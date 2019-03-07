Российские разборки: чемпион провалился из-за стрельбы

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На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного дня!
Так или иначе, весь пьедестал занят россиянами! Поздравляем!
Латыпов финиширует третьим. Не получилось у Эдуарда повторить тот же самый трюк, что вчера в спринте, — победить с промахами. Соперники, которые допустили меньше осечек, логично оказались выше.
Поршнев финишировал вторым и уже дает краткое интервью «Матч ТВ»:
«В трех гонках на Универсиаде я завоевал золото, серебро и бронзу. Полный комплект. Программу минимум выполнил. Иванов сказал, что обхитрил меня перед решающей стрельбой, отдохнув за моей спиной? Нет, я все правильно сделал, что выложился по максимуму и догнал его, но надо было обходить его сильнее и задавать свой темп. А я решил отсидеться за Дмитрием и отдохнуть перед последней стрельбой. А надо было идти вперед: если бы промахнулся на последнем рубеже, был бы небольшой временной задел».
Победитель Иванов дает первый комментарий в эфире «Матч ТВ»:
«Я не допускал недооценки Поршнева. На первой «стойке» Никита допустил промах и тут же догнал его. Так что я решил подождать его и подошел спокойно к следующей стрельбе вровень с Поршневым, который после штрафного был уставшим. В итоге он допустил осечку, а я отстрелялся чисто и смог победить.
И спринт, и пасьют на Универсиаде я отстрелял чисто? Это второй раз в моей карьере».
Иванов выходит на финишную прямую и не спеша пересекает линию! Он даже успевает вальяжно оглянуться на запыхавшегося позади Поршнева и триумфально раскинуть руки перед ревущей публикой. Поздравляем с чистой стрельбой и заслуженной победой!
В разборке двух лидеров Поршнев никак не может существенно приблизиться к Иванову. Разница между ними составляет 13 секунд. Дмитрий «втопил» что есть сил — у него есть шанс впервые победить на Универсиаде!
Латыпов тем временем наконец отстрелялся чисто! Жаль, что произошло это лишь на последнем огневом рубеже. Преследующий его белорус Воробей допустил осечки, так что теперь, кажется, ничто не угрожает бронзе Эдуарда. На большее вряд ли можно рассчитывать — Поршнев и Иванов уже слишком далеко.
Итак, Поршнев и Иванов стреляют на последнем рубеже стоя. И Никита промахивается! А Дмитрий тем временем невероятным хладнокровием закрывает все мишени! Ну, теперь ему надо убегать. Поршнев быстрее, так что будет нелегко. Остался финишный круг, стрельбы больше не будет, жалеть себя не надо. Сейчас между соперниками за золото разница около 15 секунд.
Поршнев отыграл отставание в 11,5 секунд от Иванова! Перед решающей стрельбой Дмитрий даже решил пропустить вперед на спуске Никиту, чтобы немного отдохнуть за его спиной и продышаться.
Вторая группа россиян — Томшин, Чулев и Дедюхин — тоже уже преодолели третий огневой рубеж. Никто не допустил промахов. Теперь они идут пятым, седьмым и десятым соответственно, понемногу улучшая свои позиции, хотя за медали уже и не поборются (если не произойдет чуда).
Латыпов продолжает вести свою борьбу с белорусом Воробьем — пока что лишь за бронзу. Оба допустили по два промаха на стрельбе стоя. На трассу Эдуард ушел чуть раньше соперника — на три секунды. Двум лидерам — Поршневу и Иванову — эти парни проигрывают уже полторы минуты.
А вот Иванов уже по традиции закрывает все мишени и уходит на трассу первым с преимуществом над Поршневым в 11,5 секунд. Вот что значит чистая стрельба!
Поршнев подошел к «стойке»! Иванов только готовит винтовку, а Никита уже стреляет — настолько он его обогнал! Однако последним выстрелом Поршнев промахнулся — теперь его ждет штрафной круг!
В разборке двух лидеров гонки Поршнев начинает потихоньку отрываться от Иванова. Уже создался просвет в шесть секунд. Убежит ли Никита? И есть ли смысл сейчас так напрягаться? Впереди еще два огневых рубежа — из положения стоя. Все может поменяться.
Вот так выглядит топ результатов после второй стрельбы на данный момент:
Осечки Латыпова приводят к тому, что его догоняет белорус Воробей, и теперь они борются на трассе друг с другом. Поршнев и Иванов, кажется, убежали уже далеко.
Поршнев, Иванов и Латыпов уже на втором огневом рубеже! Первые двое отстрелялись с одинаковой скоростью и быстро ушли на трассу, а вот Латыпов снова мажет — целых два раза! Однако мы помним, что во вчерашнем спринте была похожая ситуация, но Эдуард все равно победил за счет скорости на лыжне. Посмотрим, что будет на этот раз.
Тем временем первый огневой рубеж преодолели и другие россияне, которые стартовали не с таких выгодных позиций. Томшин, Чулев и Дедюхин закрыли все мишени! Браво!
Поршнев вышел немного вперед, за ним цепляется Иванов. Латыпов активно работает палками, пытаясь догнать товарищей по сборной. На отметке 4 км его отставание сократилось с 16 до 12 секунд.
Вслед за топ-3 россиян все так же держатся белорус Воробей и норвежец Ульдаль. Недаром Ольга Зайцева перед этой гонкой сказала, что именно эти спортсмены навяжут серьезную борьбу отечественным биатлонистам, если те допустят ошибки на стрельбе.
Трое россиян уже на стрельбе! Латыпов допустил один промах, Иванов отстрелялся быстро и чисто, Поршнев тоже закрыл все мишени, хотя и не в таком темпе. На трассу Никита ушел с отставанием от Дмитрия в три секунды. Латыпов проигрывает им обоим 16 секунд.
Пятеро лидеров пасьюта уже преодолели отметку 1,5 км. Латыпов, Поршнев и Иванов едут единой группой, на небольшом расстоянии от них держатся норвежец Эспен Ульдаль и белорус Максим Воробей. Остальные проигрывают россиянам больше минуты.
Гонка стартовала! Спортсменов выпускают с такой же разницей по времени, с которой они финишировали в спринте. Уже вступили на трассу 11 биатлонистов.
В гонке примут участие шесть россиян. С самой выгодной позиции — первой строчки — стартует победитель вчерашнего спринта Эдуард Латыпов. Со второй — Дмитрий Иванов, с третьей — Никита Поршнев, с девятой — Василий Томшин, с десятой — Алексей Чулев, с 13-й — Александр Дедюхин.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского пасьюта на 12,5 км, который проходит в рамках Универсиады.