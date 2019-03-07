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Несчастная победа: россиянки провалили стрельбу в пасьюте

Россия заняла весь подиум в женском пасьюте в биатлоне на Универсиаде

На Универсиаде в Красноярске состоялась женская гонка преследования на 10 км. Весь пьедестал почета заняли российские биатлонистки. Победу в гонке одержала Екатерина Мошкова, серебро завоевала Ирина Казакевич, тройку лидеров замкнула Тамара Воронина. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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07:41

Что ж, на этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. В 10.00 мск стартует мужской пасьют, не прощаемся.

07:40

Из иностранных биатлонисток лучшей стала Наталья Юркова из Словакии, финишировавшая с отставанием от Мошковой в четыре с половиной минуты.

07:38

Каплина как и в спринте финишировала в топ-6. Две минуты и 10 секунд уступила лидеру.

07:37

Семь (!) промахов в общей сложности допустила Гербулова. Надо что-то делать.

07:37

Васнецова и Гербулова вновь без медалей. Очень много промахов допустили биатлонистки.

07:36

Воронина берет бронзовую медаль. Вновь весь пьедестал почета занимается россиянками.

07:35

Казакевич несколько секунд на финише сумела отыграть — +17,4.

07:33

И финиширует первой Мошкова! Есть очередное золото у России.

07:31

Менее километра до финиша осталось. Ничто не может помешать Мошковой взять второе золото на этой Универсиаде подряд.

07:30

Теряет в ходе Казакевич. Уже более 20 секунд проигрывает Мошковой. Видно, что устала Ирина.

07:29

Воронина с одним промахом во второй «стойке» 57 секунд уступает лидеру.

07:28

19 секунд проигрывает Казакевич. Пожалуй, судьба золота определена.

07:27

Мажет один раз Казакевич, но Мошкова отстреляла медленнее, зато точнее! Первое место у Екатерины.

07:26

Прибыли на заключительный огневой рубеж Казакевич и Мошкова.

07:24

За 2,8 км до финиша Мошкова проигрывает 13,6 секунды. Воронина же отстает на 40 секунд от лидера.

07:22

Мошкова чуть более секунды отыграла. Впереди четвертый огневой рубеж, который станет определяющим в гонке.

07:21

Не удается никому из россиянок отстреляться чисто, что на руку Казакевич. Лидирует Ирина, имея в своем активе 16 секунд форы.

07:20

На штрафной круг убежала и Мошкова.

07:20

Один промах у Ирины в «стойке». Дважды мажет и Воронина.

07:19

А Казакевич уже на третьем огневом рубеже.

07:19

Отыграла три секунды Мошкова. Если бы не штрафной круг, была бы гораздо ближе к лидеру.

07:17

9,3 секунды отрыва имеет Казакевич на половине дистанции. Уже многих круговых обогнала Ирина.

07:15

Гербулова и Каплина по одному штрафу вновь схватили.

07:15

Васнецова чисто на втором огневом рубеже, но 40 секунд отставания у Валерии.

07:13

Казакевич и Воронина отстрелялись быстро и без промахов. Мошкова вновь не закрыла одну мишень, пол минуты проигрывает Екатерина.

07:12

А тройка лидеров уже на второй «лежке» тем временем.

07:12

Каплина пока бежит хуже всех из россиянок. Шестую позицию занимает Елизавета, проигрывая минуту и 13,7 секунды.

07:11

Отцепилась Воронина, пропустила вперед себя Мошкову.

07:10

На отрезке 2,8 км Казакевич набежала еще одну секунду в отрыв.

07:09

Без промахов в «лежке» отработала Васнецова. Гербулова и Каплина взяли по одному штрафу.

07:07

А вот Воронина стреляет чисто, 1,1 секунды отставания от Казакевич. Мошкова идет третьей, проигрывая лидеру 5 секунд.

07:07

По одному промаху допустили россиянки, идут на штрафные круги.

07:06

Достаточно сильный ветер сегодня.

07:05

Подходят к первому огневому рубежу Мошкова и Казакевич.

07:03

К 1,2 км Казакевич догнала Мошкову, 0,7 секунды отставания от лидера.

07:01

Вышли на старт все россиянки. Всего в гонке участвуют 31 биатлонистка.

07:00

И гонка началась! Поехали!

06:55

Первой стартует Машкова, через +2,9 секунды на старт выйдет Казакевич. Между ней и Ворониной будет разница в 21,8 секунды.

06:50

Гонка стартует в 7.00 мск. В составе сборной России на дистанцию выйдут Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова и Елизавета Каплина. Накануне женщины пробежали спринт и именно в таком порядке заняли места в топ-6.

06:45

Доброе утро, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женского пасьюта на 10 км, который проходит в рамках Универсиады.