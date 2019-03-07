Несчастная победа: россиянки провалили стрельбу в пасьюте

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Что ж, на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. В 10.00 мск стартует мужской пасьют, не прощаемся.
Из иностранных биатлонисток лучшей стала Наталья Юркова из Словакии, финишировавшая с отставанием от Мошковой в четыре с половиной минуты.
Каплина как и в спринте финишировала в топ-6. Две минуты и 10 секунд уступила лидеру.
Семь (!) промахов в общей сложности допустила Гербулова. Надо что-то делать.
Васнецова и Гербулова вновь без медалей. Очень много промахов допустили биатлонистки.
Воронина берет бронзовую медаль. Вновь весь пьедестал почета занимается россиянками.
Казакевич несколько секунд на финише сумела отыграть — +17,4.
И финиширует первой Мошкова! Есть очередное золото у России.
Менее километра до финиша осталось. Ничто не может помешать Мошковой взять второе золото на этой Универсиаде подряд.
Теряет в ходе Казакевич. Уже более 20 секунд проигрывает Мошковой. Видно, что устала Ирина.
Воронина с одним промахом во второй «стойке» 57 секунд уступает лидеру.
19 секунд проигрывает Казакевич. Пожалуй, судьба золота определена.
Мажет один раз Казакевич, но Мошкова отстреляла медленнее, зато точнее! Первое место у Екатерины.
Прибыли на заключительный огневой рубеж Казакевич и Мошкова.
За 2,8 км до финиша Мошкова проигрывает 13,6 секунды. Воронина же отстает на 40 секунд от лидера.
Мошкова чуть более секунды отыграла. Впереди четвертый огневой рубеж, который станет определяющим в гонке.
Не удается никому из россиянок отстреляться чисто, что на руку Казакевич. Лидирует Ирина, имея в своем активе 16 секунд форы.
На штрафной круг убежала и Мошкова.
Один промах у Ирины в «стойке». Дважды мажет и Воронина.
А Казакевич уже на третьем огневом рубеже.
Отыграла три секунды Мошкова. Если бы не штрафной круг, была бы гораздо ближе к лидеру.
9,3 секунды отрыва имеет Казакевич на половине дистанции. Уже многих круговых обогнала Ирина.
Гербулова и Каплина по одному штрафу вновь схватили.
Васнецова чисто на втором огневом рубеже, но 40 секунд отставания у Валерии.
Казакевич и Воронина отстрелялись быстро и без промахов. Мошкова вновь не закрыла одну мишень, пол минуты проигрывает Екатерина.
А тройка лидеров уже на второй «лежке» тем временем.
Каплина пока бежит хуже всех из россиянок. Шестую позицию занимает Елизавета, проигрывая минуту и 13,7 секунды.
Отцепилась Воронина, пропустила вперед себя Мошкову.
На отрезке 2,8 км Казакевич набежала еще одну секунду в отрыв.
Без промахов в «лежке» отработала Васнецова. Гербулова и Каплина взяли по одному штрафу.
А вот Воронина стреляет чисто, 1,1 секунды отставания от Казакевич. Мошкова идет третьей, проигрывая лидеру 5 секунд.
По одному промаху допустили россиянки, идут на штрафные круги.
Достаточно сильный ветер сегодня.
Подходят к первому огневому рубежу Мошкова и Казакевич.
К 1,2 км Казакевич догнала Мошкову, 0,7 секунды отставания от лидера.
Вышли на старт все россиянки. Всего в гонке участвуют 31 биатлонистка.
И гонка началась! Поехали!
Первой стартует Машкова, через +2,9 секунды на старт выйдет Казакевич. Между ней и Ворониной будет разница в 21,8 секунды.
Гонка стартует в 7.00 мск. В составе сборной России на дистанцию выйдут Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова и Елизавета Каплина. Накануне женщины пробежали спринт и именно в таком порядке заняли места в топ-6.
Доброе утро, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женского пасьюта на 10 км, который проходит в рамках Универсиады.