Кому верить? Почему федерация мучает Медведеву и Туктамышеву

Метания федерации

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация не смогла определиться с окончательным составом на чемпионат мира и отправила такую же заявку, как на чемпионат Европы.

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«Нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев (ИСУ) мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним», — приводит слова Горшкова ТАСС.

По этим словам выходило, что в основном составе сборной на мировое первенство значатся Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

Первой запасной является Елизавета Туктамышева, а второй — Евгения Медведева (так было в заявке на ЧЕ).

Нетрудно догадаться, что после этих слов в мире фигурного катания поднялась настоящая паника. Медведеву и Туктамышеву вроде бы вызывали на финал Кубка России, чтобы они доказали, что находятся в хорошей форме и решили, кто из них больше достоин поездки на чемпионат мира. Выходит, все было зря?

На Кубке России также выступала Станислава Константинова, которая в январе провалила короткую программу на чемпионате Европы и заняла там итоговое четвертое место.

В финале Кубка фигуристка допустила несколько ошибок в произвольном выступлении и снова не убедила, проиграв очное противостояние и Медведевой, и Туктамышевой.

Однако, судя по решению федерации, оказалось, что ее шансы попасть на ЧМ по-прежнему высоки. Все это напоминало постановку в жанре сюрреализма и мало вязалось с последними действиями ФФККР. Горшков, который ранее обещал огласить окончательный состав на ЧМ «между финалом Кубка России и 25 февраля», поспешил отметить, что времени для окончательного решения было «слишком мало», однако «регламент ИСУ позволяет внести изменения в основной состав до старта чемпионата мира».

Если верить этим словам, то оглашения заявки можно ждать хоть до 18 марта — первого дня мирового первенства.

Но для внесения экстренных изменений в основной состав, как правило, должны быть серьезные причины, вроде травмы фигуриста. Если оргкомитет ЧМ вдруг упрется и откажется просто так тасовать фигуристок в заявке сборной России, то могут возникнуть проблемы.

По крайней мере, в регламенте турниров по конькобежному спорту (которые курирует та же организация, что и соревнования по фигурному катанию), говорится, что в случае подачи заявки со списком из более чем трех человек должно быть четко указано, кто именно из спортсменов будет стартовать. Остальные могут быть заявлены только как запасные.

Хотя, возможно, для фигурного катания у ИСУ другие правила. Тем более что у ФФККР довольно большой вес в мировом спорте,

чтобы в случае необходимости настоятельно попросить разрешения на внесение изменений.

Новых дров в костер всеобщей неразберихи добавил комментарий гендиректора ФФККР Александра Когана, который, желая разрядить обстановку, сообщил Sport24, что никакого деления на основных и запасных организация делать не хочет, а списки были поданы в алфавитном порядке.

То есть в таком: Алина Загитова, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

И все бы ничего, если бы не следующая фраза чиновника:

«Состав сборной вместе с запасными был подан в ИСУ в соответствии с правилами. Вот он такой и есть».

Получается, что заявка все же была оформлена с разделением на основных и запасных. И, если идти в алфавитном порядке, то в основе окажутся Загитова, Константинова и Медведева, а Туктамышева и Самодурова пролетают мимо Сайтамы.

В общем ответы федерации пока больше похожи на ребус, который можно понимать по-разному в зависимости от того, какой фигурист больше нравится.

Нервотрепка накануне чемпионата мира

Помимо очевидных практических вопросов, навалившихся на всех пятерых фигуристок, претендующих на поездку, вроде оформления японской визы (которая может и не пригодится), есть и немаловажный психологический аспект.

Федерация не назвала даже примерно сроков, когда она сможет окончательно определиться с составом на ЧМ, указав лишь, что это может продолжаться вплоть до 18 марта.

В худшем случае всем спортсменкам, кроме, пожалуй, олимпийской чемпионки Загитовой, остается еще около 20 дней колоссальной нервотрепки.

Как в таких условиях можно тренироваться в полную силу и в каком моральная состоянии выбранная все-таки спортсменка затем подойдет к ЧМ, можно только догадываться.

Очень четко выразила свою позицию по этому вопросу чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию, а ныне — тренер Мария Бутырская.

«Я прям слышу сейчас какой-то бред, потому что девочкам надо настраиваться. Не отбираться, а готовиться к чемпионату мира. Федерации надо было вынести окончательное решение, чтобы конкретный человек уже понимал, едет он или нет.

Запасным тоже очень тяжело быть. Это такая работа вникуда. Потому что в момент, когда ты готовишься к чемпионату мира, можно уже готовиться к следующему сезону», — приводит слова Бутырской Sport24.

Можно было, конечно, предположить, что на самом деле где-то в кулуарах федерация уже сообщила Туктамышевой или Медведевой, что кто-то из них точно отправится в Сайтаму, однако, судя по комментариям, это не так.

Например, тренер Елизаветы Алексей Мишин на первые вопросы журналистов о решении ФФККР отреагировал довольно нервно.

«Откуда вам известно, что две мои ученицы вошли в состав сборной на чемпионат мира? Горшков сказал, что Туктамышева — в запасном составе? Как это она запасная?

Что сказал Горшков? У вас есть текст перед глазами? Читайте, читайте! Это ничего не значит!» — утверждал специалист в комментарии изданию «Спорт день за днем».

Евгения Медведева развеяла сомнения в своей осведомленности относительно окончательного состава, выложив в инстаграме следующую запись: «Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение.

Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме.

Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя».

Почему федерации так сложно выбрать?

Метания ФФККР можно понять. Изначально заявка предполагалась такой — Загитова, Туктамышева, Самодурова.

Загитова и Туктамышева — претендентки на высокие места, а Самодурова — потрясающе стабильная фигуристка, которая в случае провала кого-то из двух других спортсменок послужит якорем

и поможет не упасть слишком низко, чтобы завоевать три квоты на следующий сезон. Напомним, для этого сумма мест двух спортсменок должна составить не больше числа 13 (например, подойдут пятая и восьмая строчка по итогам соревнований).

Однако Туктамышева заболела в декабре, пропустила чемпионат России и Европы, а на разминочном турнире серии «Б» в начале февраля провалилась, ни разу не исполнив тройной аксель, только благодаря которому она и может посягать на пьедестал ЧМ.

В короткой программе финала Кубка России Императрица тоже упала с «трикселя» и смогла показать его лишь в произвольной. Таким образом, федерация видела этот элемент чистым только один раз за последние три месяца.

Конечно, в интервью после проката Туктамышева уверяла, что находится в замечательной форме.

«Я ни одной ошибки — даже минимальной — на тройном акселе не допустила с момента приезда на финал Кубка — это произошло только в короткой программе. Даже не знаю, как так получилось.

Сейчас я в достаточно хорошем состоянии, пожалуй, в лучшей форме, чем в начале сезона. Не хватает только соревновательной практики»,

— объясняла Елизавета.

Верить или нет? Вот в чем вопрос. А риск здесь заключается в том, что, если Туктамышева все же завалит тройной аксель в короткой программе на ЧМ, то у нее не образуется серьезного преимущества над остальными соперницами.

Напомним, в коротком выступлении исполнение какого-либо акселя является обязательным, но все, кроме Елизаветы и японки Рики Кихиры, способны только на двойной. За счет этого Императрица способна создать большой отрыв перед произвольной программой.

Однако при падении с «трикселя» в короткой программе этого задела не появляется, и Туктамышева практически лишается шансов на медаль.

С другой стороны, есть Медведева, которая исполняет другие сложные элементы, не зависит от «трикселя», и, кажется, начинает приходить в себя после неудачной первой половины сезона. Она сама и ее тренеры списывают предыдущие проблемы на адаптацию к непривычному стилю работы в канадском спортивном клубе и слишком кардинальным переменам в жизни. Теперь же адаптация, судя по всему, завершилась.

Если раньше Медведева падала по несколько раз за турнир, то в финале Кубка упала только один раз с недавно разученного каскада и даже обошла по сумме баллов Туктамышеву.

Кроме того, серебряный призер явно превосходит Императрицу по компонентам.

В этом есть и огромный наработанный авторитет у судей (в том числе и на международной арене, чего Туктамышева сейчас лишена), и объективное преимущество Медведевой в артистизме и танцевальных навыках.

Превосходство Евгении в этом аспекте отметила, например, фигуристка Анна Погорилая. «Туктамышева сама говорила, что ее программа начинается только после того, как она делает тройной аксель.

Это уже не говорит о цельности ее программ. Частично она напоминает человека, который ездит от прыжка к прыжку»,

— приводит слова Погорилой РИА «Новости».

Поверить Туктамышевой или все же выбрать Медведеву? Вот что гложет сейчас ФФККР.

А может, вообще отчислить Самодурову?

В головах боссов федерации явно сидит и еще один вариант развития событий: отцепить от сборной не только Константинову, но и Самодурову, которая пока не владеет достаточно сложными техническими элементами, чтобы побороться за золото.

В таком случае состав может быть таким — Загитова, Медведева и Туктамышева.

Однако Софья стала чемпионкой Европы, что усложняет задачу морально. Кроме того, на последнем старте она показала результат 213,84 балла.

Это, конечно, не заоблачные цифры, но в случае ошибок конкуренток (а они всегда бывают у тех же японок), положение Самодуровой становится вовсе не таким безнадежным.

Так, на последнем чемпионате четырех континентов, где выступали основные соперницы россиянок из Америки и Японии, результаты первых трех мест были такими: Рика Кихира — 221,99 балла, Элизабет Турсынбаева — 207,46, Сатоко Михара — 207,12.

И как тут скажешь, что Самодурова с ее потенциальными 214 баллами будет там лишней? А если Софья уступит кому-то из своих (благо, Туктамышева показывала в сезоне результат в 219 баллов, а Загитова — аж в 238,43), то федерация вряд ли будет сильно расстроена.

Очевидно, что ФФККР при таком многовариантном выборе не позавидуешь, однако все же хочется, чтобы состав был оглашен как можно скорее и выбранные фигуристки смогли как следует подготовиться к главному старту сезона.

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