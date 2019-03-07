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Провал российской пары: девушка упала два раза. LIVE

Онлайн произвольной программы пар в фигурном катании на Универсиаде

Спортивные пары показывают произвольную программу на соревнованиях по фигурному катанию в рамках Универсиады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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12:30

Музыка становится все более драматичной, скрипки улетают нотами куда-то ввысь, а ребята исполняют красивую поддержку.

12:29

Ужас! Падает всем телом Полуянова на лед после выброса риттбергера! Хорошо, что не ударилась подбородком. Удивительно, как быстро фигуристка поднялась и продолжила кататься.

12:28

Вроде бы планировали ребята показать тройной сальхов, но прыгают в итоге двойной аксель. Может, решили немного упростить программу и не рисковать?

12:27

Ребята сразу начинают с каскада тройной тулуп + двойной тулуп и безупречной тройной подкрутки!

12:25

На льду — лидирующая после короткой программы пара Полуянова / Сопот! Они катают программу под названием «Спартак».

12:24

Оценка Адыхановой и Байтканова за произвольную программу — 55,64 балла.

12:22

Кажется, поддержку еле додержали до конца ребята...

12:20

Ох, пошли падения! Сначала Адыханова очень обидно упала уже после того, как приземлилась с прыжка, а затем не смогла устоять на выбросе. Два раза за короткий срок побывать на льду — это очень больно...

12:18

Здесь техническая база, конечно, сильно ниже, чем у предыдущей российской пары. Заявлены двойные прыжки и двойные подкрутки. Например, только что пара исполнила каскад 2+1+2, и то не на плюсы...

12:17

Выступает пара из Казахстана Адыханова / Байтканов! Они катаются под волшебную музыку Illumiele.

12:14

Оценка Кошевой и Бушланова — 97,03 за произвольную программу.

12:13

Конечно, рисковали ребята на прыжках — заявили тройной риттбергер и тройной сальхов. Жаль, что Кошевая упала с обоих. Сразу после окончания программы ее начал успокаивать партнер, а затем и тренер.

12:11

Красивая поддержка... Кошевая, кажется, сумела собраться после неудачного начала программы и даже не забывает отыгрывать лицом.

12:10

К счастью, с выброса Александра приземляется без падений, хотя опорная нога явно дрожит. Но устояла!

12:09

Ой, какой кошмар! Девушка падает с двух прыжков подряд! Партнер при этом выполняет все четко.

12:08

На льду — российская пара Кошевая / Бушланов! Они катаются под эпичный инструментал. И сразу же следует отличная подкрутка!

12:10

Боброва отмечает в эфире, что такое малое количество пар на Универсиаде объясняется жесткими критериями отбора. Участникам должно быть от 17 до 28 лет, и они должны быть студентами вузов. В парном катании же девушки часто младше партнеров — им может быть 15-16.

12:05

Комментируют прокаты олимпийская чемпионка в командном турнире Сочи-2014 Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым, а также ее супруг, бывший фигурист Андрей Депутат.

12:00

Пары уже вышли на разминку!

11:55

К слову, Алиса Ефимова выступает на Универсиаде с повреждением голеностопа. «У нас было много изменений в программе из-за травмы голеностопа, — цитирует фигуристку РИА «Новости». — Нервничали, потому что думали, докатаем ли мы вообще программу или нет. Но когда едешь по льду, об этом уже не задумываешься и делаешь все на максимуме. За три недели это был наш первый прокат.

Я ни в коем случае не жалею о решении выступать. За этого время мы постоянно настраивали себя на то, чтобы ехать сюда. Просто каждый день смотрели на ситуацию со здоровьем. В итоге решили приехать».

Пожелаем удачи паре Ефимовой и Коровина сегодня!

Алиса Ефимова и Александр Коровин
РИА Новости
Алиса Ефимова и Александр Коровин
11:50

Турнирное положение после короткой программы выглядит так:

11:45

Сегодня пары будут выступать в таком порядке:

11:40

Удивительный факт: в Универсиаде участвуют всего четыре пары! Из них — три российских и одна из Казахстана. Россию представляют Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов, Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот и Алиса Ефимова / Александр Коровин. За Казахстан катаются Жансая Адыханова и Абиш Байтканов.

Такого малого количества участников нет ни в одном другом виде фигурного катания на этом турнире. В танцах на льду, например, выступают 13 пар, а в мужском катании в короткой программе боролись 26 человек.

11:35

Прокаты стартуют в 12:00 мск.

11:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы спортивных пар на Универсиаде.