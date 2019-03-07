Новый триумф: у России весь подиум в женском биатлоне. LIVE

Вчера российские спортсмены завоевали 19 из 36 наград, из которых семь золотых медалей, столько же серебряных и пять бронзовых.

Золото завоевали биатлонисты Екатерина Мошкова и Эдуард Латыпов, лыжник Александр Терентьев, сноубордисты Милена Быкова и Дмитрий Карлагачев, фристайлистка Лана Прусакова и женская сборная России по шорт-треку.

Серебряные медали выиграли мужская сборная России по шорт-треку, сноубордисты Дмитрий Сарсембаев и Наталья Соболева, фристайлистка Анастасия Таталина, лыжница Христина Мацокина, биатлонисты Дмитрий Иванов и Ирина Казакевич.

Бронзовые награды в активе шорт-трекистки Екатерины Ефременковой, биатлонистов Тамары Ворониной и Никиты Поршнева, лыжников Полины Некрасовой и Андрея Собакарева.