«Некомпетентность зашкаливает»: как Россию лишили Логинова

Сборная России продолжает завоевывать медали на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах. 23 февраля в спринтерской мужской гонке Дмитрий Малышко принес национальной команде бронзу, а у девушек отличилась лидер сборной Екатерина Юрлова-Перхт, в свой день рождения завоевавшая серебро.

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Порадовали не только итоговые места наших биатлонистов, но и проделанная работа над ошибками. Стрельба стала куда лучше, а скорости выше.

Малышко не допустил ни одной ошибки на огневом рубеже.

Что касается других отечественных спортсменов, то Матвей Елисеев показал 11-й результат, Антон Бабиков финишировал 16-м, Максим Цветков – 37-м, Никита Поршнев – 39-м, а Семен Сучилов – 60-м.

Первое место на спринтерской дистанции у мужчин занял норвежец Тарьей Бё, вторым стал Йеспер Нелин из Швеции. А латышский биатлонист Андрей Расторгуев сложил полномочия чемпиона Европы, заняв только восьмое итоговое место.

Для российской сборной медаль Малышко стала второй. Ранее он в паре с Евгенией Павловой выиграл золото в одиночной смешанной эстафете.

Одна из особенностей трассы в Раубичах — скорость. И для спринтеров такая дистанция настоящий подарок. Как заявил Малышко после гонки, он даже не устал.

«Сегодня самочувствие было хорошим.

Выкладывался по полной, но не смог устать, на финише еще остались силы.

Трасса ледяная, скорость высокая, поэтому не удается себя исчерпать», — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Елисеев отметил, что недоволен сегодняшним результатом. По его мнению, помешать во время стрельбы мог ветер. Сейчас, как он заметил, российским биатлонистам нужен отдых.

«В пасьюте будем бороться. Форма нормальная, но мы все-таки много работали на сборе и находимся под некоторым загрузом», — подчеркнул Елисеев.

Одним из самых свежих в гонке был Тарьей Бё. Норвежец пропустил североамериканские этапы Кубка мира, во время которых активно тренировался и готовился к чемпионату Европы. По словам Бё-старшего, он не боится, что вышел на пик формы за две недели до первенства мира.

«Сейчас чувствую себя хорошо.

План состоит в том, чтобы на чемпионате мира быть еще сильнее.

У меня будет время восстановиться, думаю, мое состояние будет еще лучше в Эстерсунде», — рассказал норвежец.

Антон Бабиков, занявший 16-е место в спринте, пока не уверен, что поедет на чемпионат мира. Решение будет приниматься совместно с тренерским штабом сборной. Но, как отметил Бабиков, он готов отдать свое место в национальной команде молодым и перспективным биатлонистам.

«Думаю, поеду в Отепя на Кубок IBU. Там уже будет решать руководство, кого они повезут на чемпионат мира. Ехать запасным — седьмым-восьмым человеком… Если буду нужен команде, то, конечно, поеду. Но обычно такие места правильнее отдавать молодым спортсменам, которые будут набираться опыта, смотреть на все, впитывать. Мне уже трудно впитывать», — поделился Бабиков.

На чемпионате Европы не смог выступить лидер российской команды Александр Логинов. Как рассказал тренер нашей сборной Максим Кугаевский, это произошло из-за технической ошибки Союза биатлонистов России (СБР). По его словам, он предупреждал президента организации Владимира Драчева о том, что Логинова нельзя заявить сверх квоты. Однако в итоге так произошло, но Логинов был вынужден поехать домой.

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает.

Драчев сейчас на мои звонки не отвечает. Налицо техническая ошибка, люди правила не читали.

И теперь представьте состояние лидера сборной России», — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Развили успех мужчин российские биатлонистки. Сегодняшняя именинница Екатерина Юрлова-Перхт финишировала второй в спринтерской гонке, уступив шведке Моне Брорссон. А замкнула тройку лучших еще одна представительница Швеции Ханна Эберг. Что же до других россиянок, то Светлана Миронова показала четвертый результат, Евгения Павлова финишировала 18-й, Виктория Сливко – 38-й, а Наталья Гербулова с четырьмя промахами – только 45-й.

После гонки Юрлова-Перхт призналась, что никогда до сегодняшнего дня не выступала в свой день рождения. Спортсменка поблагодарила всех болельщиков, которые поддерживали ее.

«Отдельное спасибо хочется сказать всем болельщикам, российским и белорусским. Спасибо большое! Я довольна своим самочувствием, удалось выдержать темп. Боролось со своей стойкой, но был ветер, поэтому один промах все-таки был», — резюмировала гонку Екатерина Юрлова-Перхт.

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