Медведева или Туктамышева: федерация определяет состав на ЧМ. LIVE

Теперь в Федерации уже даже затрудняются ответить на вопрос о том, действительно ли окончательный состав будет объявлен 25 или 26 февраля.

«Не факт, что состав на чемпионат мира будет объявлен 25-26 февраля. Еще ничего не известно. До чемпионата мира целый месяц.

Пока не могу сказать, будет ли проводиться специальное заседание для определения заявки, и состоится ли какая-то пресс-конференция по его итогам. Возможно, это будет. Однако, чтобы журналисты могли рассуждать о составе, нужна фактура, а ее пока нет», — приводит слова пресс-секретаря ФФККР Ольги Ермолиной «СЭ».