастить преимущество», — заключил специалист.

Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович отметил, что у команды было достаточно много проблем в этом матче, которых можно было бы избежать.

Особенно он сосредоточился на том, что команда часто пропускает после стандартных положений.

«Первые 25 минут мы контролировали игру, потом пропустили мяч. Не первый раз, когда у нас есть проблемы при стандартах у своих ворот. Надо обратить на это внимание. У нас много проблем с этим. После этого гола мы потеряли ритм.

«Вильярреал» — очень серьезная команда. Уверенно владеет мячом, знает момент, где наказать соперника за ошибку. Мы сегодня сделали много ошибок на таком уровне, нужно было больше эмоций и желания. Но у нас есть шансы, хоть и маленькие. Мы должны использовать каждый свой момент и верить», — приводит слова Ивановича «Чемпионат».

Сербский защитник, комментируя возможность добиться успеха в ответной встрече и пройти в следующий раунд соревнований, заявил, что «чудеса хоть и случаются, но не очень часто».

«Краснодар», который свой первый матч 1/8 финала играл в Испании против «Валенсии», также проиграл, по сравнению с «Зенитом» находится в более выгодной ситуации.

Российская команда действовала активнее, чем в матчах 1/16 финала против «Байера». Футболисты «Краснодара» постоянно убегали в атаки, но в итоге это сыграло против них. «Валенсия» ловила противника на контратаках.

Оба мяча «Валенсии» забил воспитанник мадридского «Реала» Родриго, который отличился с разницей в 12 минут. «Краснодар» смог отыграть только один мяч во втором тайме.

Юрий Газинский заметил подключение Виктора Классона по левому флангу и сделал заброс ему на ход. Швед ворвался в штрафную, оттеснил защитника и пробил точно в ближний угол мимо вратаря.

Ответный мяч пройдет в России, и краснодарская команда сохраняет шансы на выход в четвертьфинал турнира.

Их, по крайней мере, больше, чем у «Зенита».

Старший тренер российской команды Мурад Мусаев, который формально является наставником «быков», отметил, что «Валенсия» находилась в прекрасной форме. При этом он рассказал, что в перерыве команда обсуждала тактику на повышенных тонах.

«Мы увидели «Валенсию» в ее лучшем виде. Совершали то, что нельзя было делать, пропускали опасные атаки и получили такой результат в первом тайме. В перерыве поговорили на повышенных тонах, обсудили наши ошибки. Во втором тайме сумели прибавить в игре и забить мяч, который, надеюсь, поможет нам во втором матче», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон также высказался об этом поражении.

Шведский игрок отметил, что к домашнему матчу команда подойдет более уверенно, потому что на своем стадионе игры у «Краснодара» складываются гораздо лучше.

«В первые 25-30 минут мы проявили к сопернику слишком много уважения и сыграли не лучшим образом. Мы прибавили во втором тайме, создали неплохие моменты и забили важный мяч. Знаем, что дома мы играем лучше, так что с уверенностью подойдем к ответной игре», — цитирует шведского полузащитника официальный сайт УЕФА.

В составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев. В стартовый состав на игру с краснодарским клубом он не попал и вышел на замену на 70-й минуте встречи, не сумев отличиться результативными действиями, как и комментариями.

По словам хавбека «летучих мышей», в клубе ему запретили общаться с представителями прессы, в том числе и российской.

Ответный матч «Зенит» проведет на поле «Вильярреала» 14 марта. В тот же день на своем стадионе «Краснодар» пример «Валенсию».

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