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Бойфренд Туктамышевой соперничает с лидером сборной. LIVE

Онлайн произвольной программы мужчин в фигурном катании на Универсиаде

Мужчины показывают произвольную программу на соревнованиях по фигурному катанию в рамках Универсиады. Молодой человек Елизаветы Туктамышевой Андрей Лазукин после короткого выступления занимает третье место и теперь борется за победу с двумя другими россиянами — Максимом Ковтуном и Александром Самариным, который поедет на грядущий чемпионат мира в статусе первого номера сборной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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15:31

Марко Клепох из Словакии выступает.

15:30

Юниорское катание продемонстрировал китайский спортсмен, причем несколько элементов сорвал на прочерки. Всего один тройной прыжок. Не стоит удивляться низким оценкам. 89,16 за произвольную программу, 137,95 в сумме. На третьем месте из трех Ли на данный момент.

15:16

Китаец Рунки Лю на льду.

15:15

Не самый удачный прокат. 106,62 зарабатывает кореец. И падение было, и ребро на лутце. В итоге за компоненты даже больше, чем за технику. В сумме у Бюна 157,51.

15:11

Кореец Се-Юнг Бюн выступал первым.

15:10

А это слова победившего в короткой программе чемпиона России-2019 Максима Ковтуна:

«Хочу сказать, что Универсиада – самый необычный старт, на котором я был. Очень приятные ощущения, крутая организация, лед и болельщики – все супер. Праздничная и дружелюбная атмосфера – при том, что для всех это важный старт, все остаются в прекрасном расположении духа, общаются друг с другом, и это здорово.

Конкуренция? Безусловно, здесь нет какой-то части сильнейших спортсменов, но те серьезные люди, которые приехали, выступают на высочайшем уровне – чемпионатах мира и Европы, – поэтому разницы для меня нет, все равно надо показывать максимум».

15:05

«Этот старт – последняя проверка перед чемпионатом мира, поэтому здесь я пошел на все элементы, которые обозначил к предстоящему старту, – четверной лутц и четверной флип. Надеюсь, к чемпионату мира буду в полной боевой готовности. Никто не говорил, что я здесь буду фаворитом, моя задача – выполнять заявленный контент, — рассказывал Самарин ТАСС после короткой программы.

Я знаю, что я могу сделать, что могу за это получить. Поэтому я пошел здесь на каждый элемент, пусть многое и не получилось. Я проверяю себя. Универсиада для меня необычный старт с необычной обстановкой. Все не так, как на других соревнованиях, спортсмены из разных стран, из разных дисциплин, это какое-то очень масштабное событие, и хочется соответствовать уровню этого турнира. С Олимпиадой сравнивать не буду, я там не был».

15:00

Вот в какой последовательности будут стартовать фавориты:

16. Шу Накамура (Япония) 17. Славик Айрапетян (Армения) 18. Казуки Томоно (Япония) 19. Хироаки Сато (Япония) 20. Александр Самарин (Россия) 21. Морис Квителашвили (Грузия) 22. Максим Ковтун (Россия) 23. Маттео Риццо (Италия) 24. Андрей Лазукин (Россия)

14:55

По итогам короткого проката двое из трех российских фигуристов идут в тройке лидеров. Ковтун лидирует, Лазукин — третий. Между ними итальянец Матео Риццо. Самарин провалил короткую программу и сегодня будет догонять.

1. Максим Ковтун (Россия) – 91,74 2. Маттео Риццо (Италия) – 90,78 3. Андрей Лазукин (Россия) – 88,63 4. Хироаки Сато (Япония) – 84,92 5. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,71 6. Александр Самарин (Россия) – 82,41 7. Казуки Томоно (Япония) – 81,76 8. Славик Айрапетян (Армения) – 78,73 9. Шу Накамура (Япония) – 73,39

14:50

Сборную России на Универсиаде в мужском одиночном катании представляют Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин.

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы мужчин на Универсиаде.

15:23

Еще один китайский спортсмен Юченг Ли выступает.

15:22

Очень тяжело дался прокат Лю. Многое не получилось, причем с самого начала пошли ошибки на прыжках. И в каскаде двойной аксель вместо тройного сделал, и сорвал много всего. Как результат 104,46 за произвольную программу и 158,84 в сумме. Бюна обгоняет.