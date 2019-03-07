Новый триумф: у России весь подиум в женском биатлоне. LIVE

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В девятом энде канадки вновь сравнивают счет. Что ж, очень равная игра — 8:8.
В женском пасьюте на 10 километров у России вновь весь пьедестал!
Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина — именно эти девушки принесли в копилку нашей сборной еще три награды.
Таджикские спортсмены выступят в горнолыжном спорте (слалом-гигант - 7-8 марта и слалом - 10-11 марта).
Перед отправкой в Россию, спортсмены рассказали, что постараются сделать все возможное, чтобы, так сказать, не упасть в снег лицом. Они будут стремиться к тому, чтобы показать более высокие результаты, чем на предыдущих крупных международных состязаниях.
И вновь отыгрывает Россия два очка у своих соперниц! 8:6 в женском керлинге после восьмого энда.
А тем временем канадские керлингистки в седьмом энде сравняли счет, набрав два очка. 6:6.
Лидер короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию среди мужчин Максим Ковтун поделился эмоциями после проката.
Через пять минут стартует женская гонка преследования. Следить за развитием событий можно здесь.
В шестом энде российским керлингисткам удалось выйти вперед и набрать еще два очка. 6:4.
Сборная Канады отыгралась в пятом энде. 4:4.
В 7.00 мск стартует женская гонка преследования в биатлоне на 10 км. В составе сборной России на дистанцию выйдут Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова и Елизавета Каплина. Накануне женщины пробежали спринт и именно в таком порядке заняли места в топ-6.
Также стартовала первая попытка в гигантском слаломе. Россию представляют Анастасия Горностаева, Софья Крохина, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Кристина Крюкова и Милена Фокина.
На данный момент в Красноярске проходят матчи среди женских сборных по керлингу. Российская команда, в составе которой выступают Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова и Анна Веневцева, встречается с Канадой. После четвертого энда счет 4:3 в пользу россиянок.
В общем медальном зачете Россия продолжает удерживать уверенное лидерство.
Вчера российские спортсмены завоевали 19 из 36 наград, из которых семь золотых медалей, столько же серебряных и пять бронзовых.
Золото завоевали биатлонисты Екатерина Мошкова и Эдуард Латыпов, лыжник Александр Терентьев, сноубордисты Милена Быкова и Дмитрий Карлагачев, фристайлистка Лана Прусакова и женская сборная России по шорт-треку.
Серебряные медали выиграли мужская сборная России по шорт-треку, сноубордисты Дмитрий Сарсембаев и Наталья Соболева, фристайлистка Анастасия Таталина, лыжница Христина Мацокина, биатлонисты Дмитрий Иванов и Ирина Казакевич.
Бронзовые награды в активе шорт-трекистки Екатерины Ефременковой, биатлонистов Тамары Ворониной и Никиты Поршнева, лыжников Полины Некрасовой и Андрея Собакарева.
Спортсмены поборются за награды в горнолыжном гигантском слаломе, мужчины и женщины бегут гонки преследования на 12,5 км и 10 км соответственно, спортивные пары и мужчины-одиночники определят первых чемпионов в фигурном катании, а также в спортивном ориентировании на лыжах пройдет спринтерская смешанная эстафета.
Сегодня будет разыграно шесть комплектов наград — 18 медалей!
Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует шестой день борьбы за медали. В этом онлайне мы будем освещать самые главные события этого масштабного мероприятия.