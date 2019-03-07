Провал российской пары: девушка упала два раза. LIVE

К слову, Алиса Ефимова выступает на Универсиаде с повреждением голеностопа. «У нас было много изменений в программе из-за травмы голеностопа, — цитирует фигуристку РИА «Новости». — Нервничали, потому что думали, докатаем ли мы вообще программу или нет. Но когда едешь по льду, об этом уже не задумываешься и делаешь все на максимуме. За три недели это был наш первый прокат.

Я ни в коем случае не жалею о решении выступать. За этого время мы постоянно настраивали себя на то, чтобы ехать сюда. Просто каждый день смотрели на ситуацию со здоровьем. В итоге решили приехать».

Пожелаем удачи паре Ефимовой и Коровина сегодня!