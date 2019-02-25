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Фигурное катание /
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Онлайн решения федерации по составу на ЧМ: Медведева или Туктамышева
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Медведева или Туктамышева: федерация определяет состав на ЧМ. LIVE

Онлайн решения федерации по составу на ЧМ: Медведева или Туктамышева

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна 25-26 февраля объявить заявку сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме. Главной интригой является, включат ли в состав Евгению Медведеву или третье место рядом с Алиной Загитовой и Софьей Самодуровой достанется Елизавете Туктамышевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых важных новостей.
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13:10

Также пресс-секретарь ФФККР ответила на вопрос о том, как заявка может стать известна уже после того, как истечет дедлайн, установленный Международным союзом конькобежцев (ИСУ) для подачи списков на участие в ЧМ (до 14:00 25 февраля).

«Заявка может быть отправлена в расширенном виде, а дальше возможно что угодно — люди же могу травмироваться, например. Это не будет конкретный список из трех человек в каждом виде», — заверила Ермолина.

Медведева выиграла Кубок России 8
Нина Зотина/РИА "Новости"
Елизавета Туктамышева выступает в произвольной программе женского одиночного катания финала Кубка России, 22 февраля 2019 года
13:05

Теперь в Федерации уже даже затрудняются ответить на вопрос о том, действительно ли окончательный состав будет объявлен 25 или 26 февраля.

«Не факт, что состав на чемпионат мира будет объявлен 25-26 февраля. Еще ничего не известно. До чемпионата мира целый месяц.

Пока не могу сказать, будет ли проводиться специальное заседание для определения заявки, и состоится ли какая-то пресс-конференция по его итогам. Возможно, это будет. Однако, чтобы журналисты могли рассуждать о составе, нужна фактура, а ее пока нет», — приводит слова пресс-секретаря ФФККР Ольги Ермолиной «СЭ».

12:55

Однако после заключительного соревнования перед чемпионатом мира — финала Кубка России — ситуация сильно запуталась. Победу одержала Евгения Медведева, которая всю предыдущую часть сезона не показывала стабильных результатов, а Елизавета Туктамышева, которая была железным претендентом на поездку в Сайтаму до декабря 2018 года (когда ее сразила пневмония), заняла второе место. В арсенале ученицы Алексея Мишина есть тройной аксель, который может дать ей огромное преимущество в короткой программе, где 99% остальных фигуристок делают только двойной. Однако в финале Кубка России Туктамышева исполнила этот элемент только в произвольной программе, а в короткой упала с него. Сможет ли фигуристка показать «триксель» на чемпионате мира? Большой вопрос.

Медведева выиграла Кубок России 2
Нина Зотина/РИА "Новости"
Победители Кубка России по фигурному катанию в Великом Новгороде на церемонии награждения. Слева направо: Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль, Евгения Медведева, завоевавшая золотую медаль, и Виктория Васильева, завоевавшая бронзовую медаль, 22 февраля 2019 года
12:50

При этом раньше президент ФФККР Александр Горшков говорил, что все станет ясно до 25 числа. «На чемпионат мира кандидаты в команду будут определяться с учетом результатов выступлений на континентальном первенстве, а для запасных — на других соревнованиях.

Это произойдет между 22 февраля, когда завершится Кубок России, и крайним сроком подачи заявок на чемпионат мира, который истекает 25 числа.

До 25 февраля будет сформирован заявочный состав на чемпионат мира с учетом рекомендаций тренерского совета, который рассмотрит итоги выступления команды на чемпионате Европы и участия запасных, а также тех спортсменов, кто пожелает это сделать, на финале Кубка России в Новгороде или Универсиаде», — говорил функционер.

Александр Горшков
РИА Новости
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков
12:45

«Команду на чемпионат мира мы определим 25-26 февраля», — сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Любопытно, что дедлайн подачи заявки на ЧМ истекает 25 числа. Выходит, что болельщики могут узнать список позже, чем сами фигуристы.

12:40

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Федерация России по данному виду спорта объявила, что 25-26 февраля станет известна заявка сборной на главный старт сезона — чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.