Бойфренд Туктамышевой соперничает с лидером сборной. LIVE

А это слова победившего в короткой программе чемпиона России-2019 Максима Ковтуна:

«Хочу сказать, что Универсиада – самый необычный старт, на котором я был. Очень приятные ощущения, крутая организация, лед и болельщики – все супер. Праздничная и дружелюбная атмосфера – при том, что для всех это важный старт, все остаются в прекрасном расположении духа, общаются друг с другом, и это здорово.

Конкуренция? Безусловно, здесь нет какой-то части сильнейших спортсменов, но те серьезные люди, которые приехали, выступают на высочайшем уровне – чемпионатах мира и Европы, – поэтому разницы для меня нет, все равно надо показывать максимум».