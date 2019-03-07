Российские разборки: чемпион провалился из-за стрельбы

Победитель Иванов дает первый комментарий в эфире «Матч ТВ»:

«Я не допускал недооценки Поршнева. На первой «стойке» Никита допустил промах и тут же догнал его. Так что я решил подождать его и подошел спокойно к следующей стрельбе вровень с Поршневым, который после штрафного был уставшим. В итоге он допустил осечку, а я отстрелялся чисто и смог победить.

И спринт, и пасьют на Универсиаде я отстрелял чисто? Это второй раз в моей карьере».