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Из группы пришла только Загитова: кто поздравил Тутберидзе

Светская вечеринка: как Тутберидзе отожгла на дне рождения

Этери Тутберидзе пригласила на день рождения только одну фигуристку из своей группы — олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Талантливые юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная не присутствовали на вечеринке и не поздравили своего тренера в соцсетях.

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, подготовившая двух олимпийских чемпионок — Юлию Липницкую и Алину Загитову, а также двукратного серебряного призера Пхенчхана Евгению Медведеву, 24 февраля отметила свой день рождения.

Причем, судя по социальным сетям, начало праздничного дня специалист провела на катке «Хрустальный» — видимо, тренировки там были даже в воскресенье. У входа ее встретили дети с букетами цветов.

Затем начался нескончаемый поток поздравлений в социальных сетях. Олимпийская чемпионка Алина Загитова разместила в своем инстаграме трогательное обращение, изобилующее пышными эпитетами по отношению к Тутберидзе, что приятно удивило, учитывая, как незамысловато обычно отвечает спортсменка во время интервью.

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«С днем рождения, Этери Георгиевна!!! Для меня вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремленности, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперед.

Желаю вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения.

Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под свое чуткое крыло. Миллион раз спасибо», — написала Загитова, прикрепив смайлик с изображением золотой медали.

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С Днём Рождения, Этери Георгиевна!!! Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремлённости, силы духа, жезнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперёд. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения Спасибо , что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под своё чуткое крыло Миллион раз СПАСИБО @tutberidze.eteri #teamtutberidze #лучшийтренерназемле Dear Eteri Georgiyevna, HAPPY BIRTHDAY!!! For me you are the best Coach and Mentor in the world. You are the greatest role model in beauty, femininity, purposefulness, fortitude, happiness and other strengths that inspire and encourage me. Your fantastic energy makes people and me move forward. Let me wish you new victories, strong health, dazzling beauty and great patience Thank you for believing in me one day and starting to take care of me . Millions of THANKS

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Публично поздравила известного тренера и ее дочь — фигуристка Диана Дэвис, которая раньше занималась под руководством Тутберидзе одиночным катанием, однако с сезона-2017/18 перешла в танцы на льду.

«Мамочка моя любимая, поздравляю тебя с днем рождения, я тебя очень, очень, очень сильно люблю и желаю, чтобы ты была самым счастливым человеком на земле!» — написала девушка, прикрепив эмодзи алого сердца.

Любопытно, что поздравительные посты не появились в социальных сетях Александры Трусовой. Это самая продвинутая ученица Тутберидзе в плане техники — она уже исполняет четверной лутц, сальхов и тулуп.

Такая же ситуация наблюдается в инстаграме у двух других перспективных юниорок специалиста — Алены Косторной, поражающей великолепным скольжением и способной в теории на тройной аксель, и Анны Щербаковой, исполняющей четверной лутц. Видимо, девушки решили ограничиться поздравлениями при личной встрече.

На вечеринке по случаю юбилея Тутберидзе (ей исполнилось 45 лет) этих фигуристок также не оказалось.

Судя по фотографиям, наставница праздновала в компании самых близких людей — дочери Дианы, своей самой успешной ученицы на данный момент Загитовой, а также двух тренеров из команды — Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

Последний активно делился яркими моментами вечеринки в своем инстаграме. На одном из видео хореографа заметно, как группа мужчин, одетых в одинаковые синие костюмы, заносит в тускло освещенную комнату небольшой кусочек торта со свечой, громко повторяя «С днем рождения!». В это время Загитова и Диана Дэвис снимают происходящее на свои телефоны.

Тутберидзе задувает единственную свечу, и Глейхенгауз переводит камеру телефона на себя и другого тренера группы — Дудакова, который накануне дал интервью, целиком посвященное Этери.

«При первой встрече Тутберидзе произвела на меня впечатление человека, от которого идет мощная энергетика. Она сильная, волевая, справедливая.

Большой профессионал, у которого все четко, все по делу, и он требователен в первую очередь к себе.

При работе с таким человеком ты понимаешь, что не можешь и не должен ее подвести, а также всю команду»,

— цитирует Дудакова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Также специалист отметил, что Тутберидзе помогает раскрыть свой потенциал не только ученикам, но и окружающим ее тренерам. Дудаков даже признался, что нашел себя в профессии именно благодаря работе с этой наставницей.

«Я многому учился у Этери: как работать с детьми, что можно сказать этому ребенку, что другому. В какие-то моменты мы ведь даже заменяем детишкам родителей,

потому что на катке дети проводят больше времени, чем дома. Приезжают к 9 утра и уезжают в 8 вечера. Мы вместе проводим весь день и также говорим, объясняем, что такое хорошо, что такое плохо», — объяснил Дудаков.

Напоследок тренер заверил, что в обычной жизни Тутберидзе вовсе не является снежной королевой с ледяным сердцем, а, напротив, готова «сорваться по первому зову», чтобы кому-то помочь.

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