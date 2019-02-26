«Это какой-то бред»: кто вошел в заявку сборной России на ЧМ

Международный союз конькобежцев (ИСУ) опубликовал на своем официальном сайте список фигуристов, которые вошли в заявку сборных команд своих стран для участия в чемпионате мира.

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В том числе стало известно, кого отрядила на главный старт сезона Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Напомним, главной интригой после финала Кубка страны являлось, кого отправят третьей участницей, помимо олимпийской чемпионки Алины Загитовой и чемпионки Европы Софьи Самодуровой.

Много копий было сломано вокруг кандидатур Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой,

однако президент ФФККР Александр Горшков заявил, что из-за нехватки времени для серьезного анализа их последних результатов было решено включить в заявку тех фигуристок, которые участвовали в чемпионате Европы — Загитову, Самодурову и Константинову.

При этом гендиректор ФФККР Александр Коган давал другую информацию: по его словам, списки якобы были отправлены в алфавитном порядке (получалось, что Загитова, Константинова, Медведева — в основе, а Самодурова и Туктамышева — в запасе).

В итоге истина оказалась где-то посередине: в основной состав сборной действительно попали только участницы ЧЕ, а Медведева и Туктамышева оказались расположены в алфавитном порядке в списке замен.

Таким образом, ученицу Брайана Орсера можно формально считать первой запасной.

Полностью заявка сборной России выглядит так:

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.

Запасные: Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев.

Пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Алиса Ефимова / Александр Коровин.

Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Евдокимова / Егор Базин.

Запасные: Бетина Попова / Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

При этом в ФФККР уже неоднократно подчеркивали, что имеют право внести изменения до старта чемпионата мира, то есть до 18 марта, так что делать далеко идущие выводы на основе этих списков не стоит.

Подобная неопределенность вызвала возмущение у многих представителей мира фигурного катания. Так,

первая чемпионка мира в истории России Мария Бутырская назвала подобное откладывание решения «каким-то бредом» и «издевательством над Туктамышевой».

«Я за то, чтобы Елизавета Туктамышева поехала на чемпионат мира, потому что она доказала это проведенным сезоном. Девушка прошла «на ура» этапы и финал Гран-при.

Для меня затяжка с решением по составу — это какое-то издевательство над Лизой, потому что она абсолютнейше заслужила быть в сборной.

И да, ее умение исполнять тройной аксель играет огромную роль, потому что японка Рика Кихира показывает подобный прыжок — и не один — в своей программе. А ведь это главная претендентка на золотую медаль ЧМ. Бороться с ней можно только таким же путем — выполнять тройной аксель», — цитирует Бутырскую «Спорт день за днем».

Также трехкратная чемпионка Европы высказала мнение, что из заявки сборной России как минимум точно исчезнет Константинова, которая заняла четвертое место на национальном первенстве (уступив только гениальным юниоркам Тутберидзе), а также стала четвертой на январском чемпионате Европы.

Бутырская уверена, что федерация будет делать выбор между Медведевой и Туктамышевой, причем не исключает вариант дополнительных контрольных прокатов прямо накануне ЧМ.

Однако вся эта ситуация в любом случае кажется чемпионке мира неприемлемой.

«Я прям слышу сейчас какой-то бред, потому что девочкам надо настраиваться. Не отбираться, а готовиться к чемпионату мира. Федерации надо было вынести окончательное решение, чтобы конкретный человек уже понимал, едет он или нет.

Я, честно говоря, не понимаю такого ответа, потому что знаю, что они должны были определиться с составом сборной страны», — подытожила Бутырская.

Известная фигуристка Анна Погорилая, которая сама в 2016 году завоевала бронзу чемпионата мира, высказала практически противоположное Бутырской мнение.

Так, Погорилая считает, что, если выбирать между Медведевой и Туктамышевой, то нужно отправить на турнир победительницу последних контрольных соревнований — финала Кубка России.

«Есть результат, и от него надо отталкиваться, если мы хотим честного спорта, — приводит слова фигуристки РИА «Новости». — Здесь вообще все понятно — Медведева стала первой в финале Кубка России. Если будут вносить изменения в уже объявленный состав, то на мировое первенство поедет чемпионка».

Любопытно, что сама Погорилая тоже была в подобной ситуации в сезоне-2013/14. Тогда она поехала на чемпионат мира благодаря победе в финале Кубка России. ФФККР предпочла отправить ее вместо Алены Леоновой, которая расположилась выше по итогам чемпионата России, однако не приняла участие в Кубке и, соответственно, упустила возможность доказать свою состоятельность.

Стоит отметить, что в том случае решение федерации не принесло России медалей — Погорилая заняла четвертое место,

уступив почти шесть баллов завоевавшей бронзу итальянке Каролине Костнер. Однако с точки зрения завоевания квот ставка сыграла — Погорилая и Юлия Липницкая, которая стала второй, заработали для России три места в международных турнирах на следующий сезон. Интересно, что то мировое первенство тоже проходило в Сайтаме.

Возвращаясь к словам Погорилой, стоит отметить, что она в целом поддерживает решение федерации оставить основным тот же состав, что выступал на чемпионате мира.

«Константинова стала первой после юниорок на чемпионате России. Считай, это первое место. Загитова — вторая. Единственное, кого могли бы поменять — это Самодурова.

Но она выиграла чемпионат Европы, и, по логике, ни ее не должны менять, ни кого-то еще. Зачем тогда чемпионат России, если мы можем делать все, что хотим?» — риторически вопрошает фигуристка.

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